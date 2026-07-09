Pháp sư Trung Hoa "gây sốt": Xây 3 chung cư hình kim tự tháp, dân mạng phải dụi mắt 1000 lần vì tưởng AI

Nếu đã quá quen thuộc với những khối nhà chung cư vuông vức, thẳng đứng như những chiếc hộp di động, bạn chắc chắn sẽ phải "mắt chữ O mồm chữ A" khi nhìn thấy tổ hợp căn hộ đẹp độc đáo tại thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô - khu vực nằm ngay sát vách Thượng Hải sầm uất. Thường được cư dân mạng gọi bằng cái tên đầy bí ẩn là "Kim Tự Tháp Côn Sơn", công trình này đang là một trong những tọa độ thu hút giới mộ điệu kiến trúc khắp nơi đổ về check-in.

Toàn bộ khu chung cư này là một quần thể gồm 3 tòa nhà. Tâm điểm là tòa tháp chính cao 18 tầng (tương đương khoảng 100m) sừng sững ở giữa, hai bên được tháp thủ bởi 2 tòa tháp thấp hơn với chiều cao 12 tầng. Nhìn từ xa, cả tổ hợp hiện lên như những khối Lego khổng lồ. Được nhào nặn dưới bàn tay tài hoa của kiến trúc sư đến từ Nhật Bản, tòa chung cư này có "thiết kế lùi lại". Hiểu một cách đơn giản, cấu trúc tòa nhà sẽ dốc dần lên cao, nơi mà mỗi tầng phía trên đều được xây thụt lùi vào một khoảng so với tầng ngay bên dưới nó. Ý tưởng này được khơi nguồn cảm hứng từ hình ảnh những thửa ruộng bậc thang mềm mại, uốn lượn trên các triền núi cao vô cùng quen thuộc tại các nước châu Á.

Chính nhờ cấu trúc xếp chồng giật cấp theo độ dốc 45 độ này, "Kim tự tháp Côn Sơn" đã giải quyết được một trong những bài toán lớn nhất của cuộc sống đô thị: Ánh sáng và không gian xanh. Việc tầng trên lùi lại đã tạo ra một khoảng không gian mở lý tưởng cho tầng dưới. Nhờ đó, bất kỳ căn hộ nào nằm ở mặt dốc cũng đều sở hữu một ban công kiểu sân vườn rộng rãi và thoáng đãng.

Tòa nhà mang đến nhịp sống năng động nhờ tích hợp sẵn văn phòng, quán cà phê và cửa hàng tiện ích ngay ở các tầng dưới. Dù sở hữu điểm cộng lớn là những căn hộ có sân vườn thoáng đãng và "chill", công trình này vẫn phải đối mặt với không ít bài toán thực tế. Do kết cấu dốc đặc thù, việc thiết kế hệ thống đường ống, thông gió bên trong cũng như công tác phòng cháy chữa cháy tại đây phức tạp hơn rất nhiều so với chung cư truyền thống.