Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng vừa phát thông báo mới liên quan con số 10.000 vô cùng đặc biệt

Chỉ sau 1 tháng áp dụng, chương trình ưu đãi dành cho học sinh của Khu du lịch Đại Nam cũng ghi nhận sự hưởng ứng lớn từ các gia đình. Mới đây, trên fanpage chính thức, khu du lịch chia sẻ thông tin đã có hơn 10.000 giấy khen được các em học sinh mang đến để đổi quà và hơn 10.000 vé trải nghiệm đã được trao trong khuôn khổ chương trình.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội khi nhiều phụ huynh chia sẻ hình ảnh con em mang theo giấy khen đến nhận ưu đãi. Không ít người cho rằng đây là hoạt động vừa tạo thêm động lực học tập cho học sinh, vừa mang đến cơ hội để cả gia đình có thêm một điểm vui chơi trong dịp nghỉ hè.

Theo chương trình đang được Đại Nam triển khai, học sinh đủ điều kiện chỉ cần mang theo giấy khen bản gốc có xác nhận sẽ được tặng vé trải nghiệm khu trượt tuyết, đồng thời lựa chọn thêm một trong hai dịch vụ miễn phí gồm tắm biển hoặc tham quan vườn thú. Chương trình kéo dài đến hết ngày 31/8, vì vậy vẫn còn nhiều thời gian để các em học sinh tham gia.

Việc số lượng vé được trao đã vượt mốc 10.000 chỉ sau thời gian ngắn triển khai phần nào cho thấy sức hút của chương trình cũng như nhu cầu vui chơi, giải trí của các gia đình trong kỳ nghỉ hè năm nay.

Trong những ngày cao điểm của mùa du lịch hè, Khu du lịch Đại Nam tiếp tục đón lượng lớn du khách đến tham quan và vui chơi, đặc biệt vào các ngày cuối tuần. Thực tế, từ đầu tháng 6 đến nay, điểm đến này liên tục ghi nhận lượng khách đông trong các dịp cuối tuần, trùng với thời điểm học sinh trên cả nước bước vào kỳ nghỉ hè. Nhiều gia đình lựa chọn Đại Nam làm điểm đến để vui chơi, nghỉ ngơi và trải nghiệm các hoạt động giải trí, góp phần tạo nên không khí nhộn nhịp trong mùa cao điểm.

Một trong những yếu tố thu hút du khách là các chương trình ưu đãi được triển khai từ đầu tháng 6.

- Theo thông tin từ Khu du lịch Đại Nam, toàn bộ du khách được miễn phí vé vào cổng, trong khi trẻ em cao dưới 1 m được miễn phí các vé dịch vụ.

- Chương trình ưu đãi dành cho học sinh cũng nhận được sự quan tâm của nhiều gia đình. Theo đó, học sinh mang theo giấy khen bản gốc có đóng dấu xác nhận sẽ được tặng vé trải nghiệm khu trượt tuyết và có thể lựa chọn thêm một trong hai dịch vụ miễn phí gồm tắm biển hoặc tham quan vườn thú. Chương trình được áp dụng từ ngày 1/6 đến hết 31/8 dành cho học sinh tiểu học đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc và học sinh THCS, THPT đạt danh hiệu Học sinh Giỏi hoặc Học sinh Xuất sắc.

- Ngoài các chương trình miễn phí trên, Đại Nam còn triển khai nhiều gói combo vui chơi với mức giá ưu đãi dành cho gia đình và nhóm khách. Riêng khu trò chơi áp dụng các combo 3 hoặc 6 trò chơi trong danh sách 11 trò chơi được quy định trên vé, với giá từ 120.000 đồng.

Khu du lịch Đại Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam do ông Huỳnh Uy Dũng sáng lập. Dự án được khởi công xây dựng từ năm 1999 với tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng và chính thức mở cửa đón khách vào ngày 11/9/2008.

Ngày 24/9/2024, bà Nguyễn Phương Hằng được phân công trở lại đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng Giám đốc Điều hành KDL Đại Nam.

Với tổng diện tích khoảng 450ha, Đại Nam được biết đến là một trong những công trình văn hóa, giải trí kết hợp nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất Việt Nam.

Điểm nhấn nổi bật của khu du lịch có thể kể đến như Kim Điện (Đền thờ Đại Nam) rộng 5.000m2, Bảo Tháp 9 tầng, trường đua Đại Nam tích hợp nhiều loại hình thi đấu và biểu diễn như đua ngựa, đua chó, đua mô tô phân khối lớn, biển nhân tạo sức chứa 30.000 khách, các khu trò chơi quy mô lớn...