Bông tai tròn hoài cổ hay choker giọt nước: Ngọc lam đang khiến Phạm Băng Băng lẫn phú bà Chu Châu xao xuyến

Ngọc lam đang trở lại mạnh mẽ trong làng trang sức, và không ít người mê nó nhờ hình ảnh của những mỹ nhân Hoa ngữ như Phạm Băng Băng, Chu Châu, Chương Tử Di. Và đây là hai cách diện ngọc lam đối lập mà đều đẹp, cùng lý do vì sao gam xanh lam ngọc này lại đặc biệt hợp làn da phụ nữ Á Đông.

Trong làn sóng trang sức tôn vinh vẻ đẹp Á Đông trầm và tinh, ngọc lam bất ngờ vươn lên thành gam màu được săn đón. Điều thú vị là hai mỹ nhân Hoa ngữ lại đại diện cho hai lối diện gần như trái ngược. Phạm Băng Băng gắn với đôi bông tai ngọc lam tròn kiểu hoài cổ, đậm chất retro, mang lại cảm giác quyền quý mà cổ điển. Chu Châu lại được nhắc tới với chiếc choker ngọc lam giọt nước ôm sát cổ, dịu dàng và sang trọng, tôn hẳn đường nét cổ và vai. Cùng một viên đá, một người chọn sự nổi bật cổ điển, một người chọn nét mềm mại thanh lịch, và cả hai đều chứng minh gu trang sức tinh tế.

Hai kiểu diện, hai vẻ đẹp không lẫn vào nhau

Bông tai tròn ngọc lam kiểu cổ điển là lựa chọn an toàn mà vẫn có điểm nhấn. Dáng tròn đầy đặn, sắc xanh dịu đặt cạnh gương mặt sẽ tự nhiên hút ánh nhìn, hợp với những bộ đồ tối giản hay phom dáng cổ điển. Trong khi đó, choker ngọc lam giọt nước lại chơi ở một vùng khác, đó là đường cổ.

Một chiếc choker ôm nhẹ với viên đá giọt nước rủ xuống hõm cổ sẽ kéo dài và làm thanh thoát đường cổ, đặc biệt ăn ý với áo cổ tim, cổ thuyền hay những bộ cánh khoe vai. Nếu bạn thích sự chững chạc quý phái, hãy nghiêng về kiểu bông tai. Nếu bạn muốn vẻ nữ tính dịu dàng, choker sẽ là người bạn đồng hành.

Vì sao ngọc lam lại nịnh da phụ nữ Á Đông đến vậy?

Đây mới là điều khiến ngọc lam được lòng nhiều người. Bí quyết nằm ở những viên có tông thấp, kiểu xanh lam sữa nhạt mát, thứ màu như phủ một lớp lọc mềm lên gương mặt. Gam màu này không chói gắt, khi đặt cạnh làn da lại có khả năng trung hòa sắc vàng và làm sáng da rõ rệt, nên nhiều người diện ngay cả khi để mặt mộc vẫn thấy tươi tắn hơn. Với làn da vàng đặc trưng của phụ nữ Á Đông, một điểm nhấn xanh lam sữa nhiều khi hiệu quả hơn cả những viên đá lấp lánh cầu kỳ.

Dân sành đá còn chuộng loại ngọc lam gọi là cao sứ, tức bề mặt mịn bóng như men sứ, sờ vào ấm tay. Điểm đáng yêu của loại này là càng đeo lâu càng lên nước, bề mặt dần trở nên bóng mượt và có chiều sâu hơn theo thời gian, như thể viên đá "quen hơi" chủ nhân. Chính vẻ ôn nhuận không phô trương ấy tạo nên cái mà người ta hay gọi là khí chất thư thái, dịu dàng rất Á Đông, hợp cả set trang sức đồng bộ gồm dây chuyền, nhẫn hoa và bông tai đính đá.

Chút chuyện về viên đá và cách chọn, giữ cho bền

Ngọc lam không chỉ đẹp mà còn là một trong những viên đá cổ nhất được con người trân quý, từng làm say lòng người Ai Cập và Ba Tư xưa, được xem là đá của bảo hộ, bình an và giao tiếp chân thành. Tuy vậy, đây là loại đá tương đối mềm và nhạy cảm, dễ đổi màu khi gặp nắng gắt, nước hoa, mỹ phẩm hay mồ hôi. Vì thế nên trang điểm và xịt nước hoa xong mới đeo, tránh phơi nắng lâu, và chỉ lau nhẹ bằng khăn mềm hơi ẩm thay vì ngâm rửa. Khi mua, hãy cảnh giác với đá howlite nhuộm xanh giả ngọc lam bán tràn lan, tốt nhất chọn nơi bán uy tín để không mất tiền oan.

Suy cho cùng, dù là đôi bông tai hoài cổ của Phạm Băng Băng hay chiếc choker giọt nước của Chu Châu, ngọc lam vẫn đẹp theo cách rất riêng: mát mắt, nịnh da và dịu dàng có chiều sâu. Còn bạn, nếu phải chọn, bạn sẽ nghiêng về set ngọc lam cổ điển hay kiểu dịu dàng thanh lịch?