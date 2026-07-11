Điều lạ trong “Phòng khách” của nhạc sĩ Trần Tiến

Ba thế hệ, ba tiếng nói trong cùng một dòng chảy âm nhạc

Tối 22/8/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Phòng khách 3 thế hệ số 2 sẽ đưa khán giả đến với cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa nhạc sĩ Trần Tiến, ca sĩ Hà Trần và Marzuz. Không đơn thuần là sự xuất hiện của ba nghệ sĩ thuộc ba thế hệ, chương trình được kỳ vọng trở thành không gian đối thoại giàu cảm xúc, nơi những câu chuyện làm nghề, cảm hứng sáng tạo và tình yêu âm nhạc được trao truyền một cách tự nhiên.

Ở trung tâm của cuộc gặp gỡ là nhạc sĩ Trần Tiến – người được xem là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng sâu rộng và bền bỉ nhất của âm nhạc Việt Nam. Trong hơn nửa thế kỷ sáng tác, ông đã để lại nhiều ca khúc gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả, từ những năm tháng chiến tranh đến nhịp sống đương đại.

Điều làm nên giá trị đặc biệt của Trần Tiến không chỉ nằm ở số lượng tác phẩm nổi tiếng, mà còn ở tinh thần sáng tạo mà ông truyền lại cho lớp nghệ sĩ sau: sống thật với cảm xúc, không lặp lại chính mình và luôn đủ dũng khí để đi về phía những điều mới mẻ.

Nhạc sĩ Trần Tiến

Nếu Trần Tiến là người mở ra một tinh thần sáng tạo tự do, thì Hà Trần là nghệ sĩ tiếp tục làm giàu tinh thần ấy bằng hành trình nghệ thuật đầy bản lĩnh. Hơn ba mươi năm hoạt động, Hà Trần luôn được xem là một trong những giọng ca tiên phong của âm nhạc Việt Nam đương đại. Chị không ngừng tìm kiếm những khả năng biểu đạt mới, kết hợp giữa chiều sâu nghệ thuật và tinh thần đổi mới.

Đại diện cho thế hệ trẻ, Marzuz mang đến một tiếng nói riêng biệt của dòng indie và alternative pop. Những sáng tác của cô giàu chất thơ, giàu tính tự sự và chân thành trong cảm xúc. Marzuz từng nhiều lần chia sẻ rằng Hà Trần là người cô ngưỡng mộ và truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất trên con đường nghệ thuật.

Tuổi thơ của Marzuz gắn với những lần theo cha – nhạc sĩ Thanh Phương – đến phòng thu, lặng lẽ quan sát Hà Trần làm việc và cảm nhận niềm hạnh phúc của một người nghệ sĩ khi được sống trọn vẹn với âm nhạc. Bên cạnh đó, nhạc sĩ Trần Tiến cũng là nguồn cảm hứng đặc biệt với cô. Mỗi khi muốn tìm lại cảm hứng sáng tạo, Marzuz cho biết cô thường lắng nghe các album của Trần Tiến để học hỏi tinh thần tự do, sự trung thực với cảm xúc và lòng dũng cảm trong nghệ thuật.

Nhạc sĩ Trần Tiến và nhạc sĩ Dương Cầm

Trần Tiến: “Những người cầm bút không bao giờ so tài”

Chia sẻ về việc tham gia Phòng khách 3 thế hệ, nhạc sĩ Trần Tiến ví chương trình như một “bàn tiệc của những người hảo hán”. Theo ông, đây không phải là nơi để so tài hay đấu kiếm, mà là không gian để những người làm nghệ thuật ngồi lại, chuyện trò và chia sẻ với nhau những điều của mỗi thế hệ.

Ông nhấn mạnh: “Những người cầm bút không bao giờ so tài. Nghề cầm bút là chấm vào những kỷ niệm của quá khứ, chấm vào niềm hạnh phúc của con người. Nghề cầm bút có cuộc sống rất nghèo nhưng cũng rất đẹp, vì chưa bao giờ muốn tranh giành với ai.”

Quan điểm ấy cũng lý giải cách ông tiếp cận cuộc gặp gỡ với các nghệ sĩ trẻ. Trần Tiến cho biết ông không cố gắng tìm hiểu quá kỹ về âm nhạc của Marzuz hay Thắng trước chương trình. Với ông, sự “không biết” ấy lại là khởi đầu đẹp cho một cuộc đối thoại chân thành, nơi các thế hệ có thể lắng nghe nhau mà không bị chi phối bởi những định kiến hay khuôn mẫu sẵn có.

Nhạc sĩ Dương Cầm, tổng đạo diễn kiêm giám đốc âm nhạc của chương trình, cho biết anh đã ấp ủ Phòng khách 3 thế hệ trong nhiều năm với mong muốn dùng âm nhạc như một “liều thuốc chữa lành”, hàn gắn khoảng cách thế hệ trong mỗi gia đình. Theo Dương Cầm, điều đặc biệt của chương trình không nằm ở việc quy tụ những tên tuổi nổi tiếng, mà ở việc để những con người tưởng như rất khác nhau có cơ hội ngồi lại, lắng nghe và tìm thấy những điểm tương đồng trong tình yêu dành cho âm nhạc.

Nhạc sĩ Trần Tiến và ekip thực hiện chương trình "Phòng khách 3 thế hệ"

Bên cạnh Trần Tiến, Hà Trần và Marzuz, chương trình còn có sự tham gia của ca – nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh và ca – nhạc sĩ Thắng. Dưới sự dẫn dắt của Dương Cầm, khán giả có thể chờ đợi không chỉ những màn kết hợp đặc biệt trên sân khấu, mà còn cả những câu chuyện phía sau các giai điệu: ký ức làm nghề, hành trình sáng tạo và những khoảnh khắc cảm hứng được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Với tinh thần “Âm nhạc gắn kết tình thân, âm nhạc kết nối các thế hệ”, Phòng khách 3 thế hệ số 2 hứa hẹn sẽ mang đến một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc. Hơn cả một chương trình biểu diễn, đây là không gian để các nghệ sĩ cùng sẻ chia, lắng nghe và tiếp tục viết nên những chương mới cho âm nhạc Việt Nam bằng tình yêu, sự thấu hiểu và cảm hứng sáng tạo không ngừng.