Trường Đại học "mạnh tay" cấp học bổng 55 tỷ đồng cho tân sinh viên: Hút HSG Quốc gia, đào tạo nhiều ngành đang khát nhân lực

Mùa tuyển sinh 2026, cùng với việc mở rộng quy mô đào tạo lên 56 chương trình thuộc các khối ngành Sức khỏe, Kỹ thuật - Công nghệ, Kinh tế - Kinh doanh, Khoa học xã hội và Nhân văn, Mỹ thuật - Thiết kế...,Trường Đại học Đại Nam tiếp tục dành 55 tỷ đồng cho Quỹ học bổng và hỗ trợ tài chính dành riêng cho tân sinh viên K20.

Là một trong những tân sinh viên nhận Học bổng Tài năng, Nguyễn Anh Tuấn, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Bình Long, đã quyết định lựa chọn Đại học Đại Nam để theo học ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, chuyên ngành Công nghệ bán dẫn dù có cơ hội học tập tại nhiều trường đại học khác.

Anh Tuấn sở hữu bảng thành tích nổi bật với Giải Ba học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lý năm 2024, Giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý năm 2024, Giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý năm 2023, Huy chương Bạc Olympic truyền thống 30/4 lần thứ 27 và Học bổng Odon Vallet khu vực miền Nam năm 2024.

Chia sẻ về quyết định của mình, Anh Tuấn cho biết: "Học bổng Tài năng không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực của em trong suốt những năm học phổ thông mà còn tiếp thêm động lực để em tự tin theo đuổi con đường đã lựa chọn".

Đại học Đại Nam đang đào tạo nhiều ngành học xu thế như Công nghệ thông tin, Công nghệ bán dẫn

TS Lê Đắc Sơn - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Đại Nam cho biết Quỹ học bổng 55 tỷ đồng không đơn thuần là một chính sách tuyển sinh mà thể hiện quan điểm nhất quán của Nhà trường trong việc lấy người học làm trung tâm.

"Chúng tôi xây dựng Quỹ học bổng 55 tỷ đồng không chỉ để ghi nhận những học sinh có thành tích xuất sắc, mà còn tiếp thêm cơ hội cho những bạn trẻ giàu khát vọng, có hoàn cảnh khó khăn hoặc sở hữu năng lực nổi trội ở nhiều lĩnh vực. Đại học Đại Nam mong muốn không một tài năng nào phải dừng lại vì điều kiện kinh tế và không một ước mơ đại học nào bị bỏ lỡ chỉ vì thiếu điểm tựa", TS Lê Đắc Sơn chia sẻ.

Điểm khác biệt trong chính sách học bổng của Trường Đại học Đại Nam là được thiết kế theo hướng đa dạng và dài hạn. Năm 2026, trường triển khai 13 chương trình học bổng dành cho tân sinh viên với nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Trong đó, học bổng Tài năng và Khuyến tài hỗ trợ từ 50-100% học phí toàn khóa, riêng học bổng Tài năng còn có sinh hoạt phí lên đến 120 triệu đồng/năm.

Giá trị học bổng cao nhất lên đến 720 triệu toàn khoá

Nhà trường cũng dành các gói học bổng cho con em ngành giáo dục, y tế, lực lượng vũ trang, gia đình thương binh, liệt sĩ, người có hoàn cảnh khó khăn và cộng đồng Đại Nam. Bên cạnh đó là các học bổng theo ngành học, năng lực tiếng Anh, thành tích thể thao, chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp...

Theo đại diện Nhà trường, học bổng chỉ là một phần trong hệ sinh thái hỗ trợ người học. Đại học Đại Nam triển khai đào tạo theo chuẩn OBE, rút ngắn thời gian đào tạo ở hầu hết các ngành (trừ Y khoa), kết nối doanh nghiệp để sinh viên thực tập hưởng lương, hỗ trợ việc làm từ sớm và cam kết không tăng học phí trong toàn khóa.

Với Quỹ học bổng 55 tỷ đồng, Nhà trường hướng tới mục tiêu giúp sinh viên giảm áp lực tài chính, phát triển năng lực toàn diện và sẵn sàng gia nhập thị trường lao động ngay sau tốt nghiệp.