Giải mã cơn cuồng Erling Haaland

Trong gần một tháng diễn ra World Cup 2026, Erling Haaland gần như xuất hiện ở khắp mọi nơi trên Internet. Sau mỗi trận đấu của tuyển Na Uy, mạng xã hội lại tràn ngập những đoạn video ghi lại màn ăn mừng Viking Row, những khoảnh khắc hậu trường hài hước hay loạt meme xoay quanh tiền đạo 25 tuổi.

Từ một "cỗ máy ghi bàn" vốn đã nổi tiếng trong màu áo Manchester City, Haaland dần trở thành một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất giải đấu, đến mức nhiều tờ báo quốc tế gọi anh là "main character" - nhân vật trung tâm của World Cup năm nay.

Erling Haaland nổi tiếng toàn cầu Nguồn ảnh: Getty Images

Điều đó không chỉ đến từ những bàn thắng. World Cup 2026 đã giúp cả thế giới nhìn thấy một Erling Haaland rất khác: Trên sân là "robot" lạnh lùng khiến mọi hàng thủ phải dè chừng, còn ngoài sân lại là chàng trai hài hước, chân thật, đôi lúc ngô nghê và không ngại trở thành nhân vật của những meme trên Internet.

Ở Việt Nam, anh còn được cộng đồng mạng gọi vui bằng cái tên "Uyên Linh Hoa Lan" - cách phiên âm lái theo cách đọc tiếng Việt của "Erling Haaland". Biệt danh tưởng như ngẫu hứng ấy lại xuất hiện với tần suất dày đặc trên các diễn đàn trong suốt mùa World Cup, phần nào phản ánh sức hút đặc biệt của tiền đạo 25 tuổi. Không chỉ người hâm mộ bóng đá, ngày càng nhiều người bắt đầu tìm xem các đoạn phỏng vấn, video đời thường hay những câu chuyện phía sau sân cỏ của Haaland.

Ảnh: FIFA World Cup

Hiện tại, khi gõ các từ khóa "Erling Haaland" hoặc "Haaland" trên Google, nhiều người dùng sẽ thấy màn hình xuất hiện hiệu ứng hoạt họa với một đoàn chiến binh Viking đang chèo thuyền lướt qua kết quả tìm kiếm. Đây là một Easter egg (hiệu ứng ẩn) được Google bổ sung để hưởng ứng cơn sốt World Cup 2026, đồng thời lấy cảm hứng từ hình ảnh Viking - biểu tượng gắn liền với các quốc gia Bắc Âu như Na Uy. Với mái tóc vàng, vóc dáng cao lớn và phong cách thi đấu mạnh mẽ, Haaland từ lâu đã được người hâm mộ ví như một "chiến binh Viking" thời hiện đại, vì vậy hiệu ứng này càng góp phần khiến tên tuổi của anh trở nên viral hơn trên Internet.

Ảnh chụp màn hình.

Bề ngoài "siêu to khổng lồ", nhưng tính cách lại là một “em bé”

Nếu chỉ nhìn vào ngoại hình và phong cách thi đấu, Erling Haaland hội tụ gần như mọi yếu tố để trở thành hình mẫu của một "chiến binh Bắc Âu".

Sở hữu chiều cao 1,95m, mái tóc vàng dài, chế độ ăn lên tới khoảng 6.000 calo mỗi ngày cùng khả năng ghi bàn đều đặn đến mức phi thường, anh được người hâm mộ gọi bằng hàng loạt biệt danh như "Robot", "Machine" hay "Nordic Cyborg". Trên sân cỏ, Haaland khiến các hậu vệ trở thành nạn nhân của những pha bứt tốc, tranh chấp và dứt điểm lạnh lùng như được lập trình sẵn.

Erling Haaland siêu to khổng lồ nhưng tính xách hài hước, dí dỏm.

Thế nhưng, càng theo dõi World Cup, người hâm mộ lại càng phát hiện một hình ảnh hoàn toàn khác. Thay vì lạnh lùng và khó gần như nhiều người từng nghĩ, Haaland thường xuyên pha trò với đồng đội, cười đùa cùng các em nhỏ hộ tống cầu thủ trước trận, không ngại tự biến mình thành nhân vật của những meme lan truyền trên mạng xã hội hay thẳng thắn kể lại câu chuyện từng "bơ" lời mời ăn tối của nam diễn viên Tom Holland chỉ vì... không biết anh là ai.

Chính sự đối lập ấy khiến truyền thông quốc tế nhiều lần gọi Haaland là "walking contradiction" - một con người của những sự tương phản. Trên sân, anh giống một cỗ máy được tạo ra để ghi bàn. Nhưng ngoài sân, đó lại là chàng trai hài hước, có phần vụng về, đôi lúc ngô nghê và luôn mang đến cảm giác gần gũi.

Tự làm "admin" mạng xã hội của chính mình, chuyên gia đi rep meme của cư dân mạng và cực nổi tiếng ở Trung Quốc

Anh là một trong số ít siêu sao vẫn tự quản lý các tài khoản mạng xã hội của mình. Thay vì chỉ đăng những bức ảnh quảng cáo hay khoảnh khắc chiến thắng, Haaland liên tục chia sẻ những story rất "đời": từ bữa ăn ở New York, những lần nghịch filter Snapchat, đeo mặt nạ hồng ngoại, cho tới các đoạn video hậu trường chẳng hề được dàn dựng cầu kỳ.

Trung bình tôi khi tự làm admin fanpage của mình.

Theo chia sẻ của những người thân cận, Haaland chủ động xây dựng kênh YouTube vì muốn người hâm mộ được nhìn thấy cuộc sống thật phía sau sân cỏ. Khi còn nhỏ, anh luôn tò mò các cầu thủ nổi tiếng sống như thế nào, ăn gì hay dành thời gian ra sao, và giờ đây anh muốn mang chính trải nghiệm đó đến với người hâm mộ của mình.

Có lẽ cũng vì thế mà ngày càng nhiều người theo dõi Haaland không phải để chờ anh ghi thêm một bàn thắng, mà để xem hôm nay tiền đạo người Na Uy sẽ đăng điều gì mới.

Haaland còn là chuyên gia đi rep meme của cư dân mạng. Không ít bình luận trên mạng xã hội thừa nhận họ không phải fan bóng đá nhưng vẫn theo dõi Haaland đơn giản vì anh quá hài hước và chân thật.

Haaland đang theo dõi bạn đó nha.

Haaland cũng hài hước lắm đó nha.

Anh chàng chăm chỉ đi comment dạo.

Chưa dừng lại ở đó, những biểu cảm hài hước của Haaland trên sân cỏ nhanh chóng trở thành chất liệu cho hàng loạt meme, ảnh chế và video lan truyền trên các nền tảng như Xiaohongshu hay Weibo. Người hâm mộ còn trìu mến gọi anh là "Ha Bao" để nói về hình ảnh đáng yêu ngoài sân cỏ, trong khi biệt danh "Nordic Cyborg" lại được dùng để mô tả phong cách thi đấu mạnh mẽ, lạnh lùng như một cỗ máy.

Không né tránh những biệt danh ấy, Haaland còn chủ động "bắt trend". Anh lập tài khoản Weibo để giao lưu với người hâm mộ Trung Quốc, thường xuyên cập nhật cuộc sống và đôi khi còn tự đùa rằng mình "đúng là robot". Trong một chiến dịch quảng bá cho thương hiệu đồ uống thảo mộc Trung Quốc, Haaland còn hài hước nhập vai "chiến binh Viking", phun lửa và nói tiếng Trung, khiến chiến dịch nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Thậm chí, người hâm mộ còn chỉnh sửa hình ảnh của anh thành nam chính trong trò chơi hẹn hò nổi tiếng Love and Deep Space, biến Haaland từ một siêu sao bóng đá thành "bạn trai ảo" của không ít người.

Netizen chỉnh sửa hình ảnh của anh thành nam chính trong trò chơi hẹn hò nổi tiếng Love and Deep Space, biến Haaland từ một siêu sao bóng đá thành "bạn trai ảo" của không ít người.

Chính những khoảnh khắc rất tự nhiên ấy đã giúp Haaland vượt ra khỏi phạm vi của bóng đá. Anh không chỉ là tiền đạo mà người hâm mộ chờ đợi sẽ ghi bàn, mà còn trở thành một nhân vật Internet khiến mọi người tò mò xem hôm nay sẽ mang đến câu chuyện thú vị nào tiếp theo.

Đến không hết những meme của Haaland trên mạng xã hội Xiaohongshu. Nguồn: Xiaohongshu

Sưu tầm túi Hermès, nếu giải nghệ sẽ về quê làm nông trại

Ít ai nghĩ một tiền đạo với hình ảnh mạnh mẽ như Haaland lại là người đam mê sưu tầm túi xách xa xỉ. Bộ sưu tập của anh có nhiều mẫu Hermès Birkin, HAC, cùng các thiết kế đến từ Louis Vuitton hay Chanel - những món đồ có giá lên tới hàng chục nghìn euro trên thị trường.

Chính điều này khiến không ít tạp chí thời trang gọi vui anh là một "Birkin boy".

Haaland có sở thích sưu tầm túi xách. Nguồn: IGNV

Nhưng ở chiều ngược lại, Haaland cũng nhiều lần chia sẻ ước mơ sau khi giải nghệ là trở về quê nhà Bryne để sống trong một nông trại nhỏ, lái máy cày, chăm sóc gia súc và nuôi động vật.

Anh thích ghé các trang trại địa phương để mua thịt bò, mật ong và sữa tươi, từng nói việc dành thời gian ở nông trại giúp mình "tắt chế độ bóng đá" sau những áp lực thi đấu. Thỉnh thoảng, anh còn chặt củi như một cách rèn luyện thể lực.

Sở thích chăn bò, làm nông của anh chàng. Nguồn: Imperio Futbol EC

Sự kết hợp giữa lối sống giản dị và những thú vui tưởng chừng đối lập ấy khiến hình ảnh Haaland trở nên thú vị hơn nhiều so với khuôn mẫu quen thuộc về một siêu sao bóng đá.

Là người đàn ông của gia đình

Bên cạnh sự nghiệp, Haaland cũng được nhắc đến như một người rất coi trọng gia đình.

Anh và bạn gái Isabel Haugseng Johansen quen nhau từ thời còn sống ở thị trấn Bryne, cùng trưởng thành trong môi trường bóng đá trẻ trước khi chính thức hẹn hò. Cuối năm 2024, cả hai chào đón con trai đầu lòng.

Những lúc không thi đấu, Haaland cho biết anh thích những điều rất giản dị như ăn cơm nhà, chơi Minecraft cùng người yêu hay dành thời gian bên gia đình. Isabel cũng thường xuyên xuất hiện trên khán đài để cổ vũ bạn trai trong các trận đấu quan trọng.

Người yêu là cô hàng xóm siêu xinh. Ảnh: IGNV

Có lẽ chính cuộc sống riêng bình yên ấy giúp Haaland giữ được sự cân bằng giữa áp lực của một siêu sao toàn cầu và hình ảnh một chàng trai 25 tuổi vẫn rất gần gũi, chân thật.

Không phải cầu thủ đầu tiên ghi nhiều bàn thắng ở một kỳ World Cup, nhưng Erling Haaland lại là một trong số ít người biến mình thành hiện tượng văn hóa của giải đấu. Trên sân cỏ, anh vẫn là "robot" lạnh lùng khiến mọi hàng thủ phải dè chừng. Ngoài sân, đó lại là chàng trai thích pha trò, tự quản lý mạng xã hội, mê túi hiệu, yêu cuộc sống nông trại và luôn dành sự ưu tiên cho gia đình. Có lẽ cũng vì vậy mà World Cup 2026 không chỉ giúp Haaland ghi thêm những bàn thắng, mà còn khiến hàng triệu người trên khắp thế giới hiểu vì sao anh lại được yêu mến đến thế.

Erling Haaland không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá. Tiền đạo người Na Uy, sinh năm 2000, hiện khoác áo Manchester City, được xem là một trong những chân sút xuất sắc nhất thế giới với hàng loạt kỷ lục ghi bàn ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Tại World Cup 2026, anh tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi liên tục nổ súng, góp công lớn đưa Na Uy trở lại sân chơi World Cup sau 28 năm và tiến sâu vào vòng knock-out. Bên cạnh cuộc đua Vua phá lưới, Haaland còn trở thành gương mặt phủ sóng dày đặc trên mạng xã hội nhờ những màn ăn mừng kiểu Viking, các đoạn video hậu trường hài hước và loạt meme lan truyền khắp Internet.

Nguồn: Herworld, The New York Times