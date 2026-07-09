Nhận định, dự đoán tỷ số Pháp vs Morocco: Không cản được Mbappe

Trận Pháp vs Morocco diễn ra lúc 3h ngày 10/7 (giờ Việt Nam) tại sân Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts (Mỹ). Mô hình dữ liệu của Sports Mole phân tích tỷ lệ thắng trận Pháp vs Morocco với lợi thế nghiêng về Les Bleus: Pháp đạt 50,7%, Morocco là 25,2%, còn khả năng hòa trong 90 phút ở mức 24,1%.

Đây là màn tái đấu của bán kết World Cup 2022, nơi Pháp thắng Morocco 2-0. Nhưng Morocco hiện tại không còn là đội chỉ gây ấn tượng bằng phòng ngự. Họ đã ghi 10 bàn tại World Cup 2026, thắng Canada 3-0 ở vòng 1/8 và trở thành đội châu Phi đầu tiên vào tứ kết ở 2 kỳ World Cup nam liên tiếp.

Thông tin nhanh trận Pháp vs Morocco Thời gian: 3h ngày 10/7 (giờ Việt Nam). Sân: Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts, Mỹ. Giải đấu: Tứ kết World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Pháp vs Morocco

Pháp toàn thắng 5 trận tại World Cup 2026. Đội bóng của Didier Deschamps khởi đầu bằng các chiến thắng trước Senegal, Iraq, Na Uy, Thụy Điển, rồi vượt qua Paraguay 1-0 ở vòng 1/8. Trận gần nhất không đẹp, nhưng lại cho thấy Pháp biết thắng theo cách khác khi đối thủ kéo trận đấu vào tranh chấp và va chạm.

Morocco cũng chưa thua. Họ hòa Brazil 1-1, thắng Scotland 1-0, thắng Haiti 4-2, vượt qua Hà Lan sau loạt luân lưu rồi đánh bại Canada 3-0. Đội bóng của Mohamed Ouahbi giữ được kỷ luật từng làm nên kỳ tích năm 2022, đồng thời có thêm sức nặng tấn công từ Brahim Diaz, Azzedine Ounahi và Achraf Hakimi.

Pháp đấu với Morocco ở tứ kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Pháp có nhiều cá nhân đủ sức tự tạo khác biệt hơn. Mbappe đang đua Chiếc giày vàng, Dembele và Olise liên tục tạo điểm nhận bóng giữa các tuyến, còn Barcola giúp Les Bleus duy trì chiều rộng bên trái. Morocco sẽ không chỉ đứng chờ trong vùng cấm. Vấn đề của họ là làm sao vừa giữ cự ly phòng ngự, vừa không để Pháp bóp nghẹt các pha thoát bóng đầu tiên.

Phong độ Pháp

Pháp ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần sau 5 trận trên hành trình vào tứ kết World Cup 2026. Trước khi thắng Paraguay 1-0, họ ghi ít nhất 3 bàn trong 4 trận liên tiếp. Sự chững lại ở vòng 1/8 không hẳn là dấu hiệu sa sút, mà giống một bài kiểm tra cần thiết cho đội bóng vốn quen giải quyết trận đấu bằng tốc độ và chất lượng cá nhân.

Mbappe là trung tâm của dữ liệu tấn công. Anh đã ghi 7 bàn tại giải và có 19 bàn sau 19 trận World Cup. Bàn thắng vào lưới Paraguay cũng là bàn thứ 150 của đội tuyển Pháp trong lịch sử World Cup.

Olise là người tạo nhịp quan trọng phía sau. Khi đối thủ tập trung khóa Mbappe, các pha nhận bóng lệch phải của Olise giúp Pháp đổi hướng tấn công mà không cần tăng nhịp quá sớm. Nếu Tchouameni vắng mặt, Manu Kone và Rabiot phải đảm bảo phần thu hồi bóng để Pháp không bị kéo vào các pha phản công của Hakimi hoặc Brahim Diaz.

Đội tuyển Pháp toàn thắng tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Phong độ Morocco

Morocco đang có chuỗi 5 trận bất bại tại World Cup 2026 . Họ ghi bàn trong 6 trận World Cup liên tiếp, chuỗi dài nhất lịch sử đội tuyển. So với kỳ giải tại Qatar, đội bóng Bắc Phi hiện có nhiều phương án xử lý hơn khi cầm bóng.

Trận thắng Canada 3-0 là ví dụ rõ nhất. Morocco không cần kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhưng khi có khoảng trống, Ounahi và Brahim Diaz đủ nhanh để đưa bóng tới khu vực nguy hiểm. Ounahi lập cú đúp, còn Rahimi ghi bàn ở thời gian bù giờ, giúp Morocco bước vào tứ kết với khí thế mạnh hơn nhiều so với hình ảnh chỉ biết chịu đựng.

Brahim Diaz là điểm khác biệt lớn. Anh đã có 4 kiến tạo tại World Cup, kỷ lục của một cầu thủ châu Phi trong một kỳ giải. Với Hakimi hỗ trợ ở cùng cánh, Morocco có đủ chất lượng để buộc Digne hoặc Hernandez phải lùi sâu nhiều hơn thường lệ.

Morocco là đại diện cuối cùng của châu Phi còn lại ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Pháp vs Morocco

Pháp chờ tình trạng của Aurelien Tchouameni. Tiền vệ này vắng mặt ở trận gặp Paraguay vì chấn thương đùi và đã bỏ lỡ một số buổi tập. Marcus Thuram vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất. Nếu Tchouameni chưa thể trở lại, Manu Kone nhiều khả năng tiếp tục đá cạnh Adrien Rabiot ở trung tuyến.

Morocco có mối lo lớn với Ismael Saibari. Cầu thủ vừa gia nhập Bayern Munich phải rời sân sớm ở trận gặp Canada vì vấn đề gân kheo. Chadi Riad và Issa Diop cũng cần được kiểm tra thêm. Nếu Saibari không thể đá chính, Soufiane Rahimi hoặc Ayoub El Kaabi sẽ là phương án cho vai trò cao nhất trên hàng công.

Đội hình dự kiến Pháp vs Morocco

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe.

Morocco: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Rahimi.

Dự đoán tỷ số Pháp vs Morocco

Dự đoán Pháp - Morocco: Đội nào thắng?

Sports Mole tính toán tỷ lệ thắng của Pháp ở mức cao nhất trong 3 khả năng, nhưng khoảng cách 50,7% - 25,2% không cho phép xem nhẹ Morocco. Đội bóng Bắc Phi đã hòa Brazil, loại Hà Lan và thắng Canada mà không cần chơi một kiểu duy nhất.

Pháp có lợi thế ở khả năng tăng tốc quanh vùng cấm. Mbappe, Dembele, Olise và Barcola tạo ra nhiều điểm tấn công hơn so với hàng thủ Canada hay Hà Lan từng đặt ra cho Morocco. Ngược lại, Morocco có thể khiến trận đấu bị chia nhỏ bằng các pha tranh chấp tuyến giữa, rồi tìm Hakimi hoặc Brahim Diaz ở những pha thoát pressing.

Một trận thắng tối thiểu cho Pháp là kịch bản hợp lý hơn màn đôi công nhiều bàn. Morocco đủ tổ chức để đứng vững lâu, nhưng Les Bleus đang có quá nhiều cầu thủ biết giải quyết một khoảnh khắc hẹp.

Dự đoán kết quả: Pháp 1-0 Morocco.