"Nữ hoàng World Cup" Shakira hất tóc khoe vai trần sexy, đài truyền hình ngẩn ngơ quên luôn diễn biến trận Pháp - Morocco

Sự xuất hiện của Shakira trên khán đài đã vô tình tạo nên một sự cố hi hữu ở World Cup 2026. Bởi máy quay của đài truyền hình quốc tế mải ghi hình nữ ca sĩ và bỏ lỡ một phần diễn biến trận tứ kết giữa Pháp và Morocco.

Trận tứ kết đầu tiên của World Cup 2026 giữa Pháp và Morocco diễn ra rạng sáng 10/7 (giờ Việt Nam) không chỉ gây chú ý bởi chiến thắng 2-0 của Les Bleus, mà còn bởi một sự cố hy hữu trên sóng truyền hình khiến nhiều khán giả bất ngờ. Khoảng sau phút 40 thi đấu, khi trận đấu tạm dừng trong ít giây, đạo diễn của tín hiệu truyền hình quốc tế chuyển máy quay lên khu vực khán đài VIP để ghi lại hình ảnh Shakira.

Nữ ca sĩ người Colombia theo dõi trận đấu từ một phòng riêng và nhanh chóng trở thành tâm điểm trên màn hình. Ở tuổi 49, Shakira vẫn gây ấn tượng với visual trẻ đẹp. Diện chiếc áo cúp ngực khoe xương quai xanh gợi cảm, Shakira chỉ hất tóc một cái để lộ bờ vai trần quyến rũ đủ khiến camera ngẩn ngơ.

Tuy nhiên, trong lúc máy quay vẫn hướng về Shakira, các cầu thủ đã đưa bóng vào cuộc trở lại. Điều đó đồng nghĩa hàng triệu khán giả theo dõi qua truyền hình không được chứng kiến trọn vẹn pha bóng đầu tiên sau khi trận đấu tiếp tục.

Đài truyền hình World Cup mải quay Shakira mà bỏ quên diễn biến trận đấu Pháp - Morocco gây tranh cãi

Trên sóng Fox - đơn vị nắm bản quyền phát sóng World Cup tại Mỹ - bình luận viên John Strong lập tức lên tiếng nhắc đến sai sót của ê-kíp sản xuất.

"Trận đấu đã bắt đầu lại. Brahim Diaz có cơ hội băng xuống nhưng Jules Kounde đã kịp thời phá bóng. Có vẻ như đạo diễn của tín hiệu truyền hình quốc tế không nhận ra bóng đã được đưa vào cuộc", John Strong bình luận.

Sự cố nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều CĐV cho rằng việc ghi hình các ngôi sao trên khán đài là điều quen thuộc ở những giải đấu lớn, nhưng trong mọi trường hợp, diễn biến trên sân vẫn phải được ưu tiên tuyệt đối.

Shakira là một trong những khách mời nổi bật xuất hiện tại World Cup 2026. Nữ ca sĩ 49 tuổi từng biểu diễn ở lễ khai mạc giải đấu và sẽ tiếp tục góp mặt trong chương trình biểu diễn giữa giờ ở trận chung kết diễn ra ngày 19/7 tại sân MetLife, bang New Jersey.

Trên sân, tuyển Pháp thi đấu chắc chắn để đánh bại Morocco với tỷ số 2-0, qua đó trở thành đội đầu tiên giành quyền vào bán kết World Cup 2026.