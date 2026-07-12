Từ chỗ phản đối chồng chi gần 11 triệu đồng mua cây hoa giấy, tôi lại thành người ngắm nó "800 lần mỗi ngày": Hóa ra có những thú chơi càng ngắm càng thấy đáng tiền

Đó cũng là câu chuyện của một người phụ nữ ở Chiết Giang (Trung Quốc), khi chồng cô quyết định bỏ ra khoảng 3.000 nhân dân tệ (gần 11 triệu đồng) để mua một gốc hoa giấy cổ thụ.

Lúc mới mang cây về, cô chỉ có một suy nghĩ: "Một chậu hoa mà gần 11 triệu đồng? Chắc bị lừa rồi!".

Thế nhưng chỉ vài tháng sau, chính cô lại trở thành người "nghiện" ngắm cây nhất trong nhà.

Từ "phí tiền" thành góc đẹp nhất trong nhà

Ngày chồng mang cây về, người vợ gần như không giấu được sự tiếc tiền.

Đó là một gốc hoa giấy thân già, được tạo dáng uốn lượn tự nhiên, trên tán là những chùm hoa hồng, tím và trắng đổ xuống như thác nước.

Ban đầu, cô vẫn cho rằng vẻ đẹp ấy không thể xứng đáng với mức giá gần 11 triệu đồng.

Nhưng rồi càng sống cùng nó, cô càng thay đổi suy nghĩ.

Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên của cô là bước ra ban công xem cây đã có thêm bao nhiêu nụ mới. Tan làm về, cô lại đứng hàng chục phút chỉ để ngắm hoa dưới ánh nắng chiều.

Buổi tối trước khi đi ngủ, cô vẫn không quên kiểm tra xem có cành nào vừa bung nở.

Bạn bè trêu rằng cô "nghiện cây", còn cô chỉ cười: "Nếu có thể, tôi sẵn sàng ngắm nó 800 lần mỗi ngày".

Điều khiến cô thích thú không chỉ là vẻ đẹp của cây, mà còn là cảm giác được nhìn thấy từng chiếc lá, từng nụ hoa thay đổi mỗi ngày. Một thú vui nhỏ nhưng đủ khiến nhịp sống chậm lại.

Vì sao hoa giấy được nhiều người mê đến vậy?

Trong giới yêu cây cảnh, hoa giấy luôn nằm trong nhóm được yêu thích nhất vì hội tụ nhiều ưu điểm:

- Hoa nở rất lâu, có thể kéo dài nhiều tháng nếu chăm đúng cách.

- Cây càng già, thân càng đẹp và có giá trị.

- Có thể tạo bonsai hoặc tạo dáng nghệ thuật.

- Màu hoa rực rỡ, phù hợp cả sân vườn lẫn ban công chung cư.

- Càng chăm đúng kỹ thuật, cây càng sai hoa.

Nhiều người chơi cây còn ví von: "Niềm vui lớn nhất là mỗi sáng mở cửa đã thấy cây nở thêm vài chùm hoa".

5 nguyên tắc chăm hoa giấy để cây nở hoa quanh năm

1. Càng nhiều nắng, cây càng nhiều hoa

Hoa giấy là loại cây cực kỳ ưa nắng.

Mỗi ngày cây nên được nhận ít nhất 6 giờ ánh nắng trực tiếp. Ban công hướng Nam hoặc hướng Tây Nam thường là vị trí lý tưởng.

Nếu thiếu nắng, cây sẽ chỉ phát triển lá, rất ít nụ, thậm chí nhiều tháng không ra hoa.

2. Đừng tưới quá nhiều nước

Đây là sai lầm phổ biến nhất.

Hoa giấy thích khô hơn là ẩm.

Chỉ nên tưới khi mặt đất trong chậu đã khô rõ rệt. Nếu tưới quá thường xuyên, rễ rất dễ bị úng và cây khó ra hoa.

Vào mùa hè, tùy thời tiết có thể tưới khoảng 3-5 ngày/lần.

Mùa đông giảm xuống khoảng 10-15 ngày/lần.

3. Muốn nhiều hoa, đừng lạm dụng phân đạm

Nếu bón quá nhiều phân đạm, cây sẽ xanh lá nhưng rất ít hoa.

Người trồng lâu năm thường ưu tiên phân giàu lân và kali trong giai đoạn chuẩn bị ra hoa để kích thích cây kết nụ nhiều hơn.

Sau mỗi đợt hoa lớn mới bổ sung thêm phân tan chậm để cây phục hồi.

4. Càng cắt tỉa hợp lý, cây càng đẹp

Nhiều người tiếc cành nên không dám cắt.

Thực tế, hoa giấy lại ra hoa chủ yếu trên các cành non.

Việc loại bỏ cành già, cành yếu, cành mọc chéo sẽ giúp cây thông thoáng, kích thích chồi mới và tạo tán đẹp hơn.

5. Với cây già, đừng cắt quá mạnh

Nếu là những gốc hoa giấy cổ, việc giữ dáng còn quan trọng hơn việc kích thích tăng trưởng.

Cắt quá nhiều có thể khiến cây bật hàng loạt cành vượt mọc thẳng, làm mất toàn bộ thế dáng vốn phải mất nhiều năm mới tạo được.

Với loại cây này, người chơi thường chỉ tỉa nhẹ, bấm ngọn và kiểm soát sự phát triển để giữ được vẻ cổ kính.

Những bí quyết giúp cây luôn giữ được dáng đẹp

Ngoài việc cắt tỉa đúng thời điểm, nhiều người chơi cây lâu năm còn áp dụng ba nguyên tắc đơn giản:

- Đặt cây nơi có nhiều nắng để hạn chế cành vươn dài.

- Tưới nước vừa đủ, tránh để cây phát triển quá mạnh.

- Khi chồi non dài khoảng 5-8 cm thì bấm ngọn để cây phân cành sớm, giúp tán cân đối hơn.

Đây là những thao tác nhỏ nhưng tạo khác biệt rất lớn sau vài tháng chăm sóc.

Cư dân mạng: "100 tệ tôi còn ngắm suốt ngày, 3.000 tệ chắc ôm ngủ luôn"

Bài chia sẻ nhanh chóng thu hút nhiều người yêu cây bình luận.

Một người viết hài hước: "Tôi mua cây hơn 100 nhân dân tệ mà ngày nào cũng đứng ngắm. Nếu mua cây 3.000 nhân dân tệ chắc phải mang ghế ra ngồi cạnh".

Người khác kể: "Sáng ngắm một lần, trưa ngắm một lần, tối ngắm một lần. Có hôm còn mơ thấy mình đang đếm nụ hoa".

Nhiều người mới chơi cũng tranh thủ hỏi kinh nghiệm như có nên đưa cây vào nhà khi trời rét, làm sao biết đất đã đủ khô hay cách xử lý khi cây chỉ ra lá mà không ra hoa.

Các thành viên có kinh nghiệm đều thống nhất một "công thức vàng": Nhiều nắng - ít nước - cắt tỉa đều - ưu tiên phân lân và kali.

Không chỉ là một chậu cây, mà còn là một niềm vui mỗi ngày

Nhìn lại, người phụ nữ cho biết cô không còn thấy khoản tiền gần 11 triệu đồng là quá đắt.

Bởi điều ở lại không chỉ là một chậu hoa đẹp, mà là cảm giác háo hức mỗi sáng khi thấy thêm một nụ mới, sự thư giãn sau giờ làm và niềm vui khi chứng kiến một cái cây thay đổi từng ngày.

Có lẽ vì thế mà với nhiều người yêu cây, giá trị của một chậu hoa không nằm ở số tiền bỏ ra, mà ở khoảng thời gian bình yên nó mang lại cho chủ nhân suốt nhiều năm sau đó.