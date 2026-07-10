Bên trong chuyên cơ 2100 tỷ đưa Ronaldo về nhà sau World Cup 2026

Cristiano Ronaldo đã sử dụng chuyên cơ riêng Bombardier Global 6500 để trở về nhà sau khi cùng đội tuyển Bồ Đào Nha kết thúc hành trình tại World Cup 2026. Chiếc máy bay được cá nhân hóa với logo CR7 được cho có giá khoảng 81 triệu USD và sở hữu hàng loạt tiện nghi hạng sang.

Ngày 8/7, sau khi máy bay chở đội tuyển Bồ Đào Nha hạ cánh xuống Lisbon, Ronaldo không rời sân bay bằng phương tiện thông thường mà chuyển sang chuyên cơ riêng Bombardier Global 6500 để về nhà. Hình ảnh do beIN Sports và truyền thông Bồ Đào Nha đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Theo Daily Mail, Ronaldo sở hữu chiếc Bombardier Global 6500 từ năm 2024. Phiên bản mang dấu ấn cá nhân của siêu sao người Bồ Đào Nha có giá khoảng 61 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 81 triệu USD. Chuyên cơ được sơn logo CR7 và thiết kế theo nhu cầu sử dụng của chủ nhân, trở thành một trong những tài sản giá trị nhất trong bộ sưu tập phương tiện di chuyển của Ronaldo.

Bombardier Global 6500 là dòng máy bay phản lực đường dài cao cấp, có thể bay liên tục hơn 18 giờ với tầm hoạt động khoảng 6.600 hải lý (hơn 12.200 km) mà không cần tiếp nhiên liệu. Máy bay sử dụng động cơ Rolls-Royce Pearl, đạt tốc độ tối đa khoảng Mach 0,90 và được trang bị công nghệ cánh Smooth Flex Wing giúp giảm rung lắc, mang lại trải nghiệm êm ái ngay cả khi gặp nhiễu động.

Khoang nội thất được thiết kế như một “căn hộ trên không” với nhiều không gian riêng biệt gồm phòng khách, khu vực ăn uống, phòng ngủ, bếp, phòng tắm, tủ quần áo và khoang hành lý riêng. Máy bay còn được trang bị kết nối Internet tốc độ cao, hệ thống giải trí với màn hình 4K Ultra HD, phát nhạc không dây, sạc không dây cùng ghế Nuage Zero Gravity độc quyền của Bombardier nhằm tăng sự thoải mái trên các chuyến bay dài.

Theo những hình ảnh Ronaldo và Georgina Rodríguez từng chia sẻ trên mạng xã hội, gia đình thường xuyên sử dụng chiếc chuyên cơ này trong các chuyến nghỉ dưỡng, công tác và tham dự sự kiện tại nhiều quốc gia. Việc sở hữu máy bay riêng cũng giúp siêu sao người Bồ Đào Nha chủ động lịch trình, đảm bảo tính riêng tư và tiết kiệm thời gian trong bối cảnh anh thường xuyên phải di chuyển giữa các châu lục.

Bombardier Global 6500 được đánh giá là một trong những mẫu chuyên cơ được giới doanh nhân và người nổi tiếng ưa chuộng nhờ khả năng kết hợp giữa hiệu suất bay, tầm hoạt động xa và không gian sang trọng. Với thiết kế tối ưu cho các chuyến bay xuyên lục địa, mẫu máy bay này đáp ứng cả nhu cầu làm việc lẫn nghỉ ngơi của hành khách trên những hành trình kéo dài nhiều giờ.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Ronaldo từng gọi đây là khoản đầu tư đắt giá nhất của mình. Anh cho biết việc sở hữu máy bay riêng là cần thiết vì không thể di chuyển bằng các chuyến bay thương mại do luôn bị người hâm mộ vây kín tại sân bay. “Thứ đắt nhất tôi từng mua là máy bay. Tôi cần máy bay vì tôi không phải một người bình thường”, siêu sao người Bồ Đào Nha chia sẻ.