BST bánh Trung thu ấn tượng lấy cảm hứng từ hoa mộc của một khách sạn 5 sao ở Hà Nội: Thiết kế sang trọng, gợi ký ức đoàn viên
Hòa cùng nhịp thở của thời gian và vẻ đẹp tĩnh lặng của mùa trăng, Pan Pacific Hà Nội tự hào giới thiệu Bộ sưu tập Bánh Trung thu 2026.
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Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thanh tao của loài hoa mộc và những miền ký ức dịu dàng, nơi hương thơm dìu dịu khơi gợi lại những hồi ức đẹp đẽ nhất, nơi từng chiếc bánh, tách trà đều kể một câu chuyện êm đềm về mùa trăng và không khí đoàn viên.
Thiết kế hộp bánh là sự chuyển mình tinh tế giữa nét đẹp hoài cổ và hơi thở đương đại, với họa tiết hoa mộc tinh khôi trên nền gam màu trầm ấm, kết hợp cùng chi tiết ánh kim vàng, tựa như một nốt trầm sang trọng trong bản giao hưởng mùa đoàn viên.
Mang phong cách tinh tế, thanh lịch, “Hương Mộc Lưu Niên” là món quà tinh tế gửi gắm lời chúc an lành, viên mãn – dành tặng người thân yêu, đối tác tri kỷ, hay chính bản thân mình như một cách trân quý những khoảnh khắc ý nghĩa.
Với 18 mẫu hộp bánh đa dạng, bộ sưu tập mang đến nhiều lựa chọn từ các hộp bánh truyền thống 4 bánh, 8 bánh đến các dòng hộp VIP thượng hạng kết hợp cùng trà và các loại rượu cao cấp. Đặc biệt là món quà tặng giá đỡ bút nghệ thuật – món quà tinh tế gửi gắm yêu thương, kết nối thân tình.
Hành trình mỹ vị mở ra 8 loại nhân độc đáo, được chế biến thủ công từ những nguyên liệu cao cấp, đa dạng từ những hương vị truyền thống đến hiện đại như nhân trứng muối, đậu xanh sữa dừa, hạt sen long nhãn, trà xanh... Đặc biệt, các loại nhân sẽ được sắp xếp cố định trong từng mẫu hộp, mang đến trải nghiệm hương vị riêng biệt cho mỗi thiết kế.
Với Pan Pacific Hà Nội, bánh Trung thu không chỉ là thức quà truyền thống mà còn là một phần của nhịp sống chậm rãi – để dừng lại, lắng nghe và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc bên nhau. Bộ sưu tập "Hương Mộc Lưu Niên" được bán tại sảnh chính khách sạn từ ngày 10/7 đến 25/09/2026 với mức giá từ 798.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT).
Tọa lạc tại vị trí đắc địa của Thủ đô, Khách sạn Pan Pacific Hà Nội nổi bật trên khung cảnh thơ mộng của Hồ Tây với 328 phòng ở sang trọng và căn hộ dịch vụ đẳng cấp. Nơi đây được ví như "thiên đường ẩn náu". tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt và sôi động của thành phố bên ngoài.
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