Thanh Hằng gây bất ngờ với diện mạo mới

Trước đó vài ngày, khi Thanh Hằng đăng tải đoạn video ngắn ghi lại hành trình cắt phăng mái tóc dài, nhiều khán giả đã dành lời khen ngợi về hình ảnh trẻ trung, mới mẻ của cô. Tuy nhiên, tối qua, khi cô vừa xuất hiện ở sự kiện, có khán giả đã thốt lên “Oh my God” để bày tỏ sự ngạc nhiên, thích thú. Các đồng nghiệp, bạn bè cũng dành nhiều lời khen cho hình ảnh mới của Thanh Hằng sau nhiều năm cô trung thành với mái tóc dài.

Đây không phải lần đầu tiên Thanh Hằng để tóc ngắn. Trong hơn 20 năm sự nghiệp, cô đã vài lần thay đổi hình ảnh bằng việc cắt ngắn mái tóc. Song, mỗi lần cắt tóc cô vẫn gây chú ý với khán giả, như lần thay đổi này cô cũng tạo một làn sóng bàn luận trên các nền tảng mạng xã hội. Không ít người chia sẻ, nhìn Thanh Hằng thời điểm này họ chợt nhớ đến hình tượng của cô thời đóng "Nụ hôn thần chết" vào năm 2008.

Nói về diện mạo mới, Thanh Hằng cho biết: "Thật ra tôi đã định thay đổi kiểu tóc từ lâu, nhưng cứ nấn ná mãi vì bạn bè kêu tiếc mái tóc dài của tôi và bản thân tôi thấy tóc dài có thể tạo được nhiều kiểu. Cắt tóc thôi mà tôi cũng nghĩ tới nghĩ lui đến tận vài ngày trước mới cắt đó".

Tại sự kiện tối qua, Thanh Hằng hội ngộ các đồng nghiệp như siêu mẫu Lan Khuê, diễn viên Diễm My 9X, diễn viên Song Luân, người mẫu Trương Thanh Trúc… Nữ diễn viên và bạn diễn trong "Mẹ chồng" năm xưa - Song Luân "tám" say sưa sau thời gian dài không gặp mặt.

Kết thúc sự kiện, khi ra về Thanh Hằng được nhiều khán giả vây quanh xin chữ ký và chụp ảnh. Điều khiến cô bất ngờ nhất là được fan tặng bánh kem, làm sinh nhật sớm dù còn tới 2 tuần nữa mới đến ngày. Các fan còn bật mí "mọi thứ chỉ mới bắt đầu", hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ cho thần tượng trong tháng mừng sinh nhật.