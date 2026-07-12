Những lúc không nên mua thêm vàng

Đôi khi, điều quan trọng không phải là giá vàng đang ở đâu, mà là bạn đang ở đâu trong kế hoạch tài chính của mình.

Khi giá vàng tăng mạnh, nhiều người lo nếu không mua ngay sẽ bỏ lỡ cơ hội. Ngược lại, khi giá giảm, không ít người lại cho rằng đây là lúc "mua hời". Dù ở kịch bản nào, quyết định mua thêm cũng rất dễ bị chi phối bởi cảm xúc.

Một trong những lúc chưa nên mua thêm vàng là khi bạn chưa có mục tiêu rõ ràng. Nếu câu trả lời cho câu hỏi "Mình mua thêm để làm gì?" vẫn còn mơ hồ, có lẽ bạn chưa cần vội đưa ra quyết định. Mua vàng để tích lũy, giữ giá trị tài sản hay chuẩn bị cho một kế hoạch cụ thể sẽ dẫn đến những cách nắm giữ khác nhau.

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Bạn cũng nên cân nhắc nếu việc mua thêm vàng buộc phải sử dụng đến quỹ dự phòng hoặc khoản tiền đã dành cho những mục tiêu quan trọng khác. Quỹ dự phòng được tạo ra để ứng phó với những tình huống bất ngờ, trong khi vàng thường phù hợp với những kế hoạch có thời gian dài hơn. Việc đánh đổi khoản tiền dự phòng chỉ để mua thêm vàng có thể khiến bạn gặp khó nếu phát sinh nhu cầu tài chính đột xuất.

Một trường hợp khác là khi quyết định mua chỉ xuất phát từ việc thấy nhiều người xung quanh đang mua. Thị trường càng sôi động, tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội càng dễ xuất hiện. Tuy nhiên, kế hoạch tài chính của mỗi người không giống nhau. Điều phù hợp với người khác chưa chắc đã phù hợp với bạn.

Ngoài ra, nếu vàng đã chiếm phần lớn tài sản tích lũy của bạn, việc tiếp tục mua thêm cũng là điều cần cân nhắc. Dồn quá nhiều tiền vào một loại tài sản có thể khiến kế hoạch tài chính mất cân bằng, đặc biệt khi bạn vẫn còn nhiều mục tiêu khác trong tương lai.

Không ai biết chính xác giá vàng sẽ tăng hay giảm trong thời gian tới. Vì vậy, việc mua thêm chỉ vì dự đoán thị trường thường khó mang lại sự chắc chắn.

Suy cho cùng, thời điểm không nên mua thêm vàng không nhất thiết là lúc giá cao hay giá thấp. Đó là khi quyết định mua không còn dựa trên kế hoạch của bản thân, mà chỉ là phản ứng trước diễn biến của thị trường. Khi mục tiêu vẫn rõ ràng và kế hoạch tài chính không thay đổi, bạn sẽ dễ đưa ra quyết định phù hợp hơn, thay vì để giá vàng dẫn dắt cảm xúc.