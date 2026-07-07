Nam ca sĩ Việt làm concert lỗ 3 tỷ đồng, đổi lại top 1 cả nước - nhạc mới leo BXH "ầm ầm"

Concert đầu tay sold-out 4 lần, hát 3 tiếng trong thế giới 20 tỷ

Concert Ánh Sáng • Màn Đêm của GREY D vừa diễn ra trong 2 đêm 3 và 4/7 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Đây là concert cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp nam ca sĩ, cũng là màn “chào sân” live concert được chú ý bậc nhất của Vpop thời gian gần đây. Ngay sau khi khép lại, loạt khoảnh khắc từ sân khấu nhanh chóng được chia sẻ dày đặc trên mạng xã hội, kéo GREY D trở thành cái tên được bàn luận liên tục.

Concert Ánh Sáng • Màn Đêm của GREY D đang trở thành chủ đề được bàn tán

Trước đó, Ánh Sáng • Màn Đêm đã tạo sức hút lớn ở khâu bán vé. Đêm đầu tiên sold-out sau thời gian ngắn mở bán, khiến ê-kíp phải công bố thêm đêm thứ hai. Tính tổng cộng, concert có 4 lần mở bán đều nhanh chóng cháy vé. Với một live concert đầu tay, đây là thành tích đáng chú ý, đặc biệt khi GREY D vừa trở lại sau 2 năm gần như vắng bóng trên đường đua âm nhạc.

Sau 2 đêm diễn, concert tiếp tục có loạt thành tích nổi bật. Ánh Sáng • Màn Đêm đạt #1 sự kiện âm nhạc nổi bật nhất tuần theo thống kê từ Socialite, thu hút hơn 1 triệu bài viết thảo luận trên Threads. Trên TikTok, nhiều từ khóa liên quan đến concert cũng vào xu hướng như “ GREY D tổ chức concert Ánh Sáng Màn Đêm ”, “ GREY D Concert Ánh Sáng Màn Đêm ”, “ Concert Ánh Sáng Màn Đêm ”, “ Ngủ Ngoan Em Nhé GREY D Concert ” hay “ GREY D cover Vầng Trăng Cô Đơn tại concert ”.

Concert GREY D liên tục trở thành xu hướng được tìm kiếm thịnh hành trên các mạng xã hội

Trong 2 đêm diễn, GREY D mang đến gần 3 tiếng âm nhạc với cả hit cũ lẫn ca khúc mới. Những bản nhạc quen thuộc như Có Hẹn Với Thanh Xuân , Tình Yêu Chậm Trễ , Giữ Lấy Làm Gì , Vài Câu Nói Có Khiến Người Thay Đổi , Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa , Đưa Em Về Nhàa được phối lại cho sân khấu live. Bên cạnh đó, các ca khúc thuộc album Ánh Sáng • Màn Đêm như Hoá Ra... , Yêu Em Như... , Mới Hôm Qua , Tựa Đầu , toidaidot , 1001 Câu Trả Lời cũng được đưa lên sân khấu.

GREY D có concert đầu tay thành công

Điểm khiến concert được chú ý hơn nữa là quy mô đầu tư. Toàn bộ dự án Ánh Sáng • Màn Đêm , gồm album và 2 đêm diễn, được cho là tiêu tốn ngót nghét 20 tỷ đồng. Trên mạng xã hội, thông tin dự án lỗ khoảng 3 tỷ đồng cũng gây bàn tán. Nhưng đổi lại, GREY D có một concert đầu tay đủ lớn về concept, sân khấu, âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng hậu concert. Sold-out liên tục, lọt top 1 sự kiện âm nhạc nổi bật nhất tuần và phủ sóng mạng xã hội, Ánh Sáng • Màn Đêm đang là cú mở màn live concert khá mạnh của một nghệ sĩ trẻ trong Vpop.

Nhạc liên tục leo top bảng xếp hạng

Trước khi concert diễn ra, GREY D đã có màn trở lại mạnh bằng album phòng thu đầu tay Ánh Sáng • Màn Đêm . Dự án được chia thành 2 phần Ánh Sáng và Màn Đêm , đánh dấu lần tái xuất rõ ràng nhất của nam ca sĩ sau khoảng 2 năm không ra nhạc. Ngay từ khi ra mắt, album đã ghi nhận nhiều thành tích khả quan khi dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc như đạt #1 iTunes Top Albums, #1 iTunes Pre-orders và #1 Apple Music Top Albums.

GREY D có màn trở lại vô cùng thành công với album Ánh Sáng • Màn Đêm

Không chỉ album, nhiều ca khúc trong dự án cũng nhận được sự ủng hộ lớn. Hoá Ra... là bài hát nổi bật nhất khi đạt #1 Spotify Top 50 Vietnamese Songs, #1 Apple Music Top Songs, #1 ZingChart New Releases và #1 ZingChart Real-time. Ca khúc còn leo #1 Instagram Trending Audio, giúp album lan mạnh trên các nền tảng video ngắn.

Album của GREY D ghi nhận nhiều thành tích đáng nể trên mạng xã hội

Trong số các ca khúc thuộc Ánh Sáng • Màn Đêm , Hoá Ra... là bài có thành tích nổi bật nhất. Ca khúc này đạt #1 Spotify Top 50 Vietnamese Songs, #1 Apple Music Top Songs, #1 ZingChart New Releases, #1 ZingChart Real-time và #1 Instagram Trending Audio. Không chỉ một bài dẫn đường, nhiều track khác trong album cũng nhận được sự ủng hộ lớn. Đôi Mắt Kẻ Tình Si đạt #1 ZingChart New Releases và #1 ZingChart Real-time, toidaidot leo #1 ZingChart Real-time, trong khi Ánh Sáng Màn Đêm cũng ghi nhận vị trí #1 ZingChart Real-time. Ở cấp độ nghệ sĩ, GREY D đạt #1 Spotify Most-Streamed Vietnamese Artist Of The Week và #1 YouTube Music Weekly Top Artists.

Không chỉ phủ sóng trên các BXH, tổng thể album gồm side A và side B còn ghi nhận hơn 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng video ngắn, hơn 4 triệu lượt sáng tạo nội dung, hơn 30 triệu stream Spotify, hơn 21,5 triệu stream YouTube Music và hơn 17 triệu view YouTube. Những con số này cho thấy Ánh Sáng • Màn Đêm không chỉ có một ca khúc viral đơn lẻ, mà là một dự án có độ phủ sóng đều từ nhạc số đến mạng xã hội.

Sau 2 năm gần như im ắng, GREY D trở lại với Ánh Sáng • Màn Đêm và nhanh chóng cho thấy sức hút của mình vẫn còn rất bền bỉ trên thị trường nhạc Việt

Sau 2 năm gần như im ắng, GREY D trở lại với Ánh Sáng • Màn Đêm và nhanh chóng cho thấy sức hút của mình vẫn còn rất bền bỉ trên thị trường nhạc Việt. Album mới phủ loạt #1, nhiều ca khúc cùng leo BXH, còn concert đầu tay thì sold-out liên tục và trở thành chủ đề được bàn tán mạnh sau 2 đêm diễn. GREY D đã có một màn tái xuất đáng giá khi có thành tích nhạc số, có sân khấu được đầu tư chỉn chu và có thêm một cột mốc lớn trong sự nghiệp solo. Với một nghệ sĩ trẻ không chạy theo tần suất xuất hiện dày đặc, GREY D đang cho thấy anh vẫn có thể giữ chân khán giả bằng âm nhạc, chất giọng và thế giới riêng mà mình xây dựng.

Ảnh: FBNV