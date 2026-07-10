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Phát hiện người đi đường ngã quỵ, điều dưỡng kịp thời ép tim trong phút 'vàng'

| | Sống

Trên đường tan làm, điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa TP Vinh kịp thời ép tim, sơ cứu người đi bộ ngã quỵ giữa đường, góp phần giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Chiều 9/7, trên đường trở về sau giờ làm việc, khi đi qua khu vực Quảng trường TP Vinh, điều dưỡng Nguyễn Thị Quỳnh Giang - Khoa 3 Chuyên khoa (Cơ sở 2), Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh phát hiện một người đi bộ bất ngờ ngã xuống đường.

Nhận thấy tình huống nguy cấp, chị lập tức dừng xe, nhanh chóng tiếp cận kiểm tra tình trạng người bệnh. Qua đánh giá ban đầu, người này có dấu hiệu bất tỉnh, cần được cấp cứu ngay.

Với kiến thức chuyên môn của một nhân viên y tế, điều dưỡng Giang nhanh chóng thực hiện các biện pháp sơ cứu, trong đó ép tim ngoài lồng ngực, đồng thời phối hợp cùng người dân xung quanh gọi cấp cứu 115.

Nhờ sự bình tĩnh, phản ứng nhanh và kỹ năng cấp cứu ban đầu, người bệnh đã có dấu hiệu tỉnh lại trước khi xe cấp cứu đến. Sau đó, bệnh nhân được đưa tới cơ sở y tế để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Điều dưỡng tan làm kịp thời ép tim, cứu người đàn ông ngã quỵ giữa đường (Ảnh: FB BV)

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh cho biết, hành động của điều dưỡng Nguyễn Thị Quỳnh Giang là biểu hiện đẹp của tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của người cán bộ y tế. Với những người làm nghề y, nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người bệnh không chỉ diễn ra trong bệnh viện mà còn ở bất cứ nơi đâu khi cộng đồng cần sự giúp đỡ.

Việc kịp thời phát hiện, sơ cứu đúng cách trong những phút đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các trường hợp ngừng tuần hoàn, ngừng thở. Các thao tác như gọi cấp cứu, ép tim ngoài lồng ngực đúng kỹ thuật có thể duy trì tuần hoàn máu, tăng cơ hội sống cho người bệnh trước khi được nhân viên y tế chuyên nghiệp tiếp cận.

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh đã biểu dương hành động của điều dưỡng Nguyễn Thị Quỳnh Giang, đồng thời cho rằng những nghĩa cử nhân văn như vậy góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của đội ngũ cán bộ y tế, củng cố niềm tin và sự sẻ chia trong cộng đồng.

Theo Việt Linh/VTC News

VTC News

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