Đến lượt bí đao cũng nổi tiếng khi vào tay của “pháp sư Trung Hoa”

Nắng nóng kéo dài tại nhiều địa phương ở Trung Quốc đang khiến mạng xã hội ngập tràn những "bí kíp sinh tồn" mùa hè. Với nhiều người sống trong căn hộ nhỏ, phòng trọ chật hoặc không muốn bật điều hòa suốt đêm vì tiền điện hay lo trẻ nhỏ, người lớn tuổi dễ bị lạnh, những cách làm mát đơn giản, ít tốn kém và có thể áp dụng ngay trên chính chiếc giường ngủ bỗng trở thành chủ đề được tìm kiếm rầm rộ.

Trong số đó, một mẹo nghe khá lạ nhưng lại đang gây sốt là... ôm một quả bí đao đi ngủ.

Anh chàng này ra chợ mua ngay 2 quả bí đao lớn khi nghe thấy tác dụng.

Những ngày gần đây, chỉ cần lướt Xiaohongshu hay Douyin là có thể bắt gặp hàng loạt hình ảnh một quả bí đao cỡ lớn nằm ngay trên giường, được người lớn, trẻ nhỏ, thậm chí cả thú cưng ôm khi nghỉ ngơi. Không ít bài đăng thu hút hàng chục nghìn lượt thích, nhiều cư dân mạng còn hài hước bình luận: "Đến bí đao cũng có ngày nổi tiếng".

Không cần mua thêm thiết bị hay lắp đặt gì cầu kỳ, chỉ cần ghé chợ mua một quả bí đao cỡ lớn với giá vài chục NDT là đã có thể thử cách giải nhiệt đang phủ sóng mạng xã hội Trung Quốc.

Theo khảo sát trên tờ QQ, bí đao tại các chợ ở Trùng Khánh được bán với giá khoảng 1-2 NDT (khoảng 3.600-7.200 đồng)/0,5 kg, vì vậy một quả đủ lớn để ôm thường chỉ có giá vài chục NDT (Vài chục đến hơn 100 nghìn đồng).

Những loại quả này bán đầy ngoài chợ, nhưng thay vì mua để ăn thì mua về ôm đi ngủ để tránh nóng.

So với việc đầu tư thêm thiết bị làm mát hay bật điều hòa suốt đêm, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là giải pháp ít tốn kém, dễ mua và ai cũng có thể thử.

"Ôm bí đao ngủ" thực tế đã xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc từ nhiều năm trước và gần như mùa hè nào cũng được nhắc lại mỗi khi có các đợt nắng nóng cực đoan. Mùa hè năm nay, khi nhiều địa phương liên tiếp ghi nhận nền nhiệt cao kỷ lục, trào lưu này một lần nữa phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội.

Không ít cư dân mạng khi thấy hình ảnh này còn hài hước nhận xét "pháp sư Trung Hoa lại ra tay". Đây là cách gọi vui dành cho những người có khả năng nghĩ ra các mẹo vặt, ý tưởng hay cách giải quyết vấn đề độc đáo, sáng tạo đến mức khó tin nhưng lại nhiều lần chứng minh được hiệu quả trong thực tế.

Nghe có vẻ khó tin, nhưng các bác sĩ cho biết phương pháp này thực sự có cơ sở khoa học nhất định.

Theo Sohu dẫn lời bác sĩ Yến Vận Thăng, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Phụ sản Trùng Khánh, bí đao chứa khoảng 95% nước.

Nước có nhiệt dung riêng rất lớn nên có thể hấp thụ khá nhiều nhiệt từ cơ thể nhưng bản thân nóng lên chậm, nhờ đó tạo cảm giác mát trong một khoảng thời gian.

Bước tiếp theo sau khi mua ngoài chợ về để sử dụng là vệ sinh sạch sẽ.

Những chú mèo trong nhà cũng được làm mát.

Ngoài ra, bề mặt quả bí giúp hơi nước bốc hơi từ từ, quá trình này cũng lấy đi nhiệt lượng. Khả năng dẫn nhiệt của bí đao khá tốt nên khi tiếp xúc với da sẽ giúp truyền bớt nhiệt từ cơ thể sang quả bí, tạo cảm giác dễ chịu hơn trong những ngày nắng nóng.

Một số chuyên gia còn ví bí đao giống như một "chiếc túi nước mát tự nhiên". Nếu quả bí đã ấm lên sau thời gian sử dụng, chỉ cần lau sạch hoặc làm mát lại là có thể tiếp tục dùng.

Song, các bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng "ôm bí đao ngủ" chỉ là một phương pháp hỗ trợ làm mát bằng vật lý chứ không thể thay thế điều hòa.

Nếu nhiệt độ trong phòng đã xuống dưới khoảng 30 độ C nhờ điều hòa hoặc thông gió tốt thì không cần thiết phải áp dụng cách này. Phương pháp được cho là phù hợp hơn với những người không muốn nằm điều hòa cả đêm như người lớn tuổi, phụ nữ mang thai hoặc trẻ nhỏ.

Bên cạnh đó, việc ôm bí đao cũng có một số hạn chế. Vì đây vẫn là thực phẩm tươi nên cần lau sạch trước khi sử dụng và thay mới khi quả có dấu hiệu mềm, chảy nước hoặc có mùi lạ. Quả bí khá cứng và nặng nên không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi ôm suốt một đêm.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người có cơ địa hư hàn, thường xuyên đau bụng hoặc dễ tiêu chảy không nên để bí đao tiếp xúc trực tiếp với vùng bụng trong thời gian dài. Với người già và trẻ nhỏ, có thể bọc thêm một lớp vải mỏng hoặc chỉ đặt cạnh người để làm mát cục bộ thay vì ôm sát cơ thể.

Dù hiệu quả đến đâu, "ôm bí đao ngủ" vẫn chỉ là một mẹo dân gian được nhiều người chia sẻ trong mùa nắng nóng. Nếu muốn thử, người dùng vẫn nên cân nhắc điều kiện sức khỏe của bản thân và xem đây là giải pháp hỗ trợ, thay vì kỳ vọng thay thế hoàn toàn các biện pháp làm mát thông thường

Nguồn: Xiaohongshu, Sohu, QQ