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Hành khách có chuyến bay từ ngày 14/7 đến 16/7 chú ý, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài có thông báo quan trọng

| | Lifestyle

Hành khách có chuyến bay từ ngày 14/7 đến 16/7 chú ý, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài có thông báo quan trọng

Hành khách qua Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài từ ngày 14/7 - 16/7 được khuyến cáo không tự ý quay phim, chụp ảnh hoặc đăng tải thông tin liên quan đến buổi diễn tập tại đây lên mạng xã hội.

Theo thông báo từ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, từ ngày 14/7 đến 16/7/2026, đơn vị sẽ tổ chức "Diễn tập phương án xử lý tình huống chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và di dời tàu bay mất khả năng di chuyển năm 2026". Địa điểm diễn tập là khu vực sân đỗ quân sự thuộc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo kế hoạch, hoạt động diễn tập được chia thành ba giai đoạn. Cụ thể, công tác huấn luyện sẽ diễn ra từ 8h30 đến 16h ngày 14/7. Tiếp đó, hợp luyện và tổng duyệt được tổ chức trong khung giờ 8h30-16h ngày 15/7. Buổi diễn tập chính thức sẽ diễn ra từ 9h đến 11h ngày 16/7.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, trong các khung giờ trên, tại khu vực diễn tập sẽ xuất hiện nhiều lực lượng tham gia cùng các phương tiện chuyên dụng như xe chữa cháy, xe cứu thương. Đồng thời, quá trình diễn tập có thể sử dụng các hiệu ứng như khói hoặc phun nước nhằm mô phỏng sát với tình huống thực tế.

Ảnh: Cảng HKQT Nội Bài

Cảng HKQT Nội Bài khẳng định đây hoàn toàn là tình huống giả định trong kế hoạch diễn tập và không ảnh hưởng đến hoạt động, khai thác tại cảng. Các chuyến bay vẫn cất, hạ cánh và phục vụ hành khách theo lịch trình bình thường.

Để tránh gây hiểu lầm hoặc phát tán thông tin không chính xác, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo người dân và hành khách không quay phim, chụp ảnh hoặc đăng tải những thông tin sai lệch lên không gian mạng liên quan đến hoạt động diễn tập.

Đơn vị cũng lưu ý, các hành vi lan truyền thông tin thất thiệt có thể gây hoang mang trong dư luận sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài bày tỏ mong muốn nhận được sự thấu hiểu và hợp tác của người dân, hành khách trong thời gian diễn ra diễn tập, đồng thời gửi lời chúc mọi hành khách có những hành trình an toàn và thuận lợi.

Ánh Lê

Đời sống và Pháp luật

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