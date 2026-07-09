Mỹ nhân Việt đầu tiên đổ bộ thảm đỏ Weibo, được truyền thông Trung khen đẹp hơn Triệu Lệ Dĩnh

Sau hơn hai năm tạo dấu ấn tại thị trường Trung Quốc, Chi Pu tiếp tục đón thêm một cột mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động quốc tế. Mới đây, nữ ca sĩ xác nhận sẽ góp mặt tại Weibo Gala 2026 - Weibo Cultural Communication Night diễn ra vào ngày 1/8 tại Malaysia. Theo thông tin được công bố, Chi Pu là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận lời mời tham dự sự kiện giao lưu văn hóa do Weibo tổ chức, quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và những nhân vật có sức ảnh hưởng trong khu vực.

Trên trang cá nhân, Chi Pu cũng chia sẻ poster chính thức của chương trình với dòng trạng thái đầy háo hức, hẹn người hâm mộ cùng chờ đón sự kiện đặc biệt sắp tới. Hình ảnh quảng bá cho thấy nữ ca sĩ xuất hiện trong bộ váy dạ hội đen ôm sát, khoe nhan sắc sang trọng cùng thần thái sắc lạnh.

Chi Pu là nghệ sĩ Việt duy nhất được mời dự sự kiện Weibo Gala 2026

Weibo Gala 2026 sẽ là dịp để nghệ sĩ và những nền văn hóa khác nhau cùng gặp gỡ, kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực thông qua âm nhạc và nghệ thuật. Việc được Weibo mời tham dự cũng phần nào cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng mở rộng của Chi Pu.

Nhiều người cho rằng đây là thành quả xứng đáng sau quãng thời gian Chi Pu kiên trì xây dựng tên tuổi tại Trung Quốc kể từ khi tham gia Đạp Gió 2023 . Từ một gương mặt mới với khán giả xứ tỷ dân, nữ ca sĩ dần trở thành cái tên quen thuộc khi liên tục góp mặt ở nhiều chương trình giải trí, sự kiện thời trang và lễ trao giải lớn.

Sau Đạp Gió 2023, tên tuổi của Chi Pu ngày càng có sức ảnh hưởng

Đây không phải lần đầu tiên Chi Pu tạo được dấu ấn với truyền thông và khán giả Trung Quốc. Sau Đạp Gió 2023 , nữ ca sĩ nhiều lần lọt top tìm kiếm trên Weibo và được mời tham gia nhiều sự kiện như Xuân Vãn, A Delicious Guess hay Hello Saturday, Tmall, Đại nhạc hội Thanh niên Châu Á... và từng là một trong dàn cast Toàn Viên Gia Tốc 2024 (Run For Time).





Không chỉ có mối quan hệ với nhiều sao đình đám, Chi Pu còn là nghệ sĩ Việt được truyền thông Trung Quốc ưu ái. Trang Sina từng dành cho Chi Pu danh xưng "Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam", thậm chí khẳng định nhan sắc của cô có phần nổi bật hơn cả Triệu Lệ Dĩnh - ngôi sao hạng A đình đám Cbiz. Trong khi đó, Sohu hay Elle China cũng lần lượt gọi Chi Pu là "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam" hay "mỹ nhân số 1 Việt Nam".

Bên cạnh lời khen, cũng có những ý kiến cho rằng việc báo chí Trung Quốc so sánh Chi Pu với Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc hay Dương Mịch mang tính truyền thông nhiều hơn thực tế, bởi mỗi nghệ sĩ đều có phong cách và sức hút riêng. Tuy nhiên, điều không thể phủ nhận là Chi Pu đã thật sự tạo nên sự quan tâm đáng kể từ dư luận quốc tế.

Không chỉ tạo dấu ấn trên các sân khấu và sự kiện quốc tế, Chi Pu còn nhiều lần trở thành tâm điểm khi xuất hiện bên cạnh dàn mỹ nhân, ngôi sao hàng đầu châu Á. Điều khiến khán giả thích thú là dù đứng chung khung hình với những biểu tượng nhan sắc đình đám, nữ ca sĩ vẫn giữ vững phong độ về ngoại hình, thần thái tự tin và không hề bị lép vế.

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất là màn hội ngộ cùng Marian Rivera - mỹ nhân được mệnh danh là "đẹp nhất Philippines". Đứng cạnh biểu tượng sắc đẹp của làng giải trí Đông Nam Á, Chi Pu vẫn ghi điểm với gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa và thần thái rạng rỡ. Hai người đẹp mang hai vẻ cuốn hút khác nhau nhưng đều tỏa sáng trong cùng một khung hình.

Bên cạnh đó, Chi Pu cũng nhiều lần có dịp xuất hiện cùng các ngôi sao Hàn Quốc như Jiyeon (T-ara), Jessica Jung, Jung Chae Yeon hay CL... Dù mỗi nghệ sĩ đều sở hữu khí chất và phong cách riêng, nữ ca sĩ Việt vẫn được nhận xét nổi bật nhờ thần thái tự nhiên, phong cách thời trang chỉn chu và khả năng làm chủ ống kính.

Chi Pu không hề bị lép vế trước những lần đọ sắc với sao quốc tế

Ảnh: Tổng hợp