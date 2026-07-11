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Dàn WAGs sexy tuyển Na Uy gây sốt trước trận tứ kết gặp Anh: Bạn gái Haaland nổi bật, có người là VĐV trượt tuyết, luật sư tài ba

| | Lifestyle

Dàn WAGs xinh đẹp tiếp lửa Na Uy đấu Anh tại World Cup: Từ cựu VĐV trượt tuyết đến ngôi sao khiêu vũ.

Cuộc đối đầu giữa Anh và Na Uy tại tứ kết World Cup 2026 được chờ đợi bởi màn so tài của những ngôi sao hàng đầu như Erling Haaland, Martin Ødegaard hay Harry Kane. Nhưng trên khán đài, cuộc "đọ sắc" của dàn WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ) hai đội cũng hứa hẹn không kém phần hấp dẫn.

Isabel Haugseng Johansen

Tâm điểm của tuyển Na Uy chắc chắn là Isabel Haugseng Johansen, bạn gái lâu năm của Erling Haaland. Cả hai quen nhau từ khi còn nhỏ tại thị trấn Bryne, nơi cùng theo học một học viện bóng đá. Isabel từng chơi bóng trước khi chuyển hướng sang làm người mẫu và phát triển mạng xã hội, hiện sở hữu khoảng nửa triệu người theo dõi trên Instagram.

Dàn WAGs sexy tuyển Na Uy gây sốt trước trận tứ kết gặp Anh: Bạn gái Haaland nổi bật, có người là VĐV trượt tuyết, luật sư tài ba- Ảnh 1.

 

Dàn WAGs sexy tuyển Na Uy gây sốt trước trận tứ kết gặp Anh: Bạn gái Haaland nổi bật, có người là VĐV trượt tuyết, luật sư tài ba- Ảnh 2.

 

Dàn WAGs sexy tuyển Na Uy gây sốt trước trận tứ kết gặp Anh: Bạn gái Haaland nổi bật, có người là VĐV trượt tuyết, luật sư tài ba- Ảnh 3.

 

Dàn WAGs sexy tuyển Na Uy gây sốt trước trận tứ kết gặp Anh: Bạn gái Haaland nổi bật, có người là VĐV trượt tuyết, luật sư tài ba- Ảnh 4.

Cuối năm 2024, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng nhưng vẫn giữ cuộc sống gia đình khá kín tiếng. Dù vậy, Isabel luôn xuất hiện trên khán đài trong những trận đấu quan trọng của Haaland, từ Manchester City cho tới đội tuyển Na Uy.

Helene Spilling Ødegaard

Một gương mặt khác nhận được nhiều sự quan tâm là Helene Spilling Ødegaard, bà xã của đội trưởng Martin Ødegaard. Không chỉ nổi tiếng nhờ chuyện tình với ngôi sao Arsenal, Helene còn là vũ công khiêu vũ chuyên nghiệp hàng đầu Na Uy với 17 chức vô địch quốc gia. Cô từng đăng quang chương trình "Skal vi Danse" - phiên bản Na Uy của "Strictly Come Dancing" - trước khi mở học viện dạy nhảy và xây dựng thương hiệu thời trang riêng.

Dàn WAGs sexy tuyển Na Uy gây sốt trước trận tứ kết gặp Anh: Bạn gái Haaland nổi bật, có người là VĐV trượt tuyết, luật sư tài ba- Ảnh 5.

 

Dàn WAGs sexy tuyển Na Uy gây sốt trước trận tứ kết gặp Anh: Bạn gái Haaland nổi bật, có người là VĐV trượt tuyết, luật sư tài ba- Ảnh 6.

 

Dàn WAGs sexy tuyển Na Uy gây sốt trước trận tứ kết gặp Anh: Bạn gái Haaland nổi bật, có người là VĐV trượt tuyết, luật sư tài ba- Ảnh 7.

Trong thời gian World Cup diễn ra, Helene thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc cổ vũ chồng. Thậm chí, cô còn tự tay đan những chiếc mũ bucket mang màu cờ Na Uy dành cho cả gia đình để đồng hành cùng Ødegaard.

Millie Fusdahl

Bên cạnh đó, tiền vệ Kristian Thorstvedt nhận được sự tiếp sức từ bạn gái Millie Fusdahl, chuyên gia marketing đến từ Oslo. Millie từng tiết lộ chính cô là người chủ động làm quen với Thorstvedt sau khi vô tình xem được video của anh trên mạng xã hội. Sau nhiều năm yêu xa, cô đã chuyển đến Italy để sống cùng bạn trai.

Dàn WAGs sexy tuyển Na Uy gây sốt trước trận tứ kết gặp Anh: Bạn gái Haaland nổi bật, có người là VĐV trượt tuyết, luật sư tài ba- Ảnh 8.

 

Dàn WAGs sexy tuyển Na Uy gây sốt trước trận tứ kết gặp Anh: Bạn gái Haaland nổi bật, có người là VĐV trượt tuyết, luật sư tài ba- Ảnh 9.

 

Dàn WAGs sexy tuyển Na Uy gây sốt trước trận tứ kết gặp Anh: Bạn gái Haaland nổi bật, có người là VĐV trượt tuyết, luật sư tài ba- Ảnh 10.

Julie Karlsen

Trong khi đó, bạn gái của Sander Berge là Julie Karlsen từng là vận động viên trượt tuyết trước khi rời xa thể thao. Cặp đôi đã có con gái đầu lòng nhưng Julie vẫn khá kín tiếng, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh đồng hành cùng ngôi sao đang khoác áo Fulham.

Dàn WAGs sexy tuyển Na Uy gây sốt trước trận tứ kết gặp Anh: Bạn gái Haaland nổi bật, có người là VĐV trượt tuyết, luật sư tài ba- Ảnh 11.

 

Dàn WAGs sexy tuyển Na Uy gây sốt trước trận tứ kết gặp Anh: Bạn gái Haaland nổi bật, có người là VĐV trượt tuyết, luật sư tài ba- Ảnh 12.

 

Dàn WAGs sexy tuyển Na Uy gây sốt trước trận tứ kết gặp Anh: Bạn gái Haaland nổi bật, có người là VĐV trượt tuyết, luật sư tài ba- Ảnh 13.

Lena Selnes

Alexander Sørloth cũng có hậu phương vững chắc là Lena Selnes. Hai người gắn bó từ năm 2015, hiện đã có hai con và cùng trải qua nhiều chặng đường trong sự nghiệp thi đấu của tiền đạo 30 tuổi. Những ngày gần đây, Lena thường xuyên đăng tải hình ảnh mặc áo tuyển Na Uy với thông điệp đầy tự hào trước hành trình ấn tượng của đội bóng Bắc Âu.

Dàn WAGs sexy tuyển Na Uy gây sốt trước trận tứ kết gặp Anh: Bạn gái Haaland nổi bật, có người là VĐV trượt tuyết, luật sư tài ba- Ảnh 14.

 

Dàn WAGs sexy tuyển Na Uy gây sốt trước trận tứ kết gặp Anh: Bạn gái Haaland nổi bật, có người là VĐV trượt tuyết, luật sư tài ba- Ảnh 15.

Aurora Eidmann

Đáng chú ý, hậu vệ Leo Østigård vừa đón con đầu lòng ngay trong thời gian diễn ra World Cup. Do phải làm nhiệm vụ cùng đội tuyển, anh chỉ có thể chứng kiến khoảnh khắc vợ sinh con qua cuộc gọi FaceTime. Sau khi ghi bàn vào lưới Iraq ở vòng bảng, Østigård đã dùng hai tay tạo thành chữ "A" để gửi tặng bà xã Aurora Eidmann như một màn ăn mừng đầy ý nghĩa.

Dàn WAGs sexy tuyển Na Uy gây sốt trước trận tứ kết gặp Anh: Bạn gái Haaland nổi bật, có người là VĐV trượt tuyết, luật sư tài ba- Ảnh 16.

 

Dàn WAGs sexy tuyển Na Uy gây sốt trước trận tứ kết gặp Anh: Bạn gái Haaland nổi bật, có người là VĐV trượt tuyết, luật sư tài ba- Ảnh 17.

Ngoài ra, dàn WAGs của Na Uy còn có luật sư Sara Pedersen - vợ tiền vệ Morten Thorsby, cựu vận động viên trượt tuyết Hedda Tveit - bạn gái trung vệ Henrik Falchener hay Millie Fusdahl, Julie Karlsen... Mỗi người đều có sự nghiệp riêng nhưng cùng điểm chung là luôn sát cánh, tiếp thêm động lực cho các tuyển thủ Na Uy.

Trong bối cảnh Haaland và các đồng đội đang hướng tới mục tiêu tạo nên bất ngờ trước tuyển Anh để giành vé vào bán kết World Cup 2026, sự hiện diện của những bóng hồng trên khán đài chắc chắn sẽ tiếp thêm tinh thần cho đại diện Bắc Âu trong trận đấu được chờ đợi nhất vòng tứ kết.

Theo Tú Tú

Đời sống pháp luật

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