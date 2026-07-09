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Pháp sư Trung Hoa xây nhà 3 thế hệ đẹp như trong truyện, hàng xóm nhìn sang chỉ biết ước

| | Lifestyle

Căn nhà được thiết kế lý tưởng cho gia đình 3 thế hệ cùng sinh sống, vừa đảm bảo sự tiện nghi, hài hòa trong sinh hoạt, vừa mang vẻ đẹp mộc mạc, ấm áp.

Tại Quảng Đông, Trung Quốc, một căn nhà dành cho 3 thế hệ cùng sinh sống đang gây ấn tượng nhờ thiết kế hài hòa và cách tổ chức không gian thông minh. Dù diện tích không quá lớn, công trình vẫn tạo cảm giác rộng rãi, tiện nghi khi khéo léo cân bằng giữa khu vực riêng tư và không gian kết nối chung. Đặc biệt, với vẻ ngoài nhẹ nhàng, tinh tế cùng những đường nét kiến trúc mềm mại, căn nhà trông như bước ra từ những trang truyện tranh, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tổ ấm của gia đình 5 thành viên gây ấn tượng nhờ thiết kế thông minh, tối ưu diện tích trên khu đất rộng 8m. Các kiến trúc sư đã khéo léo chia mặt tiền thành hai phần: khoảng 4,5m dành cho không gian sinh hoạt chung và 3,7m bố trí các không gian riêng tư. Cách sắp xếp này vừa đảm bảo mỗi thành viên đều có khu vực sinh hoạt độc lập trên từng tầng, vừa duy trì sự kết nối giữa các thành viên thông qua những không gian chung được bố trí xuyên suốt trong ngôi nhà.

Không gian trong nhà

Mỗi thành viên trong gia đình đều sở hữu một không gian riêng ở các tầng khác nhau. Trong đó, vợ chồng gia chủ sinh hoạt tại tầng cao nhất, người bố lớn tuổi được bố trí phòng ở tầng 2, còn tầng 3 dành cho các con. Cách phân chia này giúp đảm bảo sự riêng tư cần thiết cho từng thế hệ nhưng vẫn giữ được sự gắn kết nhờ các khu vực sinh hoạt chung được bố trí xen kẽ. Đây được xem là giải pháp phù hợp cho mô hình gia đình nhiều thế hệ, vừa tạo sự độc lập trong sinh hoạt, vừa duy trì sự kết nối giữa các thành viên.

Không gian tầng 1

Hệ cầu thang được thiết kế đẹp mắt, thuận tiện di chuyển giữa các không gian sinh hoạt

Bếp và không gian ăn uống đặt ở tầng 2. Không chỉ có diện tích rộng rãi mà còn vô cùng thoáng đãng nhờ các hệ cửa sổ lớn

Phòng ngủ của vợ chồng gia chủ được bố trí ở tầng cao, sở hữu không gian vừa rộng vừa chill

Góc nào của nhà cũng nổi bật với những mảng xanh mướt mát.

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Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
pháp sư Trung Hoa

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