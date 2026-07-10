Chỉ vì không giữ nổi bí mật về số tiền 500 triệu, tôi khiến cả nhà rơi vào tình huống căng như dây đàn

Trước đây tôi vẫn nghĩ vợ chồng thì không nên có bí mật với nhau. Dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, tôi đều quen kể với chồng. Tôi từng tự hào vì giữa hai đứa chưa bao giờ phải giấu giếm điều gì. Nhưng cũng chính cái tính thật thà đến mức vô tư ấy lại khiến tôi đẩy cả gia đình vào một tình huống khó xử.

Cuối tuần trước, bố mẹ gọi điện bảo tôi tranh thủ về nhà ngoại vì có việc quan trọng cần bàn. Tôi hỏi có cần đưa chồng đi cùng không thì mẹ vội bảo không cần, chỉ một mình tôi về là được. Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, cứ tưởng bố mẹ có chuyện riêng hoặc muốn nhờ tôi việc gì.

Đến nơi, tôi mới biết bố mẹ chuẩn bị chia tài sản, tôi được chia cho 500 triệu.

Tôi còn chưa kịp vui thì bố đã dặn rất kỹ. Bố bảo số tiền này tôi phải tự đứng tên gửi tiết kiệm hoặc để dành, tuyệt đối đừng nói với chồng. Mẹ cũng ngồi bên cạnh phân tích rằng phụ nữ nên có một khoản phòng thân. Cuộc sống chẳng ai nói trước được điều gì, nếu sau này có biến cố thì ít nhất tôi vẫn còn chỗ dựa. Bố mẹ còn nhấn mạnh đây là tiền của bố mẹ cho con gái, không phải tài sản chung của hai vợ chồng nên không cần thiết phải cho con rể biết.

Lúc ấy tôi chỉ biết gật đầu cho bố mẹ yên tâm. Thật ra trong đầu tôi đã thấy rất ngượng. Tôi lấy chồng gần 10 năm. Chồng tôi đối xử với bố mẹ vợ rất chu đáo, lễ Tết chưa bao giờ thiếu. Mỗi lần bố mẹ đau ốm, anh đều chạy đi chạy lại đưa đón. Tôi chưa từng thấy anh tính toán với nhà ngoại. Vậy mà bố mẹ lại dặn tôi giấu anh.

Tôi cầm sổ tiết kiệm mới mở mà trong lòng cứ thấy nặng nề. Suốt cả buổi tối hôm đó, về đến nhà nhìn chồng hỏi han đủ chuyện, tôi đã mấy lần định kể rồi lại thôi.

Sang ngày thứ hai, trong bữa cơm tối, hai vợ chồng ngồi nói về chuyện tương lai, đùa vui với nhau về chuyện vào viện dưỡng lão, thế nên tôi buột miệng kể với chồng rằng tôi có 500 triệu nên chẳng lo gì. Chồng hỏi tiền đâu ra. Tôi thật thà bảo tiền bố mẹ cho, tôi còn nói rằng bố mẹ dặn giấu anh nhưng tôi thấy vợ chồng thì không nên có bí mật nên nói luôn cho nhẹ lòng.

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Tôi nghĩ chồng sẽ vui vẻ vì vợ thành thật, không ngờ mặt anh sa sầm lại. Anh không hề hỏi số tiền đang ở đâu hay có ý định đụng đến nó. Điều khiến anh khó chịu lại là việc bố mẹ tôi cố tình giấu con rể.

Anh nói anh buồn vì bao nhiêu năm qua vẫn coi bố mẹ vợ như bố mẹ ruột, vậy mà trong mắt ông bà, anh vẫn chỉ là người ngoài. Nếu bố mẹ muốn cho riêng con gái, anh hoàn toàn tôn trọng. Nhưng việc dặn vợ phải giấu chồng khiến anh có cảm giác mình không được tin tưởng.

Tôi cố giải thích rằng bố mẹ chỉ lo cho con gái, người già hay suy nghĩ như vậy. Nhưng cuối cùng anh bảo từ giờ những dịp giỗ chạp hay lễ Tết, anh không muốn sang nhà ngoại nữa. Anh còn nói nếu bố mẹ đã không coi anh là người nhà thì anh cũng không cần phải cố gắng làm gì. Nghe những lời ấy, tôi bỗng thấy tim mình thắt lại.

Tôi gọi điện cho mẹ, thú nhận rằng mình đã kể hết với chồng. Mẹ thở dài, trách tôi không giữ được mồm miệng. Đến lúc ấy tôi mới hiểu, chỉ một câu nói của mình đã làm cả hai phía đều tổn thương. Bố mẹ thất vọng vì tôi không giữ lời. Chồng lại tủi thân vì cảm thấy bị đặt ra ngoài gia đình.

Giờ mỗi lần nhìn chồng lạnh nhạt mỗi khi nhắc đến nhà ngoại, tôi chỉ mong thời gian có thể quay lại. Có lẽ nếu hôm đó tôi bình tĩnh hơn, tìm cách để bố mẹ và chồng hiểu nhau thay vì vội vàng kể hết mọi chuyện, mọi việc đã không đi xa đến thế. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, giờ tôi phải làm sao để hàn gắn mối quan hệ giữa chồng và bố mẹ trước khi khoảng cách ấy ngày một lớn hơn?