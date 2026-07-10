Hiện tượng Quách Văn Thơm và Hà An Huy

Khi tham gia Anh trai chông gai mùa một, Soobin là ca sĩ có sức hút hàng đầu ở thị trường nhạc Việt. Anh là "Hoàng tử" của các thể loại âm nhạc phù hợp thị hiếu khán giả Việt (Ballad, RnB), sáng tác tốt, có ngoại hình sáng, nền tảng vũ đạo tốt, được hậu thuẫn từ đội sản xuất âm nhạc là người nhà ở game show và ê-kíp truyền thông hùng hậu. Tất cả yếu tố làm nên thành công bùng nổ của sân khấu Giá như ở tập phát sóng đầu tiên Anh trai chông gai.

Đến mùa 2, game show quy tụ 34 "Anh tài" hoạt động đa dạng mảng miếng ở showbiz Việt. Nhiều cái tên trong số đó tỏa sáng trong tiết mục solo như Hà An Huy, Hoàng Tôn, Đinh Mạnh Ninh, Thơm... Song, không có sân khấu bùng nổ mọi mặt để gây bão mạng sau một đêm giống Giá như .

Hà An Huy nổi lên là ngôi sao sáng của Anh trai chông gai mùa hai. "Em út" của game show khởi đầu thành công nhất trong 34 "Anh tài" với giọng hát đã được kiểm chứng ở vị thế quán quân The Voice. Nam ca sĩ tiếp tục làm tốt phần việc của mình ở tiết mục nhóm, vẫn là điểm nhấn của một vocalist và trình diễn sáng sân khấu.

Hà An Huy là ai?

Phải đến khi Hà An Huy tỏa sáng ở Anh trai chông gai, nhiều khán giả mới "biết mặt, điểm tên" anh chàng này. Nam ca sĩ từng nổi lên với ngôi vị quán quân Vietnam Idol 2023. Thế nhưng, sau thành công của một quán quân, Hà An Huy không thể bứt phá ở giai đoạn "vàng" của hiệu ứng mạng xã hội. Ba năm trôi qua và nam ca sĩ vẫn chật vật để khẳng định vị thế trên đường đua nhạc Việt.

Ca khúc An Huy mang lên sân khấu Anh trai chông gai - Nhức tiềm thức - là Lyrics MV được nam ca sĩ phát hành trước đó và thu hút lượt nghe/xem không đáng kể. Nam ca sĩ nhờ đến đòn bẩy từ game show để "cứu" một sản phẩm trước khi nó chìm vào dĩ vãng. Nhức tiềm thức đã tỏa sáng và leo tốp nhanh ở danh sách thịnh hành âm nhạc.

Hà An Huy tỏa sáng ở tiết mục nhóm và cá nhân.

"Nghe Hà An Huy hát như thể chàng trai này đã thất tình đôi ba lần", một khán giả bình luận. Số đông người nghe khen ngợi anh có chất giọng cảm xúc, xử lý ca khúc đĩnh đạc và tinh tế so với tưởng tượng về một ca sĩ sinh năm 2002. Qua 2 sân khấu của Hà An Huy, các khán giả cũng không ngần ngại nhận định đây là vocalist hứa hẹn của game show mùa 2, dù tuổi nghề thua xa một loạt đàn anh.

Hà An Huy hát tốt, bản lĩnh sân khấu dạn dày và có thể tự sáng tác. Nam ca sĩ có thêm lợi thế ở ngoại hình sáng và gu thời trang luôn ổn kể từ các sân khấu ở Vietnam Idol. Nếu khoanh vùng trong các tiết mục chào sân ở Anh trai chông gai mùa 2, Hà An Huy chính là hình mẫu của Soobin Hoàng Sơn thứ 2 - giọng hát hợp thị hiếu nhạc Việt và có chất liệu để chương trình khai thác truyền thông.

Khán giả giờ sẽ cần thêm vài đêm công diễn để kiểm chứng giọng hát Hà An Huy đa dạng cỡ nào, có "cân" mọi thể loại như Soobin, Quốc Thiên, Hà Lê, Bùi Công Nam ở mùa một hay không. Sau đó là khả năng vũ đạo, biến hóa theo concept của Hà An Huy. Soobin đã vươn tầm thành ngôi sao số 1 từ chính nền tảng vũ đạo ổn và luôn trình diễn sáng sân khấu - điều mà nam ca sĩ làm tốt hơn so với Quốc Thiên và loạt vocalist khác.

Hiện tượng Quách Văn Thơm

Khán giả đổ xô tìm kiếm thông tin về Hà An Huy đã nhiều, với Quách Văn Thơm (Thơm Da LAB) còn nhiều hơn. Để nói về việc một "Anh trai" bứt phá mạnh nhất về danh tiếng sau một tiết mục ở Vòng công diễn hội ngộ, đó chính là Thơm. Thực tế, nam ca sĩ hoạt động trong nghề trên dưới 20 năm nhưng phải nhờ game show để được đông đảo khán giả biết tới.

Ở showbiz Việt, các nghệ sĩ thường dùng 2 từ "hào quang" để làm thước đo cho nhau. Họ gọi đó là "tổ nghề đãi", hoặc "trời ban", về việc tạo ra độ nhận diện trên thị trường. Có những nghệ sĩ chỉ cần một dấu mốc nào đó để nổi tiếng, ai cũng nhớ tên, biết mặt. Và cũng có những nghệ sĩ gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp nhưng về mặt hình ảnh, độ nhận diện bên ngoài không đáng kể.

Thơm nằm ở trường hợp 2. Không chỉ Thơm mà tất cả thành viên của Da LAB - những người tự nhận mình là "nhóm nhạc số 2 Việt Nam". Da LAB được biết đến rộng rãi từ bản hit Một nhà . 10 năm qua, nhóm là "hit maker" thực thụ của thị trường với một loạt sản phẩm hút hàng chục triệu view đến trăm triệu view, là Thanh xuân, Gác lại âu lo, Nước mắt em lau bằng tình yêu mới, Thức giấc, Bầu trời mới ...

Thơm là bất ngờ lớn ở Anh trai chông gai mùa 2.

Dẫu vậy, vì lý do nào đó, độ nhận diện của từng thành viên rất thấp so với thương hiệu chung của Da LAB. Có thể vì nhóm đông thành viên, hoặc có thể vì khâu xây dựng hình ảnh cá nhân của từng nghệ sĩ chưa tối ưu. Về cơ bản, Da LAB nằm ở tốp đầu về thành tích nhạc số, tạo ra rất nhiều MV đình đám, nhưng vẫn gặp khó khăn để phát triển hình ảnh.

Vậy nên Thơm mới làm bùng nổ mạng xã hội sau lần xuất hiện ở Anh trai chông gai. Khán giả hỏi tại sao lại có visual (ngoại hình sáng) như thế, bao lâu nay anh đã ở đâu? Tại sao lại có giọng hát đặc trưng như thế này? Bên cạnh Thơm, thành viên khác của Da LAB là Thỏ cũng bất ngờ nổi lên ở game show.

Trở lại với sân khấu của Thơm ở Vòng công diễn hội ngộ. Nam ca sĩ gây chú ý với ngoại hình sáng, khiến các fan của anh cũng bất ngờ. Thơm có chất giọng "dị", từ lâu được giới nhạc khen ngợi là Người làm nhạc Reggae số 1 Việt Nam. Anh hát tốt, rap khỏe, màu giọng phù hợp cho nhiều thể loại âm nhạc và kỹ năng trình diễn sân khấu đã tiến bộ nhiều.

Thơm có visual sáng là lợi thế lớn ở game show. Chờ xem nam ca sĩ sẽ phát huy lợi thế của người có mọi kỹ năng làm nhạc như thế nào. Vì, ở Da LAB, Thơm làm tốt khi kết hợp cùng các đồng đội, với màu nhạc thuần underground. Còn trên sân khấu game show, nam ca sĩ sẽ va vấp nhiều thể loại phức tạp hơn, làm việc theo đội nhóm với thời gian có hạn và sẽ bị chi phối vì những phần dàn dựng sân khấu, vũ đạo, trình diễn theo concept định sẵn.

Sân khấu của Hoàng Tôn cũng viral mạnh.

Sau Vòng công diễn hội ngộ của Anh trai chông gai mùa 2, điều đọng lại là chất lượng "Anh tài" khá đồng đều. Bên cạnh Hà An Huy và Thơm, nhiều nghệ sĩ khác tỏa sáng theo đúng sở trường của họ, là Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Tôn, Đông Hùng, Trịnh Thăng Bình, Hoàng Dũng... Một số "Anh tài" không có thế mạnh giọng hát như Phùng Minh Cương, Đại Nghĩa, Huỳnh Lập, Tùng Mint... làm tốt phần việc của mình.

Bỏ qua tranh cãi của Anh trai chông gai vì các lượt bình chọn thiếu hợp lý, lùm xùm của Duy Khánh và nhóm "Anh tài" cũ của mùa một, chất lượng chuyên môn ở mùa 2 vẫn ổn.

Ê-kíp sản xuất nhạc do SlimV đứng đầu, trên cương vị Giám đốc Âm nhạc vững phong độ. Họ đã sản xuất mới bản phối Nhức tiềm thức theo chất liệu Ballad hơi hướm Rock rất thành công. Sau đó là vai trò Đạo diễn sân khấu của Đinh Hà Uyên Thư, cũng tạo ra nhiều concept hiệu quả, vừa vặn với tính chất game show.



