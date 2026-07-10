Giải mã các loạt đá luân lưu ở World Cup 2026: Đội đá trước hay đá sau có lợi?

Khi “chân lý” có vẻ không còn đúng nữa

Sau hơn 120 phút căng thẳng, những loạt đá luân lưu luôn được xem là khoảnh khắc khắc nghiệt nhất của bóng đá. Chỉ vài cú sút từ chấm 11 mét có thể xóa nhòa mọi nỗ lực trước đó, biến người hùng thành tội đồ hoặc ngược lại.

Trong nhiều năm, phần lớn cầu thủ, HLV và người hâm mộ đều tin rằng đội sút trước có lợi thế. Lập luận khá đơn giản: ghi bàn trước đồng nghĩa với việc tạo áp lực lên đối thủ. Khi bảng tỷ số luôn cho thấy mình đang ở thế bám đuổi, đội sút sau dễ rơi vào trạng thái căng thẳng hơn, đặc biệt khi bước vào những lượt sút quyết định.

Ruben Vargas ăn mừng sau khi sút quả luân lưu quyết định giúp Thụy Sĩ vượt qua Colombia ở vòng 1/8.

Niềm tin đó đã tồn tại lâu đến mức gần như trở thành một “chân lý” trong bóng đá. Tuy nhiên, những gì diễn ra tại World Cup 2026 đang khiến nhiều người phải đặt lại câu hỏi.

Khi Ruben Vargas thực hiện thành công quả luân lưu quyết định giúp Thụy Sĩ vượt qua Colombia ở vòng 1/8, anh không chỉ đưa đội nhà vào tứ kết. Chiến thắng ấy còn nối dài một xu hướng khá bất ngờ: cả 4 loạt sút luân lưu tại World Cup 2026 đều thuộc về đội thực hiện lượt đá thứ hai.

Nếu chỉ nhìn vào 4 trường hợp, rất khó để khẳng định bất cứ điều gì. Nhưng khi mở rộng phạm vi thống kê, câu chuyện trở nên đáng chú ý hơn nhiều.

Trong 15 loạt sút luân lưu gần nhất ở các kỳ World Cup, có tới 13 lần đội đá thứ hai giành chiến thắng, tương đương tỷ lệ 86,7%. Hai ngoại lệ duy nhất đều xuất hiện tại World Cup 2022, khi Morocco loại Tây Ban Nha ở vòng 1/8 và Croatia vượt qua Brazil tại tứ kết.

Đây rõ ràng là một tỷ lệ đủ cao để thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, bóng đá luôn là môn thể thao mà những chuỗi sự kiện ngắn hạn đôi khi tạo ra các ảo giác thống kê. Muốn biết liệu đội đá sau có thực sự được hưởng lợi hay không, cần nhìn vào bức tranh lớn hơn.

Những ví dụ đầy mâu thuẫn

Trước World Cup 2026 , lịch sử giải đấu đã chứng kiến 35 loạt sút luân lưu. Trong số đó, đội đá thứ hai thắng 18 lần, tương đương 51,4%. Đây gần như là một tỷ lệ cân bằng tuyệt đối.

Sau khi cộng thêm 4 loạt luân lưu vừa qua, con số được nâng lên thành 22 chiến thắng trong tổng số 39 lần, tương đương 56,4%. Dù có tăng lên đáng kể, tỷ lệ này vẫn chưa đủ để chứng minh sự tồn tại của một lợi thế rõ ràng.

Thậm chí, nếu quay ngược thời gian xa hơn, dữ liệu còn cho thấy điều ngược lại. Trong 24 loạt luân lưu đầu tiên của lịch sử World Cup, chỉ có 9 đội đá sau giành chiến thắng, tương đương 37,5%. Chính giai đoạn này nhiều khả năng đã góp phần hình thành nhận thức rằng đá trước luôn là lựa chọn tối ưu.

Vấn đề nằm ở chỗ, 39 loạt luân lưu trải dài hơn 4 thập kỷ vẫn là mẫu thống kê tương đối nhỏ. Để tìm kiếm câu trả lời đáng tin cậy hơn, cần mở rộng sang các giải đấu khác.

EURO là một điểm tham chiếu phù hợp. Kể từ loạt luân lưu nổi tiếng giữa Tiệp Khắc và Tây Đức năm 1976, nơi Antonin Panenka tạo nên cú đá đi vào lịch sử, EURO đã chứng kiến tổng cộng 25 loạt sút luân lưu.

Kết quả khá bất ngờ: đội đá thứ hai thắng 12 lần, tương đương 48%. Nói cách khác, gần như không tồn tại khác biệt nào đáng kể giữa hai lựa chọn.

Tại cấp độ CLB, dữ liệu lại cho thấy những xu hướng khác nhau. Ở Champions League và tiền thân European Cup, đã có 42 loạt luân lưu trong giai đoạn chính thức của giải đấu. Chỉ 16 lần đội đá thứ hai chiến thắng, tương đương 38,1%. Đây là giải đấu hiếm hoi mà lợi thế dường như nghiêng về phía đội thực hiện lượt đá đầu tiên.

Tuy nhiên, ngay cả kết quả này cũng không đủ sức tạo nên quy luật chung. Bởi khi nhìn sang các giải đấu khác, cán cân lại thay đổi.

Tại FA Cup, giải đấu lâu đời nhất thế giới, dữ liệu từ mùa 2013/14 đến nay ghi nhận 75 loạt luân lưu. Trong số đó, đội đá thứ hai thắng 43 lần, tương đương 57,3%.

Đáng chú ý hơn, xu hướng này còn trở nên rõ rệt trong thời gian gần đây. Riêng mùa giải trước, FA Cup có 17 loạt luân lưu thì tới 12 lần chiến thắng thuộc về đội đá sau, đạt tỷ lệ hơn 70%.

Tuy nhiên, giải đấu mang đến bộ dữ liệu đáng tin cậy nhất lại là League Cup của Anh. Kể từ khi hiệp phụ bị loại bỏ từ mùa 2018/19 và các trận hòa được đưa thẳng tới loạt luân lưu, số lượng thống kê tăng lên đáng kể. Từ mùa 2013/14 đến nay, League Cup đã chứng kiến 211 loạt sút luân lưu.

Sau khi loại bỏ 4 trường hợp áp dụng thể thức ABBA (thứ tự sút luân phiên kiểu A-B-B-A thay vì A-B-A-B) từng được thử nghiệm nhằm giảm áp lực cho đội đá sau, còn lại 207 loạt luân lưu theo thể thức truyền thống.

Kết quả gần như hoàn hảo về mặt cân bằng: 104 chiến thắng thuộc về đội đá thứ hai, tương đương 50,2%. Nói cách khác, giải đấu có lượng dữ liệu lớn nhất lại cho ra kết luận gần với tỷ lệ 50-50 nhất.

Những dữ liệu kể trên khiến giả thuyết về lợi thế cố hữu của đội đá trước hoặc đội đá sau trở nên khó thuyết phục hơn. Dẫu vậy, vẫn tồn tại một yếu tố đáng để suy ngẫm: tác động tâm lý từ lượt sút mở màn.

Nếu đội đá trước thực hiện thành công quả đầu tiên, áp lực sẽ được chuyển sang đối thủ. Nhưng nếu họ đá hỏng, tình thế có thể đảo ngược hoàn toàn.

Trong 15 loạt luân lưu gần nhất tại World Cup, có tới 7 trường hợp đội thực hiện cú sút đầu tiên đá hỏng ngay ở lượt mở màn. Điều đáng nói là cả 7 lần đó, đội đá thứ hai đều giành chiến thắng chung cuộc.

Dẫu vậy, lịch sử World Cup cũng chỉ ghi nhận hai trường hợp đội đá hỏng quả đầu tiên nhưng vẫn lật ngược tình thế để chiến thắng. Đó là Thụy Điển trước Romania năm 1994 và Ukraine trước Thụy Sĩ năm 2006.

Những con số này cho thấy khả năng tận dụng hoặc vượt qua khoảnh khắc đầu tiên của loạt đấu cân não có thể ảnh hưởng tới cục diện cả loạt luân lưu nhiều hơn việc được đá trước hay đá sau.

Lợi thế thực sự nằm ở đâu?

Bóng đá hiện đại cũng đang chứng kiến một hiện tượng thú vị khác: nhận thức đôi khi tạo ra tác động thực tế. Khi ngày càng nhiều thống kê cho thấy đội đá thứ hai chiến thắng, các cầu thủ có thể bắt đầu tin rằng đó là lựa chọn thuận lợi hơn. Chính niềm tin ấy có thể giúp họ bình tĩnh hơn trong những thời điểm áp lực nhất.

Hiệu ứng tâm lý này từng xuất hiện trong nhiều môn thể thao. Một khi vận động viên tin rằng mình đang sở hữu lợi thế, sự tự tin gia tăng có thể cải thiện chất lượng thực hiện, bất kể lợi thế đó có thực sự tồn tại hay không.

Tuy nhiên, nếu xu hướng này thực sự được các đội bóng chú ý, người ta có lẽ đã chứng kiến nhiều đội trưởng lựa chọn đá thứ hai hơn tại World Cup 2026. Song thực tế lại không phải vậy.

Trong 4 loạt luân lưu vừa qua, chỉ có Ai Cập là đội sau khi thắng tung đồng xu đã chủ động chọn thực hiện lượt đá thứ hai. Ba đội trưởng còn lại đều chọn đá trước theo cách làm truyền thống và cuối cùng đều phải nhận thất bại.

Một trong những tình huống đáng nhớ nhất thuộc về Colombia. Sau khi thắng lượt tung đồng xu và giành được quyền lựa chọn, đội trưởng Davinson Sanchez thậm chí còn phải gọi thủ môn Camilo Vargas tới bàn bạc trước khi đưa ra quyết định. Cuối cùng, họ chọn đá trước.

Colombia sau đó bị loại. Nhưng điều đó không đồng nghĩa Sanchez đã lựa chọn sai. Bởi xét trên toàn bộ dữ liệu hiện có, rất khó để khẳng định một đội bóng có thể gia tăng đáng kể cơ hội chiến thắng chỉ bằng việc đổi vị trí trong thứ tự sút luân lưu.

Những người thực hiện cú sút, khả năng chịu áp lực, chất lượng của thủ môn và đôi khi là một khoảnh khắc xuất thần vẫn là những yếu tố mang tính quyết định hơn nhiều. Và điều đó có lẽ mới là chân lý của những loạt “đấu súng”.

Tựu trung lại, đá trước hay đá sau không quyết định chiến thắng. Điều quan trọng hơn cả vẫn là đưa bóng vào lưới và giữ được sự lạnh lùng khi mọi áp lực của trận đấu dồn vào khoảng cách 11 mét. Đấy mới là “cảnh giới” khó nhất bởi hãy cứ nhìn xem, siêu phàm như Messi mà còn đá hỏng tới 2 lần trên chấm 11m ở World Cup lần này!