Mới: Bắt nữ diễn viên phim giờ vàng nổi tiếng SN 1986

Một nữ diễn viên đã bị bắt giữ sau khi bị phát hiện dương tính với chất ma túy trong một cuộc đột kích vào cơ sở giải trí tại thủ đô Kuala Lumpur, thông tin khiến truyền thông và dư luận Malaysia rúng động.

Vào khoảng 3h15 sáng ngày 7/7, khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra một địa điểm giải trí trên đường Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur, nữ diễn viên này bị phát hiện đang có mặt trong một phòng VIP cùng nhiều người khác. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy cô dương tính với amphetamine, methamphetamine và ketamine.

Quá trình kiểm tra cũng xác định cơ sở giải trí trên không xuất trình được giấy phép kinh doanh hợp lệ. Ngoài ra, địa điểm này còn bị nghi bán đồ uống có cồn khi chưa được cấp phép.

Thông tin nữ diễn viên bị bắt giữ khiến truyền thông và dư luận Malaysia rúng động

Cuộc truy quét nằm trong chiến dịch Op Noda đã dẫn đến việc bắt giữ tổng cộng 14 người, bao gồm người quản lý cơ sở, 7 nam và 6 nữ. Theo nguồn tin, một số người bị bắt được cho là có tiền án, tiền sự, trong khi một số khác đang bị cơ quan chức năng truy nã.

Toàn bộ những người liên quan đã được đưa về trụ sở Cảnh sát quận Dang Wangi để phục vụ công tác điều tra. Cảnh sát trưởng quận Dang Wangi, Trợ lý Cảnh sát trưởng Sazalee Adam, sau đó đã xác nhận thông tin về vụ bắt giữ.

Nữ diễn viên bị bắt 40 tuổi (sinh năm 1986), nổi tiếng với các vai diễn trong những bộ phim truyền hình giờ vàng về đề tài cảnh sát. Cô cũng từng góp mặt trong một chương trình truyền hình thực tế về ca hát và rất được yêu thích.

Sau khi thông tin về vụ việc được lan truyền, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng nữ diễn viên Salina Saibi là người bị bắt giữ. Trước những suy đoán này, nữ diễn viên đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

Trao đổi với tờ Harian Metro, Salina Saibi khẳng định bản thân không liên quan đến vụ việc và mong công chúng để cơ quan chức năng tiến hành điều tra theo đúng quy trình.

"Bây giờ chúng ta nên để các cơ quan có thẩm quyền xử lý và chờ kết quả điều tra. Hãy cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tôi cũng không biết người đó là ai", cô nói.

Nữ diễn viên cũng từ chối bình luận sâu hơn, nhưng nhấn mạnh: "Có một điều chắc chắn, người đó không phải là ASP Salina. Tôi là một người mẹ, một người vợ và một doanh nhân. Tôi đã đảm nhận vai ASP Salina và hoạt động trong ngành giải trí suốt 20 năm qua".

Salina Saibi - người đẹp nổi tiếng Maylasia với vai Trợ lý Cảnh sát trưởng (ASP) Salina đã phủ nhận cô là nữ diễn viên bị bắt

Salina Saibi là gương mặt quen thuộc với khán giả Malaysia khi vào vai Trợ lý Cảnh sát trưởng (ASP) Salina trong loạt phim truyền hình dài tập Gerak Khas suốt hơn hai thập kỷ.

Theo nữ diễn viên, với tư cách là người của công chúng, cô luôn ý thức việc giữ gìn hình ảnh cá nhân và tránh xa những cám dỗ tiêu cực.

"Là người của công chúng, chúng tôi mang trên mình trách nhiệm rất lớn. Tôi luôn nhắc nhở các đồng nghiệp rằng mọi hành động đều phải phản ánh sự chuyên nghiệp và danh tiếng mà chúng tôi đã xây dựng. Tôi không muốn tất cả những gì mình nỗ lực gây dựng, bao gồm uy tín và niềm tin của khán giả suốt nhiều năm qua, bị hủy hoại chỉ vì những hiểu lầm", cô chia sẻ.

Salina Saibi cũng bày tỏ hy vọng lời giải thích của mình sẽ chấm dứt những đồn đoán đang lan truyền."Tôi hy vọng sau lời giải thích này sẽ không còn những suy đoán nữa. Một lần nữa, nữ diễn viên bị điều tra không phải là Salina Saibi. Chúng ta nên tôn trọng quyền riêng tư của người liên quan cũng như quá trình điều tra đang diễn ra. Hy vọng mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa", cô nói.