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Mỹ nhân Việt đầu tiên đăng quang Hoa hậu Trái đất giờ ra sao?

| | Lifestyle

Sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Trái đất, cuộc sống của nàng hậu Nguyễn Phương Khánh vẫn nhận được nhiều quan tâm của khán giả.

Nguyễn Phương Khánh là mỹ nhân Việt đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) vào năm 2018. Đăng quang một trong 6 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh, Phương Khánh nhanh chóng trở thành cái tên được truyền thông săn đón.

Nguyễn Phương Khánh là mỹ nhân Việt đầu tiên đăng quang Miss Earth.

Thời điểm mới đăng quang, nàng hậu sinh năm 1995 cũng từng vướng nghi vấn gian lận để có vương miện và một số ồn ào với những người liên quan đến cuộc thi. Song Phương Khánh khẳng định bản thân chiến thắng bằng thực lực. Với cô, Miss Earth là cuộc thi tầm cỡ quốc tế nên chỉ có sự nỗ lực của bản thân cộng với sự may mắn mới có thể đạt đến vinh quang.

Trở về nước, Phương Khánh tích cực tham gia các sự kiện và hoạt động thiện nguyện trên cương vị Hoa hậu Trái đất 2018. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ quốc tế, người đẹp thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện giải trí, đồng thời đảm nhận vai trò giám khảo ở một số cuộc thi như Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022...

Qua đó, hình ảnh và lối sống của Hoa hậu Trái Đất Phương Khánh dần dần chinh phục được công chúng. Cô nhận được sự yêu mến và ủng hộ của khán giả khi tham gia các hoạt động trong làng giải trí.

So với nhiều hoa hậu khác, Phương Khánh lựa chọn lối sống kín tiếng, không hoạt động sôi nổi trong làng giải trí Việt. Trong thời điểm dịch COVID-19, nàng Hậu từng chia sẻ về việc đối diện với trầm cảm. Cô đã phải tìm đến nhiều phương pháp để cân bằng lại cuộc sống và dần dần lấy lại tinh thần. Kể từ đó, Phương Khánh luôn dành thời gian chia sẻ về những điều tích cực.

Phương Khánh chọn cuộc sống kín tiếng dù đăng quang quốc tế.

Năm 2023, Phương Khánh trải qua biến cố sức khỏe, bị chẩn đoán mắc bệnh cường giáp. Chia sẻ về khoảng thời gian đối chọi với bệnh tật, hoa hậu 9X tiết lộ cô luôn trong trạng thái tiêu cực với chứng trầm cảm và rối loạn ăn uống. Đến nay, Phương Khánh đã phần nào hồi phục về cả thể chất lẫn tinh thần. Cô tích cực làm các hoạt động tình nguyện phục vụ cộng đồng.

Những năm qua, Phương Khánh dường như ít xuất hiện trước công chúng, chỉ tham gia một số sự kiện giải trí hay sàn diễn thời trang của những đồng nghiệp thân thiết. Cô tập trung để phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng.

Trên mạng xã hội, Phương Khánh duy trì hình ảnh tích cực khi thường xuyên thực hiện các vlog chia sẻ mẹo vặt trong cuộc sống như làm đẹp, chăm sóc tóc… đến những câu chuyện đời thường gần gũi. Thỉnh thoảng, cô chỉ chia sẻ vài bộ ảnh như món quà gửi đến người hâm mộ. Bên cạnh đó, cô dành phần lớn thời gian cho gia đình và tâm huyết cho bộ môn tranh thêu nổi.

Dưới các bài đăng, nhiều khán giả cũng hy vọng Phương Khánh sớm trở lại showbiz Việt. Nói về việc ít xuất hiện trong các sự kiện, Phương Khánh thừa nhận bản thân không có tố chất, tính tình hiền lành, không có yếu tố giải trí và hay ngại.

Nàng hậu ghi điểm với phong cách ngày càng sang trọng, thanh lịch.

Sau 8 năm đăng quang, Phương Khánh cũng ghi điểm bởi phong cách thời trang ngày càng sang trọng và tinh tế. Từ hình ảnh quyến rũ, cô chuyển dần sang phong cách tối giản, thanh lịch. Dù chỉ đăng tải vài bức ảnh đời thường hay đi du lịch, mỗi lần cập nhật đều nhận về hàng nghìn lượt tương tác cùng những lời khen dành cho nhan sắc.

Về đời tư, nàng hậu cũng rất kín tiếng. Mỹ nhân từng vướng tin đồn yêu một thành viên trong hội bạn thân của Tăng Thanh Hà, song cô không lên tiếng phản hồi. Trong lần hiếm hoi chia sẻ về tình yêu, Phương Khánh nhận xét bản thân là tuýp phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, có chính kiến riêng nên không cần đến bạn trai là đại gia, doanh nhân, bởi mình đã tạo được tài chính.

Hoa hậu Phương Khánh sẽ yêu người đàn ông có thể chỉ dạy cho mình nhiều điều, có chí hướng và đam mê.

Theo Ngọc Thanh/VTCnews

VTC News

Từ Khóa:
Miss Earth

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