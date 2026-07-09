Ngôi nhà của Justin Bieber

Là một trong những ngôi sao nhạc pop thành công nhất thế giới, Justin Bieber không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp âm nhạc mà còn bởi cuộc sống hôn nhân kín tiếng bên Hailey Bieber. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cặp đôi dần xây dựng một danh mục bất động sản đồ sộ, trải dài từ Mỹ đến Canada. Mỗi nơi ở đều mang một màu sắc riêng nhưng có điểm chung là sự riêng tư, tiện nghi và hướng đến trải nghiệm sống chuẩn giới siêu sao.

Căn hộ 12 triệu USD tại Manhattan, Mỹ

Mới đây, Justin Bieber và Hailey Bieber tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập bất động sản của mình một căn hộ hạng sang trị giá khoảng 12 triệu USD (316 tỷ đồng) tại khu West Village, Manhattan, New York. Đây là căn hộ đầu tiên mà cả hai cùng sở hữu tại thành phố được mệnh danh là "trái tim của nước Mỹ", nằm trong tòa nhà 14 tầng có kiến trúc uốn lượn độc đáo, nổi bật với mặt kính cong hướng thẳng ra sông Hudson. Tòa nhà vốn được giới siêu giàu yêu thích nhờ sự riêng tư tuyệt đối. Cư dân có khu vực đón xe riêng và bãi đỗ xe ngay trong tòa nhà, giúp việc ra vào kín đáo, tránh hoàn toàn sự chú ý của giới săn ảnh.

Bước qua tiền sảnh là khu vực phòng vệ sinh dành cho khách được thiết kế tối giản với chất liệu gỗ tự nhiên và nội thất đồng bộ cùng tổng thể căn hộ. Từ đây, toàn bộ không gian sinh hoạt mở dần hiện ra với phòng khách, phòng ăn và bếp được kết nối liền mạch.

Phòng vệ sinh cạnh tiền sảnh.

Điểm gây ấn tượng mạnh nhất là phòng khách với bức tường kính cong dài hơn 36,5 mét, kéo từ sàn đến trần, mở ra toàn cảnh sông Hudson và đón ánh sáng tự nhiên vào mọi thời điểm trong ngày. Nội thất được tiết chế tối đa, sử dụng gỗ larch Bắc Âu màu sáng xuyên suốt từ sàn nhà đến hệ tủ, tạo cảm giác rộng rãi, thanh thoát nhưng vẫn rất ấm cúng.

Phòng khahcs ngập tràn ánh sáng nhờ hệ cửa kính kịch trần.

Ngay cạnh là khu bếp mở mang phong cách hiện đại. Đảo bếp lớn kết nối trực tiếp với phòng ăn, trong khi toàn bộ hệ thống thiết bị đều đến từ các thương hiệu cao cấp như Sub-Zero, Wolf, Gaggenau và Miele.

Phòng khách thông với phòng bếp và phòng ăn.

Khu bếp nấu chính của gia đình.

Ngoài bếp chính, căn hộ còn có một bếp phụ dành riêng cho đầu bếp, đi kèm kho chứa thực phẩm rộng rãi với hệ tủ âm và các thiết bị tích hợp sẵn, giúp không gian luôn gọn gàng dù phục vụ những bữa tiệc đông người.

Khu lưu trữ riêng biệt.

Không gian nghỉ ngơi được bố trí tách biệt ở hai đầu căn hộ nhằm đảm bảo sự riêng tư. Phòng ngủ master sở hữu vị trí đẹp nhất khi hướng thẳng ra sông Hudson, mang phong cách tối giản với bảng màu trung tính và cửa kính cỡ lớn. Khu vực phòng tắm đi kèm được hoàn thiện bằng đá cẩm thạch, trang bị bồn tắm ngâm cỡ lớn cùng hệ thống sưởi dưới sàn, tạo cảm giác như một spa thu nhỏ ngay trong nhà.

Phòng ngủ master.

Phòng tắm chính.

Ba phòng ngủ còn lại được thiết kế linh hoạt theo nhiều công năng khác nhau. Một phòng được bố trí thành không gian làm việc tại nhà với bàn làm việc và giá sách tối giản, một phòng dành cho khách lưu trú, trong khi phòng còn lại được thiết kế như phòng trẻ em, phù hợp với cuộc sống của gia đình nhỏ sau khi cặp đôi chào đón con trai Jack Blues.

Không gian làm việc của 2 vợ chồng.

Phòng ngủ cho khách.

Phòng trẻ em.

Không chỉ sở hữu không gian sống sang trọng, Justin và Hailey còn được sử dụng toàn bộ tiện ích cao cấp của tòa nhà như sân trong phủ cây xanh, hồ bơi dài khoảng 21 mét, phòng yoga và Pilates, khu xông hơi, bếp phục vụ tiệc cùng khu vui chơi dành riêng cho trẻ em. Đây cũng được xem là một trong những lý do khiến căn hộ trở thành lựa chọn lý tưởng của gia đình Bieber trong những lần sinh sống và làm việc tại New York.

Biệt thự chính tại Beverly Hills: "Pháo đài" riêng tư trị giá 26 triệu USD

Được mua vào năm 2020 với giá khoảng 26 triệu USD, biệt thự tại Beverly Hills hiện là nơi ở chính của Justin Bieber và Hailey Bieber. Tọa lạc trong một khu dân cư khép kín với hệ thống an ninh nghiêm ngặt, căn nhà gần như tách biệt hoàn toàn khỏi sự náo nhiệt của Los Angeles. Khuôn viên rộng hơn 2,5 mẫu Anh được bao phủ bởi thảm cỏ xanh, hàng cây trưởng thành và những lối đi uốn lượn, tạo cảm giác như một khu nghỉ dưỡng riêng tư hơn là một dinh thự giữa thành phố.

Ngay từ sảnh chính, căn biệt thự gây ấn tượng với không gian cao thoáng và thiết kế mở. Hệ cửa kính khổ lớn trải dài giúp ánh sáng tự nhiên len lỏi vào từng góc nhà, đồng thời mở ra tầm nhìn hướng thẳng ra khu vườn xanh mát. Phòng khách sử dụng bảng màu trung tính cùng những món nội thất hiện đại, mang đến cảm giác sang trọng nhưng vẫn gần gũi.

Khu tiền sảnh.

Phòng khách,

Liền kề là phòng ăn với sức chứa lớn, được bài trí theo phong cách tinh tế, phù hợp cho các bữa tối gia đình hoặc những buổi tiếp đãi bạn bè thân thiết. Khu bếp được thiết kế theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp với hệ đảo bếp rộng, mặt đá cao cấp cùng đầy đủ thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu tổ chức những bữa tiệc riêng tư ngay tại nhà. Không gian được bố trí liền mạch với phòng ăn, vừa tiện nghi vừa tạo cảm giác kết nối giữa các thành viên trong gia đình.

Phòng ăn.

Khu vực nghỉ ngơi tiếp tục thể hiện triết lý sống kín đáo của cặp đôi. Biệt thự sở hữu nhiều phòng ngủ rộng rãi, mỗi phòng đều có khu vực sinh hoạt riêng và cửa sổ lớn nhìn ra khuôn viên xanh bên ngoài.

Một trong các phòng ngủ của căn biệt thự.

Phòng tắm được hoàn thiện bằng vật liệu cao cấp, tích hợp hệ thống sưởi dưới sàn, mang đến trải nghiệm thư giãn như tại các khu nghỉ dưỡng hạng sang. Ngoài ra, căn nhà còn có nhiều khu vực giải trí như bàn bi-a và rạp chiếu phim riêng, nơi Justin và Hailey có thể tận hưởng những phút giây thư giãn trong không gian hoàn toàn riêng tư.

Phòng tắm với nội thất cao cấp.

Phòng chiếu phim riêng.

Bàn bi-a.

Nếu bên trong gây ấn tượng bởi sự tinh tế thì khu vực ngoài trời mới là điểm nhấn khiến dinh thự trở nên khác biệt. Hồ bơi lớn nằm ở vị trí trung tâm khu vườn, bao quanh là khoảng sân rộng cùng nhiều góc nghỉ ngơi ngoài trời. Bên cạnh đó là sân tennis, khu vực ăn uống ngoài trời, lò nướng pizza và hồ cá koi, tạo nên một hệ sinh thái nghỉ dưỡng khép kín ngay trong khuôn viên. Với đầy đủ tiện ích từ thể thao, giải trí đến thư giãn, căn biệt thự không chỉ đơn thuần là nơi ở mà còn là chốn để vợ chồng Justin Bieber tận hưởng cuộc sống, tái tạo năng lượng và tránh xa sự ồn ào của Hollywood.

Bể bơi cỡ lớn ngoài trời.

Bàn ăn và khu nướng BBQ.

Biệt thự nghỉ dưỡng tại La Quinta

Đến năm 2023, cặp đôi tiếp tục mở rộng danh mục bất động sản bằng căn nhà nghỉ dưỡng trị giá khoảng 16,6 triệu USD tại La Quinta, California. Ngôi nhà nằm trong khu Madison Club, nơi quy tụ nhiều ngôi sao giải trí và doanh nhân nổi tiếng. Không gian rộng khoảng 10.000 foot vuông được thiết kế theo phong cách hiện đại, tận dụng tối đa tầm nhìn hướng ra sân golf và dãy núi xung quanh. Điểm thu hút nhất nằm ở khu vực sân sau với hồ bơi vô cực kéo dài theo chiều ngang khu đất. Bao quanh là sân thể thao, bãi cỏ nhân tạo và khu vực đốt lửa ngoài trời, tạo nên không gian lý tưởng cho những buổi tụ họp gia đình hoặc bạn bè. Ngoài căn nhà chính, khuôn viên còn có một nhà khách riêng phục vụ việc tiếp đón người thân hay đối tác.

Nhà ven hồ tại Ontario: Chốn bình yên gắn với quê hương Justin Bieber

Trong bộ sưu tập bất động sản của Justin Bieber, căn nhà ven hồ tại Ontario, Canada được xem là nơi mang nhiều giá trị tinh thần hơn cả. Nam ca sĩ mua khu nghỉ dưỡng này vào năm 2018 với giá khoảng 5 triệu USD, đúng vào giai đoạn anh và Hailey Bieber vừa đính hôn. Không chỉ là nơi nghỉ ngơi, đây còn là không gian gắn liền với những cột mốc quan trọng trong cuộc sống của cặp đôi.

Toàn bộ khu đất rộng tới 101 mẫu Anh, được bao bọc bởi hồ nước, rừng cây và thảm cỏ xanh mướt, mang đến cảm giác tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Khung cảnh yên tĩnh cùng bầu không khí trong lành tạo nên một không gian sống gần gũi với thiên nhiên, khác hẳn sự sôi động của Los Angeles hay New York. Chính sự riêng tư tuyệt đối này khiến nơi đây trở thành "chốn trú ẩn" lý tưởng mỗi khi Justin và Hailey muốn rời xa ánh đèn sân khấu.

Nằm giữa khuôn viên rộng lớn là ngôi nhà chính rộng khoảng 9.000 foot vuông, được thiết kế theo phong cách ấm cúng với trần nhà cao, nhiều chi tiết gỗ và bảng màu trung tính. Không gian bên trong ưu tiên cảm giác gần gũi nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi của một dinh thự hạng sang. Ngoài các khu vực sinh hoạt chung rộng rãi, căn nhà còn được trang bị phòng gym riêng, phòng giải trí, rạp chiếu phim tại gia và hầm rượu nhiều tầng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thư giãn của gia chủ mà không cần rời khỏi khuôn viên.

Phòng khách.

Phòng ngủ.

Không gian ngoài trời cũng được đầu tư không kém. Bên cạnh hồ nước rộng lớn là chuồng ngựa và đường đua, tạo điều kiện cho các hoạt động thể thao, cưỡi ngựa và tận hưởng thiên nhiên. Những bãi cỏ trải dài cùng cảnh quan xanh mát khiến toàn bộ khu nghỉ dưỡng giống như một trang trại cao cấp. Trong giai đoạn thế giới bước vào thời kỳ giãn cách, Justin và Hailey từng dành nhiều tháng sinh sống tại đây.

Đường đua ngựa.

Nguồn: Tổng hợp.