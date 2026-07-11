Diện mạo mới của sân Mỹ Đình sau hơn 2 tháng cải tạo mặt cỏ giống Old Trafford
Theo Viên Minh/VTC News |
11-07-2026 - 08:17 AM |
Lifestyle
Sau hơn 2 tháng cải tạo, sân Mỹ Đình khoác diện mạo mới với thảm cỏ Zeon Zoysia giống sân Old Trafford, sẵn sàng phục vụ các trận đấu của tuyển Việt Nam.
- 10-07-2026
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Theo Viên Minh/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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