Đừng vội mua đồ cho nhà bếp: Ghi nhớ "3 không đặt, 3 không mua, 3 món nên đầu tư" để tránh tốn tiền sửa sau này

Nhiều người khi làm nhà thường dành phần lớn ngân sách cho tủ bếp, mặt đá hay vật liệu hoàn thiện, trong khi lại mua thiết bị theo chương trình khuyến mại hoặc bố trí theo cảm tính. Kết quả là sau một thời gian ngắn sử dụng, hàng loạt bất tiện bắt đầu xuất hiện: thiếu ổ cắm, mặt bàn lúc nào cũng bừa bộn, máy hút mùi hoạt động kém hay phải tháo cả tủ để thay thiết bị.

Dưới đây là những kinh nghiệm được nhiều người chia sẻ sau khi đã thực sự sống trong căn bếp của mình.

3 vị trí không nên bố trí sai

1. Không đặt tủ lạnh sát bếp nấu

Ở nhiều căn hộ diện tích nhỏ, tủ lạnh thường được đặt ngay cạnh bếp để tiết kiệm diện tích. Tuy nhiên, đây không phải lựa chọn lý tưởng.

Nhiệt lượng từ bếp khiến máy nén của tủ lạnh phải hoạt động nhiều hơn để duy trì nhiệt độ bên trong, làm tăng điện năng tiêu thụ và có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của thiết bị.

Nếu diện tích không cho phép, nên bố trí một khoang tủ hoặc vách ngăn mỏng ở giữa để hạn chế truyền nhiệt trực tiếp.

2. Không lắp ổ cắm ngay phía trên bồn rửa

Bồn rửa là nơi thường xuyên tiếp xúc với nước. Việc bố trí ổ cắm ngay phía trên khu vực này làm tăng nguy cơ nước bắn vào ổ điện, gây chập cháy hoặc mất an toàn trong quá trình sử dụng.

Các thiết bị như nồi cơm điện, lò vi sóng, máy pha cà phê hay máy xay nên được bố trí ở khu vực chuẩn bị thực phẩm khô ráo, tách biệt với bồn rửa.

3. Không để quá nhiều thiết bị nhỏ trên mặt bếp

Máy nướng bánh mì, máy xay, nồi chiên không dầu, máy ép chậm... nếu đều được đặt trên mặt bàn sẽ nhanh chóng khiến căn bếp trở nên chật chội.

Ngoài ra, dầu mỡ và bụi bẩn trong quá trình nấu ăn cũng dễ bám lên bề mặt thiết bị, khiến việc vệ sinh trở nên khó khăn.

Nếu có điều kiện, nên thiết kế một khoang tủ riêng dành cho các thiết bị nhỏ và chỉ lấy ra khi cần sử dụng.

3 món không nên mua chỉ vì giá rẻ

1. Máy hút mùi truyền thống lực hút yếu

Nhiều mẫu máy hút mùi treo truyền thống có khoảng cách khá xa mặt bếp nên hiệu quả hút khói không cao, đặc biệt với những gia đình thường xuyên nấu các món chiên, xào.

Nếu ngân sách cho phép, các dòng hút mùi nghiêng hoặc hút mùi áp sát vùng nấu thường mang lại hiệu quả tốt hơn và hạn chế khói lan ra toàn bộ không gian.

2. Máy rửa bát dung tích quá nhỏ

Nhiều người chọn máy 6–8 bộ vì giá rẻ hoặc nghĩ rằng gia đình ít người sẽ đủ dùng.

Tuy nhiên, sau mỗi bữa ăn, những vật dụng chiếm nhiều diện tích như nồi, chảo hay tô lớn thường không thể xếp vừa, khiến người dùng vẫn phải rửa bằng tay.

Nếu đã quyết định đầu tư máy rửa bát, nhiều chuyên gia khuyên nên ưu tiên loại có sức chứa khoảng 13–14 bộ để đáp ứng nhu cầu lâu dài.

3. Thiết bị âm tủ không rõ nguồn gốc

Lò nướng âm tủ, lò hấp hay máy rửa bát âm tủ đều là những thiết bị có tuổi thọ dài và liên quan trực tiếp đến hệ thống tủ bếp.

Nếu lựa chọn sản phẩm giá quá rẻ hoặc thương hiệu không rõ ràng, khi xảy ra hỏng hóc việc sửa chữa hoặc thay thế thường rất khó khăn vì kích thước không đồng bộ, linh kiện khan hiếm và dịch vụ hậu mãi hạn chế.

Chi phí tháo dỡ, sửa tủ để thay thiết bị đôi khi còn cao hơn số tiền tiết kiệm được lúc mua.

3 món nên đầu tư ngay từ đầu

1. Máy hút mùi

Một chiếc máy hút mùi có công suất phù hợp giúp giảm đáng kể khói, mùi thức ăn và dầu mỡ bám trong bếp.

Khi chọn mua, ngoài kiểu dáng, nên quan tâm đến lưu lượng hút, áp suất gió và độ ồn thay vì chỉ nhìn vào giá bán.

2. Bếp nấu

Đối với những gia đình thường xuyên nấu ăn, bếp là thiết bị đáng đầu tư.

Một chiếc bếp có công suất ổn định, ngọn lửa mạnh và hệ thống đánh lửa bền sẽ giúp việc nấu nướng nhanh hơn, tiết kiệm nhiên liệu và mang lại chất lượng món ăn tốt hơn.

3. Máy rửa bát

Nếu xác định sử dụng lâu dài, nên ưu tiên các mẫu máy có khả năng sấy khô hiệu quả, lưu trữ bát đĩa sau khi rửa và hỗ trợ khử khuẩn.

Những tính năng này giúp hạn chế tình trạng đọng nước, mùi ẩm và nấm mốc khi không lấy bát đĩa ra ngay.

Kết luận

Không phải thiết bị nào đắt tiền cũng là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, có những món đồ nếu tiết kiệm sai chỗ sẽ khiến chi phí sửa chữa, thay thế và bất tiện trong quá trình sử dụng còn lớn hơn rất nhiều.

Khi thiết kế nhà bếp, hãy ưu tiên bố trí hợp lý trước, sau đó mới đến việc lựa chọn thiết bị. Chỉ cần ghi nhớ nguyên tắc "3 không đặt - 3 không mua - 3 món nên đầu tư", bạn sẽ tránh được nhiều khoản chi phát sinh và có một căn bếp gọn gàng, tiện dụng trong nhiều năm.