Thu nhập 39 triệu/tháng, tiết kiệm 2 cây vàng với hơn 1 tỷ đồng vẫn băn khoăn: Nên mua ô tô không?

Nhắc đến chuyện mua ô tô, có lẽ nhiều người đều đồng tình với quan điểm: Có ô tô thì việc đi lại đỡ vất vả và cũng chủ động hơn, nhất là với các gia đình đã có con nhỏ. Tuy nhiên, cũng không thể bỏ qua thực tế chi phí “nuôi xe” hàng tháng có thể tốn không ít, trong trường hợp phải vay tiền mua xe, câu chuyện còn nan giải hơn nữa.

Thế nên cũng không có gì lạ khi nhiều người đắn đo và cân nhắc kỹ trước khi quyết định xuống tiền mua ô tô. Tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây là 1 trường hợp như vậy. Dù hiện tại tình hình tài chính khá ổn định, thu nhập 38-39 triệu/tháng, tiết kiệm 1,1 tỷ đồng cùng 2 cây vàng, cô vẫn băn khoăn: Nên mua ô tô hay không?

Nguyên văn bài đăng của cô (Ảnh chụp màn hình)

Trong phần bình luận của bài đăng, cộng đồng mạng cũng chia sẻ nhiều quan điểm đối lập.

“Mình thấy tài chính nhà bạn ổn mà, ở tỉnh thì chắc cũng có nhà và có chỗ đậu xe, không cần tốn tiền khoản này nên cũng đỡ chi phí nuôi xe. Chưa kể nếu chỗ bạn đang ở ít taxi công nghệ thì mua xe là đúng rồi. Trước mình thu nhập 25 triệu/tháng, đã có nhà, mua xe 700 triệu trả thẳng. Giờ thu nhập còn có 10 triệu/tháng nhưng mình vẫn nuôi xe chứ nhất quyết không bán vì chỗ mình gọi taxi lâu lắm, có con nhỏ thì rất cần chủ động việc đi lại đặc biệt những lúc ốm đau. Vote mua luôn và ngay” - Một người khuyên.

“Có con nhỏ nên mua bạn ạ, chạy về quê, con cái đi học, con cái ốm đau cần đi khám đều tiện. Mua xe mà không phải vay đã là một lợi thế rồi, lăn tăn gì nữa, kiếm tiền cũng để cải thiện chất lượng cuộc sống mà” - Một người đồng tình.

“Lâu lâu mới thấy có nhà mà vợ muốn mua xe còn chồng thì cản. Mình nghĩ nếu chỗ bạn ở dễ đặt taxi thì cứ cân nhắc thêm. Nếu bạn chưa có bằng thì cứ đăng ký đi thi bằng lái đã, chứ mua xe mà chỉ có chồng biết lái, vợ không lái được thì cũng bất tiện đấy chứ chẳng chủ động hơn mấy đâu” - Một người bày tỏ.

“Nhà mình trước đây cũng bất đồng vụ mua ô tô, kiểu chồng muốn nhưng mình không muốn, tại nghĩ ô tô cũng là tiêu sản thôi. Cách giải quyết của vợ chồng mình là thuê xe hẳn 1 tháng, cả tháng đó đi lại bằng ô tô để có trải nghiệm thực tế, xong mình cũng thấy ổn hơn nên thay đổi suy nghĩ, ủng hộ chồng mua xe. Nhưng điều kiện tiên quyết là cả 2 phải có bằng rồi” - Một người chia sẻ.

3 điều cần tính toán kỹ trước khi mua ô tô

1. Áng chừng chi phí nuôi xe

Nhiều người khi nghĩ đến việc mua ô tô thường chỉ tập trung vào giá xe ban đầu, nhưng thực tế chi phí sử dụng mới là phần “đi đường dài”. Ngoài tiền mua xe, cần tính thêm các khoản như phí đăng ký, bảo hiểm, nhiên liệu, bảo dưỡng định kỳ, gửi xe và cả chi phí sửa chữa phát sinh. Khi cộng lại, con số này có thể chiếm một phần đáng kể trong thu nhập hàng tháng.

Ảnh minh họa

Vì vậy, trước khi quyết định, hãy ước lượng tổng chi phí mua và nuôi xe hàng tháng, để xem nó có phù hợp với khả năng tài chính của mình không. Khi nhìn được bức tranh đầy đủ, bạn sẽ chủ động hơn và tránh cảm giác “nuôi xe mệt hơn nuôi mình”.

2. Cân đối giữa nhu cầu thực tế và khả năng chi trả

Một chiếc ô tô phù hợp không phải là chiếc đắt nhất hay đẹp nhất, mà là chiếc đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng trong khả năng tài chính cho phép. Nếu chủ yếu đi làm trong thành phố, một mẫu xe nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu có thể hợp lý hơn so với xe lớn, nhiều tính năng nhưng chi phí cao.

Ngược lại, nếu thường xuyên đi xa cùng gia đình, việc đầu tư một chiếc xe rộng rãi, an toàn hơn lại là lựa chọn đáng cân nhắc. Quan trọng là không nên “cố quá” chỉ vì mong muốn sở hữu một mẫu xe vượt khả năng. Khi chọn đúng nhu cầu, bạn vừa tận dụng được giá trị của chiếc xe, vừa giữ được sự thoải mái trong chi tiêu hàng tháng.

3. Tìm kiếm các phương án thay thế

Hay nói cách khác là nếu không móc tiền túi ra mua ô tô, thì những lúc cần di chuyển bằng ô tô, có dễ thuê taxi/đặt xe công nghệ hay không?

Nếu sinh sống ở những thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, việc đặt xe công nghệ rất đơn giản, điều này ai cũng biết. Nhưng nếu ở những tỉnh nhỏ, chưa có dịch vụ đặt xe công nghệ, thì liệu thuê taxi có dễ không? Gọi một cái là có xe ngay hay phải đặt trước?

Tất cả những câu hỏi này, chỉ có bạn mới trả lời được, vì còn phụ thuộc vào nhu cầu và địa điểm sống. Cuối cùng, lựa chọn hay quyết định nào cũng đều có ưu - nhược điểm. Mua ô tô cũng không phải là ngoại lệ. Cách duy nhất để không phải hối hận sau khi mua ô tô chính là cân nhắc thật kỹ.