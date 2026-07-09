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Ronaldo xách vali về nước bằng chuyên cơ 81 triệu USD

| | Lifestyle

Khoảnh khắc Ronaldo về nước, khép lại World Cup 2026.

Hành trình của đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 đã chính thức khép lại sau thất bại nghiệt ngã 0-1 trước Tây Ban Nha tại vòng 1/8. Trận thua này không chỉ khiến Selecao châu Âu phải dừng bước sớm, mà còn chính thức chấm dứt giấc mơ vàng World Cup dang dở của Cristiano Ronaldo.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc ống kính truyền hình ghi lại khoảnh khắc Ronaldo bật khóc nức nở ngay trên sân. Ở tuổi 41, siêu sao người Bồ Đào Nha hiểu rằng đây đã là chương cuối cùng của anh tại sân chơi thế giới. Dù vậy, chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, CR7 khẳng định anh rời giải với một "lương tâm thanh thản" vì đã cống hiến tất cả những gì có thể cho màu áo quê hương.

Ngay sau thất bại, Ronaldo đã nhanh chóng thu dọn hành lý và di chuyển ra sân bay để rời nước Mỹ. Siêu sao sinh năm 1985 trở về nhà trên chiếc siêu chuyên cơ riêng Bombardier Global 6500. Đây là dòng máy bay tầm xa siêu sang được anh nâng cấp từ chiếc Gulfstream G650 cũ. Với mức giá hơn 81 triệu USD.

Giải đấu trên đất Mỹ có thể không trọn vẹn về mặt danh hiệu, nhưng sự ra về của Ronaldo vẫn để lại nhiều cảm xúc trái chiều, nơi sự tiếc nuối hòa lẫn với niềm tự hào lớn lao từ hàng triệu người hâm mộ trên khắp toàn cầu.

Ronaldo, Modric, Neymar... một thế hệ vĩ đại lần lượt rơi nước mắt rời World Cup, chỉ còn Messi là "bức tường" quá khó để vượt qua

Theo Tiên Tiên

Phụ nữ mới

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