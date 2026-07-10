Quốc tế ca ngợi loại rau "vàng xanh" tốt cho sức khỏe, hóa ra bán đầy ngoài chợ Việt

Được ví như "vàng xanh" trong thế giới thực phẩm, măng không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, dù giàu dinh dưỡng, loại thực phẩm dân dã này không nên được sử dụng quá nhiều và cần được chế biến đúng cách để tránh những tác động không mong muốn.

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Theo Healthline, măng nấu chín cung cấp nhiều chất xơ, đồng, vitamin B6, vitamin E cùng các khoáng chất cần thiết khác. Một khẩu phần khoảng 155 g măng nấu chín chỉ chứa khoảng 64 calo, phù hợp với nhiều chế độ ăn uống lành mạnh.

Trong đó, đồng là một dưỡng chất quan trọng tham gia vào quá trình duy trì sức khỏe làn da, hỗ trợ hoạt động của não bộ và nhiều chức năng khác trong cơ thể. Vitamin B6 trong măng cũng đóng vai trò cần thiết trong hàng trăm phản ứng sinh hóa diễn ra mỗi ngày, giúp cơ thể duy trì hoạt động ổn định.

Bên cạnh đó, lượng vitamin E trong măng có tác dụng như một chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do, đồng thời hỗ trợ giảm tình trạng viêm và nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính.

Là món ăn dân dã, xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt, măng tre từ lâu đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ngon. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại thực phẩm bình dị này đang nhận được sự quan tâm của giới nghiên cứu quốc tế nhờ những giá trị dinh dưỡng đáng chú ý.

Một số nghiên cứu cho thấy măng chứa nhiều hợp chất phenolic và chất chống oxy hóa, có khả năng giúp cơ thể chống lại tác động của các gốc tự do. Những hợp chất này được đánh giá có vai trò tích cực trong việc bảo vệ tế bào và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

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Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Advances in Bamboo Science, nhóm các nhà khoa học đến từ Mozambique, Ý, Anh, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc đã tổng hợp nhiều bằng chứng về lợi ích sức khỏe của măng tre. Nghiên cứu bao gồm các dữ liệu từ thử nghiệm trên người, nghiên cứu tế bào trong phòng thí nghiệm và phân tích thành phần dinh dưỡng của măng.

Không chỉ có hương vị đặc trưng, măng còn cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ, mang lại nhiều tác động tích cực cho cơ thể.

Hỗ trợ kiểm soát mỡ máu và đường huyết

Một số bằng chứng khoa học cho thấy chế độ ăn có bổ sung măng có thể góp phần cải thiện các chỉ số mỡ máu, trong đó có việc hỗ trợ giảm cholesterol toàn phần và cholesterol xấu LDL-C. Hàm lượng chất xơ trong măng cũng giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết sau bữa ăn.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Măng là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào. Chất xơ không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn mà còn đóng vai trò như một loại "thức ăn" cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, góp phần duy trì hệ vi sinh khỏe mạnh.

Hỗ trợ giảm tác động của stress oxy hóa

Các hợp chất chống oxy hóa trong măng có thể giúp bảo vệ tế bào trước những tổn thương do stress oxy hóa gây ra. Bên cạnh đó, măng cũng là thực phẩm ít chất béo, phù hợp với nhiều chế độ ăn lành mạnh.

Tăng cường sức khỏe xương và tim mạch

Măng chứa nhiều khoáng chất như kali và phốt pho. Kali có vai trò quan trọng trong việc duy trì huyết áp ổn định, hỗ trợ hoạt động của tim và cơ bắp. Trong khi đó, chất xơ cùng các hợp chất thực vật trong măng có thể góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Hỗ trợ hệ miễn dịch

Nhờ chứa nhiều vitamin và khoáng chất, măng có thể góp phần bổ sung dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch.

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Ăn măng đúng cách để tránh tác dụng không mong muốn

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, măng vẫn cần được ăn với lượng vừa phải. Việc lạm dụng hoặc ăn măng chưa được sơ chế kỹ có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Vì vậy, lựa chọn măng sạch, chế biến đúng cách và sử dụng hợp lý là điều quan trọng để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của loại thực phẩm này.

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Dù có nhiều lợi ích, măng không nên được sử dụng quá mức. Một số nghiên cứu từng ghi nhận việc tiêu thụ măng quá thường xuyên có thể ảnh hưởng đến sức khỏe trong một số trường hợp nhất định.

Đặc biệt, măng sống có chứa glycoside cyanogenic – hợp chất có thể tạo ra cyanide gây hại cho cơ thể. Vì vậy, trước khi ăn, măng cần được sơ chế kỹ bằng cách luộc nhiều lần với nước sạch hoặc nước muối để loại bỏ phần độc tố tự nhiên.

Với cách chế biến phù hợp, măng vẫn là một món ăn giàu dinh dưỡng, giá thành hợp lý và xứng đáng có mặt trong thực đơn của nhiều gia đình.

Trúc Chi (t/h)