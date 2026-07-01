Chỉ trong 12 ngày, 1 tỉnh mở đến 2 bệnh viện mới trị giá 5.000 tỷ đồng, đạt chuẩn quốc tế: Quy tụ đến 1.300 Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ…

Ngày 9/7 vừa qua, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cơ sở 2 tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình đi vào hoạt động. Trước đó đúng 12 ngày, tức ngày 26/6, bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình cũng chính thức phục vụ người bệnh.

Việc 2 bệnh viện này chính thức mở cửa là một bước đi cụ thể trong quá trình cơ cấu lại mạng lưới khám, chữa bệnh theo hướng hiện đại, phân tầng hợp lý, giảm áp lực cho cơ sở tại Hà Nội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao với thời gian nhanh hơn, chi phí hợp lý hơn và chất lượng điều trị ngày càng tốt hơn.

Đối với tỉnh Ninh Bình và các địa phương trong vùng, việc hình thành một trung tâm y tế hiện đại trên địa bàn không chỉ phục vụ công tác khám, chữa bệnh mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tạo sức hấp dẫn đối với môi trường đầu tư kinh doanh.

Để bảo đảm 2 bệnh viện này được vận hành tốt nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 32/2026/NQ-CP quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù. Đáng chú ý, Ngân sách nhà nước hỗ trợ thu hút nhân lực lên tới 15,6 triệu đồng/người/tháng.

Cụ thể, hỗ trợ chi đặc thù đối với viên chức, người lao động:

Hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng ngày tối đa 3.600.000 đồng/01 xe 45 chỗ/01 ngày để đưa đón viên chức, người lao động giữa 2 cơ sở (cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình) thuộc Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức theo phân công của Giám đốc Bệnh viện và có nhu cầu vận chuyển.

Hỗ trợ chi phí thuê nhà lưu trú tối đa 2.500.000 đồng/người/tháng đối với viên chức, người lao động được Giám đốc Bệnh viện quyết định phân công làm việc có thời hạn tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình và có nhu cầu thuê nhà ở. Không thực hiện hỗ trợ đối với người tuyển dụng vào làm việc thường xuyên tại cơ sở Ninh Bình.

Hỗ trợ chi thu hút nhân lực đối với viên chức, người lao động được Giám đốc Bệnh viện quyết định phân công làm việc có thời hạn tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình; viên chức, người lao động được tuyển dụng và các đối tượng khác theo yêu cầu hoạt động của cơ sở Ninh Bình. Giám đốc Bệnh viện quyết định mức hỗ trợ cụ thể đảm bảo thu hút nhân lực cho cơ sở Ninh Bình; mức hỗ trợ tối đa bằng mức thu nhập tăng thêm của Bệnh viện cơ sở Hà Nội nhưng không quá mức quy định sau:

Theo đó, bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, tổng diện tích đất 20,07 ha, tổng diện tích sàn xây dựng 118.941m².

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Trong hơn một năm qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động Bệnh viện Bạch Mai đã tập trung mọi nguồn lực để chuẩn bị. 1.300 Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Dược sĩ và cán bộ quản lý đã được đào tạo, bố trí và phân công nhiệm vụ cụ thể tại cơ sở Ninh Bình.

Về cơ sở vật chất, cơ sở ở Ninh Bình là một trong những bệnh viện hiện đại nhất hiện nay với hệ thống hạ tầng đồng bộ, khang trang, hiện đại; các hệ thống phòng mổ, hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, cấp cứu và điều trị được đầu tư theo tiêu chuẩn tiên tiến.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã sẵn sàng phục vụ người dân - Ảnh: VGP/Thế Anh

Đặc biệt, ngay từ ngày đầu vận hành, cơ sở Ninh Bình sẽ triển khai hệ thống quản trị bệnh viện thông minh, kết nối liên thông với cơ sở Hà Nội, cho phép hội chẩn từ xa, điều hành trực tuyến, giám sát chất lượng theo thời gian thực và hỗ trợ chuyên môn liên tục.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai xác định rõ ràng, cơ sở Ninh Bình không chỉ là nơi khám chữa bệnh mà còn là môi trường để triển khai các chuẩn mực quản trị tiên tiến. Vì vậy, Bệnh viện đang tích cực chuẩn bị để từng bước áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, trong đó có chuẩn JCI.

Cũng có số vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình tọa lạc trên khoảng đất 21ha. PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết cơ sở Ninh Bình sẽ vận hành theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu khai trương với quy mô 300 giường bệnh, hơn 400 y, bác sĩ được điều động về làm việc.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình

Đến cuối năm 2027, bệnh viện sẽ hoàn thiện quy mô 1.000 giường. Nếu nhu cầu khám chữa bệnh tăng nhanh, bệnh viện sẽ mở rộng công suất sớm hơn kế hoạch.

Trong giai đoạn đầu, bệnh viện tập trung triển khai 4 nhóm chuyên khoa đang quá tải tại cơ sở Hà Nội gồm chấn thương, chấn thương cột sống, sọ não kết hợp phục hồi chức năng và phẫu thuật tiêu hóa.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình thực hiện 4 nhóm chuyên khoa chính mà hiện tại đang quá tải tại cơ sở Hà Nội. Ảnh: VGP/HM

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình có thiết kế theo chuẩn của châu Âu. Máy móc, trang thiết bị y tế đều mới và hiện đại, thậm chí có thiết bị đã số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Giai đoạn đầu, Bệnh viện dự kiến triển khai khoảng 12 phòng mổ. Nếu nhu cầu tăng lên, Bệnh viện sẽ triển khai thêm phòng mổ. Việc này nhằm tránh lãng phí cũng như điều động nhân lực quá nhiều mà chưa sử dụng hết công suất. Bệnh viện đã xây dựng nhiều tình huống, kịch bản chi tiết.

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho rằng, với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và hệ thống thiết bị hiện đại, chất lượng chuyên môn tại cơ sở Ninh Bình sẽ đáp ứng tốt kỳ vọng của người dân, đồng thời góp phần giảm tải cho cơ sở Hà Nội.