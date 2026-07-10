Người đàn ông vờ mua hàng rồi nuốt chiếc nhẫn kim cương trị giá 1,2 tỷ đồng

Nhân viên cửa hàng đã đối mặt với vị khách và ông ta đã móc họng, nôn ra chiếc nhẫn và trả lại. Chiếc nhẫn có một viên kim cương lớn cắt kiểu princess, cùng với một vài viên kim cương nhỏ hơn.

Nhân viên nhận ra đồ vật bị mất nhưng người đàn ông giận dữ phản đối, khẳng định mình vô tội và thúc giục họ kiểm tra túi quần áo của ông ta.

Người đàn ông tóc bạc tỏ ra thích thú với chiếc nhẫn. Ảnh: The Sun

Sau đó, cấp trên đã xem lại đoạn clip từ camera giám sát để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hình ảnh cho thấy người đàn ông tóc bạc cho chiếc nhẫn vào miệng trước khi được cho là nuốt nó và cố gắng bỏ đi.

Junaid Hassan, 28 tuổi, người điều hành công việc kinh doanh của gia đình, cho biết: "Thật điên rồ. Tôi vẫn không thể tin được điều đó đã xảy ra.

Tôi thậm chí không thể uống paracetamol mà không cần nước, nên tôi không hiểu sao anh ta lại làm được. Có thể nó đã làm xước nội tạng của anh ta. Người đàn ông vẫn nói chuyện bình thường, không ai nhận ra là có chiếc nhẫn trong miệng anh ta cả. Chúng tôi yêu cầu anh ta trả lại và người này đã thọc tay vào họng và nôn ra".

Tên trộm bị tình nghi đã dành 2 tiếng đồng hồ xem nhẫn tại cửa hàng ở khu phố trang sức Hatton Garden thuộc trung tâm London, Anh, trước khi tìm cách rời đi, nói rằng hắn sẽ quay lại vào ngày hôm sau để đưa ra quyết định.

Nhưng bố của Junaid, ông Syed, người đang phục vụ người đàn ông đó, nhận thấy chiếc nhẫn đã biến mất. Ông Syed, 58 tuổi, nói: "Tôi đã lịch sự yêu cầu vị khách trả lại và anh ta bắt đầu la hét và gào thét.

Người đàn ông cho chiếc nhẫn vào miệng và nuốt. Ảnh: The Sun

Chúng tôi phải xem lại camera giám sát 3 lần mới nhận ra anh ta đã nuốt nó. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng như thế này. May mà tôi đã bắt được hắn".

Người đàn ông nôn ra chiếc nhẫn trước khi nhân viên an ninh Hatton Garden đưa anh ta ra khỏi cửa hàng.

Junaid cho biết họ đã gọi cảnh sát vào ngày xảy ra vụ việc nhưng không chắc nghi phạm có bị bắt giữ hay không.

Ban quản lý của Elegance Jewellers, cửa hàng đã hoạt động hơn 30 năm, cho biết họ cho rằng người đàn ông này là một tên trộm chuyên nghiệp và muốn cảnh báo những người khác.



