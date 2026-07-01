Việt Nam sắp có sân bay trị giá 6.300 tỷ đồng, nằm liền kề thị trấn đẹp nhất thế giới, quanh năm chỉ 15 độ C

Theo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Xây dựng, mạng lưới cảng hàng không quốc gia được quy hoạch theo mô hình trục - nan, phân bổ tương đối hợp lý dọc theo trục Bắc - Nam với mật độ tập trung cao tại các vùng kinh tế trọng điểm (Bắc Bộ, Miền Trung và Nam Bộ).

Đặc biệt, các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo (Điện Biên, Côn Đảo, Phú Quốc) đã được thiết lập mạng lưới bay để đảm bảo an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo quy hoạch, đến năm 2030 cả nước sẽ có 32 cảng hàng không (15 quốc tế, 17 quốc nội), tầm nhìn đến năm 2050 gồm 35 cảng hàng không (15 quốc tế, 20 quốc nội).

Đáng chú ý, 7 cảng hàng không mới dự kiến đi vào khai thác trước năm 2030 gồm Long Thành, Gia Bình, Quảng Trị, Phan Thiết, Sa Pa, Thổ Chu và Thành Sơn. Trong số các dự án đang được quan tâm, Cảng hàng không Sa Pa được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho du lịch và kết nối vùng Tây Bắc.

Phối cảnh Dự án Cảng hàng không Sa Pa. Ảnh minh họa

Theo đó, dự án sân bay Sa Pa được động thổ từ tháng 3/2022 tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai và vẫn đang trong quá trình thi công.

Vào tháng 6/2025, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ký quyết định số 2051/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Dự án thành phần 2 xây dựng Cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai quyết định giữ nguyên phạm vi, quy mô đầu tư giai đoạn 1 đã được phê duyệt. Đồng thời, dự án sân bay Sa Pa được bổ sung nội dung hoàn thành các hạng mục giai đoạn 2 để đạt công suất 3 triệu hành khách/năm nhằm đảm bảo phù hợp với quy hoạch, bao gồm:

- Xây dựng hoàn thiện 2 đoạn đường lăn nối đầu 14, bổ sung đoạn đường lăn song song kết nối từ đầu 14 đến sân đỗ máy bay, chiều rộng đường lăn 23 m;

- Xây dựng bổ sung 3 vị trí đỗ tàu bay Code C và tương đương;

- Mở rộng nhà ga hành khách, bố trí cầu ống lồng đưa, đón khách…

Tổng mức đầu tư Dự án thành phần 2 gần 6.394 tỷ đồng (bao gồm thuế VAT); giai đoạn 1 hơn 3.982 tỷ đồng; giai đoạn 2 gần 2.412 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, đây sẽ là sân bay lớn nhất khu vực Tây Bắc, đóng vai trò đầu mối giao thông quan trọng kết nối vùng trung du và miền núi phía Bắc. Công trình không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tạo sức hút lớn đối với các nhà đầu tư quốc tế vào tỉnh Lào Cai.

Đáng chú ý, sân bay này có vị trí địa lý nằm gần phường Sa Pa - nơi vừa được được tạp chí du lịch quốc tế Condé Nast Traveller xướng tên trong danh sách 53 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới năm 2026. Sa Pa cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này.

Sa Pa đã được nhiều tạp chí du lịch quốc tế ca ngợi. Ảnh: SCMP

Đây không phải lần đầu Sa Pa được chú ý. Năm 2024, Tạp chí Du lịch Times Out đã đưa điểm đến này vào danh sách 16 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới.

Sa Pa nằm ở độ cao 1.600m so với mặt biển. Khí hậu Sa Pa mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình trong năm từ 15 đến 18 độ C, mùa hạ mát, mùa đông thường có sương mù bao phủ và rất lạnh, nhiệt độ có khi xuống dưới 0 độ C, có năm có tuyết rơi.

Nơi đây được các tạp chí quốc tế đánh giá cao nhờ sở hữu những dãy núi trùng điệp, biển mây, thửa ruộng bậc thang và những cung đường trekking ngoạn mục. Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên, bản sắc văn hoá của các dân tộc H’Mông, Dao đỏ, Giáy… cũng là điểm nhấn tạo sức hút cho thị trấn vùng cao này.

Việc có một cảng hàng không hiện đại sẽ giúp địa phương này khai thác tối đa tiềm năng du lịch bền vững và phát triển kinh tế xã hội toàn diện.