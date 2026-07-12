Nhiều ngày trước, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận 1 máy bay lạ hạ cánh

Ngày 7/7, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ghi nhận sự xuất hiện của một chiếc máy bay có ngoại hình khá khác biệt so với những tàu bay chở khách quen thuộc. Thay vì động cơ phản lực thường thấy trên các dòng Airbus A320, A321 hay Boeing 787, chiếc máy bay này có thiết kế cánh quạt, thân ngắn, đuôi cao và dáng vẻ giống một máy bay vận tải chuyên dụng.

Theo dữ liệu ảnh hàng không AirHistory, máy bay được ghi nhận tại Tân Sơn Nhất là TUDB 504 – Airbus C-295W, mang nhận diện của Brunei. Hình ảnh được chụp tại Ho Chi Minh City – Tan Son Nhat/VVTS/SGN, khiến nhiều người yêu hàng không chú ý vì đây không phải mẫu máy bay thường xuyên xuất hiện trước mắt hành khách ở các sân bay dân dụng lớn.

Chiếc máy bay lạ ở Tân Sơn Nhất là loại gì?

Airbus C295 là dòng máy bay vận tải cỡ trung do Airbus phát triển. Khác với máy bay thương mại được tối ưu để chở khách trên các đường bay cố định, C295 được thiết kế để linh hoạt hơn trong việc vận chuyển người, hàng hóa, thiết bị hoặc thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ đặc biệt.

Theo Airbus, C295 có thể chở tối đa khoảng 8 tấn hàng hóa hoặc tới 70 người, đạt tốc độ hành trình tối đa khoảng 260 knots. Dòng máy bay này cũng được đánh giá cao ở khả năng hoạt động linh hoạt, có thể cất hạ cánh trên đường băng ngắn hoặc trong những điều kiện khai thác không quá lý tưởng.

Chính vì vậy, nếu nhìn bằng mắt thường, C295 dễ tạo cảm giác “lạ” với hành khách phổ thông. Máy bay có phần mũi ngắn, thân chắc, cánh đặt cao, hai động cơ cánh quạt lớn hai bên và phần đuôi thiết kế cao, phù hợp với vai trò vận tải. Đây là kiểu dáng rất khác so với các máy bay chở khách thân hẹp vốn xuất hiện dày đặc tại Tân Sơn Nhất mỗi ngày.

Vì sao chiếc máy bay này gây chú ý?

Tân Sơn Nhất là một trong những sân bay nhộn nhịp nhất cả nước. Hình ảnh quen thuộc tại đây thường là các tàu bay thương mại của những hãng hàng không trong và ngoài nước, phục vụ hành khách trên các đường bay nội địa, quốc tế. Bởi vậy, sự xuất hiện của một chiếc máy bay cánh quạt mang dáng vẻ vận tải chuyên dụng dễ khiến người quan sát chú ý.

Điểm đặc biệt của chiếc C-295W không nằm ở kích thước quá lớn, mà ở ngoại hình “không giống máy bay chở khách”. Trong khi phần lớn máy bay dân dụng hiện nay dùng động cơ phản lực, C-295 sử dụng động cơ tua-bin cánh quạt. Thiết kế này giúp máy bay phù hợp với các hành trình cần tính linh hoạt, khả năng vận chuyển đa dạng và hoạt động ở nhiều điều kiện sân bay khác nhau.

Hiện chưa có thông tin chính thức về mục đích cụ thể của chuyến bay này khi xuất hiện tại Tân Sơn Nhất. Trên thực tế, các máy bay vận tải chuyên dụng đôi khi có thể xuất hiện tại sân bay dân dụng vì nhiều mục đích đã được cấp phép như quá cảnh kỹ thuật, tiếp nhiên liệu, vận chuyển người, hàng hóa, thiết bị hoặc phục vụ những hoạt động đặc biệt.

Việt Nam từng ghi nhận dòng máy bay kiểu này chưa?

Dòng C-295 không phải là cái tên hoàn toàn xa lạ tại Việt Nam. Theo Báo Tin tức/TTXVN, trong chuyến thăm nhà máy Airbus tại Seville, Tây Ban Nha vào năm 2025, thông tin được nhắc tới cho biết Việt Nam đã khai thác hiệu quả dòng máy bay vận tải C-295 từ năm 2013.

Ngoài ra, dòng EADS CASA C-295 cũng từng xuất hiện công khai tại sân bay Gia Lâm trong khuôn khổ một sự kiện hàng không – triển lãm lớn vào cuối năm 2024. Báo Lao Động khi đó mô tả C-295 là mẫu máy bay vận tải hiện đại, có chiều dài hơn 24 m, sải cánh hơn 25 m và vận tốc cực đại hơn 450 km/h.

Điều đó cho thấy, xét về mặt hàng không, sự xuất hiện của một chiếc C-295 tại Việt Nam không phải điều quá xa lạ. Tuy nhiên, với hành khách đi lại hằng ngày tại Tân Sơn Nhất, việc bắt gặp một chiếc máy bay cánh quạt mang dáng vẻ vận tải chuyên dụng vẫn là khoảnh khắc hiếm gặp.