Đến tuổi trung niên mới thấy: Người có quỹ dự phòng và người không có sẽ đối mặt với biến cố theo hai cách hoàn toàn khác nhau

Có một câu nói khá đúng về tài chính cá nhân: "Quỹ dự phòng không giúp bạn giàu lên, nhưng giúp bạn không nghèo đi chỉ sau một biến cố".

Khi còn trẻ, nhiều người nghĩ rằng quỹ dự phòng là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Thu nhập đều đặn, sức khỏe tốt, công việc ổn định khiến cảm giác an toàn luôn hiện hữu. Thế nhưng, bước sang tuổi trung niên, khi trên vai là khoản vay mua nhà, tiền học của con, trách nhiệm với cha mẹ và cả sức khỏe của chính mình, mọi thứ không còn đơn giản như trước.

Cùng một biến cố, người có quỹ dự phòng và người không có thường đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau.

Người có quỹ dự phòng bình tĩnh giải quyết vấn đề, người không có thường phải giải quyết... tiền trước

Một người bị mất việc ở tuổi 45.

Nếu đã có khoản dự phòng đủ chi tiêu từ 6-12 tháng, họ có thời gian cập nhật kỹ năng, tìm công việc phù hợp hoặc thậm chí nghỉ ngơi một thời gian để lấy lại cân bằng.

Ngược lại, nếu tài khoản gần như về 0 sau mỗi kỳ nhận lương, áp lực sẽ đến ngay lập tức. Họ buộc phải nhận bất kỳ công việc nào có thu nhập, dù mức lương thấp hơn, điều kiện không phù hợp hay cơ hội phát triển hạn chế.

Điều khác biệt không nằm ở năng lực. Mà nằm ở việc ai có quyền lựa chọn.

Khi sức khỏe gặp vấn đề, quỹ dự phòng giúp quyết định dựa trên điều tốt nhất thay vì điều rẻ nhất

Ở tuổi trung niên, chi phí y tế bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

Đó có thể là một ca phẫu thuật nhỏ, một đợt điều trị kéo dài hoặc những khoản khám chữa bệnh không được bảo hiểm chi trả hoàn toàn.

Người có quỹ dự phòng thường tập trung vào việc chữa bệnh.

Người không có quỹ dự phòng lại phải cân nhắc xem có nên trì hoãn điều trị, vay mượn người thân hay rút tiền dành cho những mục tiêu khác.

Áp lực tài chính đôi khi còn khiến quá trình hồi phục trở nên khó khăn hơn.

Một khoản chi bất ngờ không làm đảo lộn cả gia đình

Chiếc điều hòa hỏng giữa mùa hè.

Xe máy gặp sự cố.

Con cần đóng thêm học phí.

Cha mẹ cần hỗ trợ một khoản tiền đột xuất.

Đây đều là những tình huống rất phổ biến trong cuộc sống. Nếu có quỹ dự phòng, đó chỉ là một khoản tiền được lấy ra đúng mục đích. Nếu không có, nhiều gia đình phải dùng thẻ tín dụng, vay tiêu dùng hoặc rút tiền từ khoản tiết kiệm dài hạn.

Một sự cố nhỏ có thể kéo theo nhiều tháng trả nợ và lãi suất.

Quỹ dự phòng giúp bảo vệ những khoản đầu tư khác

Không ít người chăm chỉ đầu tư vào chứng khoán, quỹ mở, bất động sản hoặc gửi tiết kiệm kỳ hạn dài nhưng lại không giữ tiền mặt cho các tình huống khẩn cấp.

Khi biến cố xảy ra, họ buộc phải:

- Bán khoản đầu tư đúng lúc thị trường đi xuống.

- Rút tiền gửi trước hạn.

- Thanh lý tài sản với mức giá không như mong muốn.

Nếu có quỹ dự phòng riêng, các khoản đầu tư sẽ có thời gian tiếp tục sinh lời thay vì bị "đứt gánh giữa đường".

Người có quỹ dự phòng ít căng thẳng hơn trong các quyết định tài chính

Tiền không mua được tất cả.

Nhưng tiền dự phòng có thể mua được sự bình tĩnh.

Nhiều nghiên cứu về tài chính hành vi chỉ ra rằng khi chịu áp lực tiền bạc, con người dễ đưa ra những quyết định vội vàng, cảm tính hoặc chấp nhận rủi ro cao để giải quyết khó khăn trước mắt.

Ngược lại, khi có một khoản tiền đủ để "thở", khả năng đánh giá vấn đề và đưa ra quyết định hợp lý cũng tốt hơn.

Đó là lợi ích rất khó đo bằng con số.

Bao nhiêu là đủ?

Không có một con số chung cho tất cả mọi người, nhưng nhiều chuyên gia tài chính cá nhân khuyến nghị nên có quỹ dự phòng tương đương từ 3-6 tháng chi phí sinh hoạt thiết yếu. Với người làm nghề tự do, kinh doanh hoặc có nguồn thu nhập biến động, mức dự phòng từ 6-12 tháng sẽ an toàn hơn.

Khoản tiền này nên được:

- Gửi ở nơi dễ rút khi cần.

- Tách riêng với tiền đầu tư.

- Không dùng cho mua sắm hay du lịch.

- Chỉ sử dụng trong các tình huống thực sự khẩn cấp.

Điều quan trọng nhất không phải bắt đầu bằng vài chục hay vài trăm triệu đồng mà là hình thành thói quen dành riêng một phần thu nhập mỗi tháng cho "phiên bản tương lai" của chính mình.

Sau tuổi 40, thứ đáng giá nhất không phải là kiếm thêm bao nhiêu tiền mà là tăng khả năng chống chọi với rủi ro

Nhiều người chỉ nhận ra giá trị của quỹ dự phòng sau lần đầu tiên phải vay nóng để chữa bệnh, rút sạch tiền tiết kiệm vì mất việc hoặc bán tài sản khi chưa đến thời điểm phù hợp.

Đến tuổi trung niên, cuộc sống hiếm khi diễn ra đúng như kế hoạch. Điều khiến một người vững vàng hơn không phải vì họ chưa từng gặp biến cố, mà bởi họ đã chuẩn bị cho khả năng biến cố sẽ xảy ra.

Một quỹ dự phòng không giúp cuộc sống tránh khỏi những ngày khó khăn. Nhưng nó giúp bạn có thêm thời gian, thêm lựa chọn và giữ được sự chủ động khi những điều ngoài ý muốn xuất hiện.

Đó cũng là lý do nhiều người sau tuổi 45 không còn xem quỹ dự phòng là một khoản tiền "để đó", mà coi đó là nền móng quan trọng nhất của sự an tâm tài chính.