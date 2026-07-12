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Mai Phương Thúy: "Hoá ra duyên phận là để giải thích việc anh đột nhiên không còn yêu em"

| | Lifestyle

Động thái của nàng hậu thu hút sự chú ý.

Mới đây, Mai Phương Thúy bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng trên mạng xã hội: "Hoá ra duyên phận là để giải thích... việc anh đột nhiên không còn yêu em". Chia sẻ ngắn gọn nhưng giàu cảm xúc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, làm dấy lên nhiều suy đoán về chuyện tình cảm của nàng hậu.

Bức ảnh Mai Phương Thúy đăng kèm dòng status về tình yêu trên trang cá nhân

Chỉ sau ít giờ đăng tải, chia sẻ đã nhận về hàng nghìn lượt tương tác cùng nhiều bình luận bày tỏ sự tò mò. Tuy nhiên, dưới phần bình luận, Mai Phương Thúy nhanh chóng lên tiếng giải thích rằng đây chỉ là một câu hát trong ca khúc tiếng Trung "Mãi luôn lặng lẽ".

Dù vậy, động thái của người đẹp vẫn khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán. Đặc biệt, Hoa hậu Lương Thùy Linh để lại bình luận bằng tiếng Anh: "I'm very concerned. We have to have a conversation about this matter"( tạm dịch: "Em rất lo lắng. Chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc về chuyện này"). Trước lời nhắn của đàn em, Mai Phương Thúy cũng đáp lại bằng tiếng Anh: "You mean poetry?" (tạm dịch: "Ý em là bài thơ à?").

Không chỉ được biết đến với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy còn gây ấn tượng bởi hoạt động đầu tư tài chính và kinh doanh. Thời gian gần đây, cô xuất hiện ít hơn trong các sự kiện giải trí, chủ yếu tập trung cho công việc cá nhân và chỉ thỉnh thoảng tương tác với người hâm mộ qua mạng xã hội.

Nàng hậu cũng hiếm khi công khai chuyện yêu đương. Người đẹp từng xác nhận có bạn trai là một doanh nhân nhưng luôn giữ kín danh tính cũng như hạn chế chia sẻ về mối quan hệ.

Mai Phương Thúy nhiều lần cho biết bản thân mong muốn có một cuộc sống riêng tư bình yên, không muốn chuyện tình cảm trở thành đề tài bàn luận. Cô từng tiết lộ cô và bạn trai đã có thời gian dài gắn bó, thậm chí từng nghĩ đến chuyện kết hôn, song cả hai đều không quá đặt nặng việc phải tổ chức đám cưới.

Hoa hậu Mai Phương Thúy gặp rắc rối

Theo PV

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
Mai Phương Thúy

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