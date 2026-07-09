Tại sao Erling Haaland được gọi là "chiếc công nông bé nhỏ"?

World Cup 2026 đang chứng kiến một Erling Haaland bùng nổ đúng với kỳ vọng. Tiền đạo của Na Uy liên tục ghi bàn, góp công lớn đưa ĐTQG lần đầu tiên vào Tứ kết World Cup và đang nằm trong cuộc đua Vua phá lưới của giải đấu. Bên cạnh phong độ trên sân cỏ, Haaland còn là một trong những cầu thủ viral nhất mạng xã hội với hàng loạt meme, biệt danh và những cách gọi khiến người hâm mộ không nhịn được cười.

Erling Haaland (Ảnh: IGNV)

Nếu ở Việt Nam, cái tên Uyên Linh Hoa Lan khiến cộng đồng mạng thích thú vì cách đọc lái hài hước từ Erling Haaland thì một nickname khác còn phủ sóng mạnh mẽ không kém là "chiếc công nông bé nhỏ". Và tất nhiên phải có lý do thì anh chàng mới được trao cho nickname đậm chất Việt Nam này.

Theo ghi nhận, cụm từ “chiếc công nông bé bỏng” được cho là lần đầu xuất hiện trên Threads vào cuối tháng 6/2026.

Người đăng bài khi đó chỉ đơn giản đăng ảnh Haaland mặc áo dự bị, cùng đồng đội hát Quốc ca trước trận đấu cùng với chú thích: “Đá thì không đá mà hát Quốc ca thì to nhất cái SVĐ. Ôi chiếc công nông bé bỏng của tôi!”.

Lý giải về chuyện đã “công nông” lại còn “bé bỏng”, chủ nhân bài đăng chỉ nói ngắn gọn rằng nói vậy cho… đáng yêu.

Đây được cho là bài đăng đầu tiên về "chiếc công nông bé nhỏ" Erling Haaland (Ảnh chụp màn hình)

Sau đó nhiều bài đăng khác cũng gọi Haaland là chiếc công nông bé nhỏ (Ảnh chụp màn hình)

Không ngờ, cách gọi tưởng như rất ngẫu hứng này lại trúng gu cộng đồng mạng. Bài đăng nhanh chóng thu hút khoảng 21.000 lượt thích cùng hơn 333.000 lượt xem, kéo theo hàng loạt bình luận, bài đăng sử dụng lại nickname này mỗi khi Haaland thi đấu.

Không dừng lại ở đó, tài khoản Instagram của FIFA World Cup khu vực Việt Nam cũng get map được nickname này và đăng ảnh Erling Haaland với chú thích “chiếc công nông bé nhỏ”. Bài đăng khiến cư dân mạng thích thú, càng đẩy nickname của tiền đạo Na Uy viral hơn.

Tài khoản FIFA World Cup khu vực Việt Nam đã làm cho nickname này viral hơn (Ảnh: FIFA World Cup Việt Nam

Thực tế, việc so sánh Haaland với hình ảnh chiếc xe công nông đến từ ngoại hình cao lớn của tiền đạo người Na Uy.

Sở hữu chiều cao lên tới 1,95m, thân hình lực lưỡng cùng sải chân cực dài, Haaland luôn tạo cảm giác rất đồ sộ mỗi khi tăng tốc. Đặc biệt, anh có dáng chạy hơi chúi người về phía trước, hai chân hoạt động với biên độ lớn, tạo cảm giác hùng hục lao lên không khác gì một chiếc xe công nông đang tăng ga.

Chính hình ảnh ấy khiến nhiều người bật cười và cho rằng ví von này vừa hài hước, vừa... rất đúng.

Còn chữ bé nhỏ lại là điểm gây cười. Rõ ràng một cầu thủ cao gần 2 mét, nặng hơn 90kg - tiệm cận 100kg thì không có gì là "bé nhỏ". Chính sự đối lập giữa ngoại hình khổng lồ với cách gọi đầy cưng chiều ấy lại khiến nickname này trở nên đáng nhớ.

Từ tướng chạy đến dáng đi của Haaland đều huỳnh huỵch (Nguồn: Threads)

Điều thú vị là mối liên hệ giữa Haaland và chiếc công nông không chỉ dừng ở meme.

Tiền đạo người Na Uy lớn lên trong môi trường nông nghiệp. Sau khi chuyển từ Anh về thị trấn Bryne khi mới 3 tuổi, Haaland có tuổi thơ gắn liền với trang trại của gia đình. Người thân của anh trồng khoai tây, chăn nuôi và sở hữu nhiều máy móc nông nghiệp. Ngay từ nhỏ, Haaland đã được hướng dẫn lái máy kéo và thành thạo nhiều loại xe phục vụ sản xuất.

Đến hiện tại, mỗi khi trở về quê nhà nghỉ ngơi sau mùa giải, Haaland vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc lái máy kéo, làm việc tại trang trại hay chăm sóc vật nuôi.

Bức ảnh Haaland ngồi trên chiếc máy kéo màu xanh thậm chí đã trở thành một joke quen thuộc với người hâm mộ Premier League từ nhiều năm nay. Có lẽ vì thế mà khi cư dân mạng Việt Nam gọi anh là "chiếc công nông bé nhỏ" lại càng phù hợp hơn.

Haaland lái máy kéo ở trang trại gia đình được dùng làm joke ở Premier League (Ảnh: Internet)