Erling Haaland khiến 12,5 triệu người đổ xô lên Google tìm kiếm tên anh, kết quả nhận được khiến tất cả ngỡ ngàng

Trong lúc cùng tuyển Na Uy chuẩn bị cho trận tứ kết gặp tuyển Anh, Erling Haaland bất ngờ khiến người hâm mộ thích thú với một bài đăng ngắn trên mạng xã hội X. "Hôm nay chỉ có một việc phải làm... Hãy tìm tên tôi trên Google", chân sút của Manchester City viết trước 12,5 triệu người theo dõi.

Ngay lập tức, hàng loạt người hâm mộ làm theo lời gợi ý của Haaland và phát hiện một "easter egg" thú vị. Khi gõ từ khóa "Erling Haaland" trên Google, màn hình sẽ xuất hiện hiệu ứng hoạt hình với những chiến binh Viking đang chèo thuyền băng qua trang kết quả tìm kiếm.

Hiệu ứng này được xem là lời tri ân của Google dành cho màn ăn mừng "Viking Row" đã trở thành thương hiệu của tuyển Na Uy tại World Cup 2026. Sau mỗi chiến thắng, Haaland và các đồng đội đều ngồi thành một hàng trước khán đài CĐV, mô phỏng động tác chèo thuyền Viking theo tiếng trống do chính tiền đạo 25 tuổi gõ. Màn ăn mừng độc đáo nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng của giải đấu năm nay.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

CĐV tỏ ra phấn khích sau khi khám phá hiệu ứng đặc biệt trên Google. Sức hút của màn ăn mừng này thậm chí còn khiến huyền thoại Wayne Rooney tham gia. Trước đó, cựu đội trưởng tuyển Anh từng tuyên bố sẽ chèo thuyền trên sông Mersey nếu Na Uy đánh bại Brazil để giành vé vào tứ kết.

Đáp lại, Haaland không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc đàn anh. "Tôi rất mong được thấy Wayne Rooney chèo thuyền ở Liverpool. Giờ đó là điều tôi muốn thấy nhất", tiền đạo của Manchester City hài hước chia sẻ sau khi Na Uy loại Brazil.

Phong độ của Haaland cũng là lý do khiến anh trở thành tâm điểm tại World Cup 2026. Tiền đạo sinh năm 2000 đã ghi 7 bàn sau 4 trận, trong đó có cú đúp vào lưới Brazil ở vòng 1/8, giúp Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở tứ kết World Cup.

Hiện Haaland đứng thứ ba trong cuộc đua Vua phá lưới với 7 bàn, kém Kylian Mbappe và chỉ kém Lionel Messi đúng một pha lập công. Anh cùng các đồng đội sẽ chạm trán tuyển Anh ở tứ kết với mục tiêu tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích của bóng đá Na Uy.