Tăng Thanh Hà tái xuất sau 13 năm vẫn hot, hoá ra vì 1 điều tưởng dễ mà khó!

Kể từ ngày xác nhận trở lại màn ảnh rộng với vai Nam Phương Hoàng hậu trong Hoàng Hậu Cuối Cùng , Tăng Thanh Hà trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các diễn đàn phim ảnh. Sau hơn 13 năm vắng bóng, màn tái xuất của "ngọc nữ" vừa mang theo sự kỳ vọng rất lớn, vừa đi kèm không ít hoài nghi.

Dù trailer chỉ hé lộ vài phân cảnh ngắn, Tăng Thanh Hà vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Bên cạnh những ý kiến trái chiều, không ít khán giả dành lời khen cho ánh mắt có chiều sâu của nữ diễn viên. Trong từng khung hình cận mặt, đôi mắt của "ngọc nữ" được nhận xét toát lên thần thái cuốn hút, vừa dịu dàng, đoan trang nhưng cũng chất chứa nhiều tâm tư của nhân vật Nam Phương Hoàng hậu. Chính biểu cảm bằng ánh mắt được xem là điểm sáng trong những hình ảnh đầu tiên được công bố, góp phần tạo nên khí chất quyền quý và sức hút rất riêng cho màn tái xuất sau hơn 13 năm của Tăng Thanh Hà.

Nếu trước đây không ít ý kiến băn khoăn về việc liệu Tăng Thanh Hà có còn giữ được phong độ diễn xuất sau nhiều năm rời xa màn ảnh, thì sau khi xem những hình ảnh đầu tiên được công bố, nhiều cư dân mạng cho biết họ bắt đầu thay đổi góc nhìn.

Ánh mắt của Tăng Thanh Hà là điểm sáng trong trailer Hoàng Hậu Cuối Cùng

"Vũ khí lợi hại" nhất của "ngọc nữ" chính là đôi mắt nhiều tâm tư

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên dư luận có sự chuyển biến trong cách nhìn về vai diễn của Tăng Thanh Hà. Khi những hình ảnh đầu tiên được công bố, cô từng vấp phải nhiều tranh luận liên quan đến tạo hình và sự chênh lệch tuổi tác với Ma Ran Đô trong vai vua Bảo Đại. Tuy nhiên, càng về sau, qua các poster, teaser, trailer và những hình ảnh hậu trường được hé lộ, ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên sở hữu thần thái khá phù hợp với hình tượng Nam Phương Hoàng hậu, đồng thời bày tỏ sự tò mò về màn thể hiện của cô trên màn ảnh.

Sự trở lại của ngọc nữ gây bàn tán suốt những ngày qua

Theo kế hoạch, Hoàng Hậu Cuối Cùng sẽ ra rạp vào tháng 3/2027. Từ nay đến thời điểm phim chính thức công chiếu vẫn còn nhiều tháng, nhưng những hình ảnh đầu tiên đã đủ để hâm nóng sự chờ đợi dành cho màn trở lại của Tăng Thanh Hà. Sau 13 năm vắng bóng, khán giả không chỉ mong đợi được gặp lại "ngọc nữ" trên màn ảnh, mà còn kỳ vọng chứng kiến một phiên bản trưởng thành, nhiều trải nghiệm hơn của nữ diễn viên trong một trong những vai diễn được xem là thử thách nhất sự nghiệp.

Nghệ sĩ Hữu Châu nhận xét về thái độ của Tăng Thanh Hà khi cùng tham gia dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng: "Tôi biết cháu khi mới mười mấy tuổi. Sau này gần 30 năm mới làm việc cùng cháu trong dự án phim Hoàng Hậu Cuối Cùng của Bảo Nhân - Namcito đạo diễn. Cháu gần gũi, dễ thương, hoà đồng, lễ phép. Cái quan trọng là trong quá trình quay cháu cực kỳ tập trung, nghiêm túc và rất cẩn trọng. Hầu như cháu và tất cả đều rất kính tin với các bậc tiền nhân. Chúc mừng con trở lại. Mừng vui cùng con".

Clip: Trailer đầu tiên của phim điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng

Ảnh: FBNV