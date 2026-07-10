Sáng 10/7 trên sân vận động Gillette ở Foxborough (Massachusetts, Mỹ), đội tuyển Pháp thắng Morocco 2-0 ở vòng tứ kết World Cup 2026. Kylian Mbappe và Ousmane Dembele lần lượt ghi bàn trong hiệp 2 đưa đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps vào bán kết.

Mbappe xuất sắc nhất trận Pháp thắng Morocco 2-0. (Ảnh: Reuters)

Đội tuyển Pháp không áp đảo về kiểm soát bóng nhưng hoàn toàn làm chủ trận đấu. Đại diện của bóng đá châu Âu vượt trội về số lượng và chất lượng cơ hội (22 cú dứt điểm, 8 lần trúng đích với chỉ số bàn thắng kỳ vọng 3,05). Morocco không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào trong cả trận, chỉ có một pha dứt điểm trúng đích.

Đội tuyển Pháp chiếm ưu thế rõ rệt nhưng không thể ghi bàn trong hiệp một, chủ yếu vì màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Yassine Bounou (Bono). Đội bóng châu Âu tung 13 cú sút, 3 lần đưa bóng trúng đích, tạo 3 cơ hội nguy hiểm với chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 1,87 nhưng thực tế lại không ghi bàn.

Bono bắt gọn cú đá phạt đền của Mbappe. (Ảnh: Reuters)

Điểm nhấn lớn nhất trong màn trình diễn xuất sắc của Bono là pha cản phá phạt đền ở phút 28. Thủ môn Morocco phán đoán chuẩn xác và ôm gọn cú sút của Mbappe. Bono lập kỷ lục thủ môn cản phá phạt đền nhiều nhất lịch sử World Cup (4 pha cản phá, chỉ thủng lưới 2 bàn trong 9 lần bắt 11 mét ở các kỳ World Cup trong sự nghiệp).

Bước sang hiệp 2, đội tuyển Pháp duy trì thế trận chủ động dù không cần áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng. Số cơ hội mà đội bóng châu Âu tạo ra hoàn toàn vượt trội so với đối thủ.

Video: Mbappe mở tỷ số

Bono vẫn xuất sắc nhưng không thể giữ sạch lưới trước đẳng cấp của các chân sút đội tuyển Pháp. Chỉ trong khoảng hơn 5 phút, lần lượt Kylian Mbappe và Ousmane Dembele sút tung lưới Morocco bằng những pha dứt điểm khó, khiến thủ môn Bono có rất ít cơ hội cản phá.

Mbappe cũng được tính kiến tạo cho Dembele ở tình huống nâng tỷ số lên 2-0. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Pháp có tổng số bàn thắng và kiến tạo chạm mốc 100. Mbappe cũng tạm vượt lên trên Lionel Messi (cùng 8 bàn) trên bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 .

Cách biệt 2 bàn đủ an toàn để Mbappe và đồng đội chơi cầm chừng trong thời gian còn lại. Các cầu thủ Pháp giảm nhịp tấn công nhưng vẫn kiểm soát trận đấu đủ tốt để triệt tiêu cơ hội từ đối thủ. Trong hiệp 2, Morocco chỉ có 4 cú dứt điểm, 1 lần trúng đích với cơ hội thành bàn được máy tính đánh giá chỉ 10%.

Video: Dembele nâng tỷ số lên 2-0

Đội tuyển Pháp giành chiến thắng với tỷ số 2-0 và giành quyền vào bán kết. Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , thầy trò huấn luyện viên Deschamps thi đấu tiếp vào sáng 15/7 (giờ Việt Nam), gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ.

Thất bại của Morocco đồng nghĩa bóng đá châu Phi không còn đại diện nào tại World Cup 2026.

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Thống kê trận đấu Pháp 2-0 Morocco.

Chấm điểm cầu thủ Pháp và Morocco.

Thông tin trước trận đấu Pháp vs Morocco

Đội thắng trong trận đấu này gặp Pháp vs Morocco vào bán kết gặp Tây Ban Nha hoặc Bỉ. Dữ liệu dự đoán kết quả trận đấu của Opta nhận định tỷ lệ thắng của Pháp và Morocco tương ứng là 65% - 35%.

Pháp đấu với Morocco ở vòng tứ kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Pháp toàn thắng 5 trận từ đầu giải. Đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps đứng đầu bảng I, thắng Thụy Điển 3-0 ở vòng 1/16 rồi vượt qua Paraguay 1-0 tại vòng 1/8.

Morocco cũng chưa thua tại World Cup 2026. Đội bóng Bắc Phi hòa Brazil 1-1, thắng Scotland 1-0, thắng Haiti 4-2, vượt Hà Lan sau loạt luân lưu và thắng Canada 3-0 ở vòng 1/8. Đội bóng của huấn luyện viên Mohamed Ouahbi bất bại từ đầu giải, ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần.

Lịch sử đối đầu ủng hộ Pháp. Les Bleus bất bại trong 6 lần gặp Morocco, trong đó có chiến thắng 2-0 ở bán kết World Cup 2022.