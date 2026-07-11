Nữ ca sĩ Việt là Á khoa Học viện Âm nhạc Quốc gia: Đẹp chấp 10 hoa hậu, càng có tuổi càng mặn mà

Bùi Lan Hương từng là Á khoa chuyên ngành Opera

Bùi Lan Hương được khán giả nhớ đến nhờ chất giọng ma mị, cách hát đầy mê hoặc và loạt ca khúc mang màu sắc u buồn, huyền ảo. Tên tuổi cô gắn với loạt ca khúc như Ngày Chưa Giông Bão, Bùa Mê, Mâu Thuẫn, Mặt Trăng và danh xưng “nữ hoàng dream pop” của Vpop.

Bùi Lan Hương được khán giả nhớ đến nhờ chất giọng ma mị, cách hát đầy mê hoặc và loạt ca khúc mang màu sắc u buồn, huyền ảo

Trước khi theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, Bùi Lan Hương đã có nhiều năm học thanh nhạc bài bản. Nữ ca sĩ sinh năm 1989 tại Hà Nội, bắt đầu học hát từ năm 17 tuổi dưới sự hướng dẫn của NSƯT Thu Lan, nguyên Trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Bùi Lan Hương từng tốt nghiệp Á khoa chuyên ngành Thính phòng, Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Bùi Lan Hương từng theo học Đại học Ngoại thương nhưng sau đó quyết định dừng lại để chuyển hẳn sang âm nhạc. Cô thi thẳng vào hệ đại học Thanh nhạc, đỗ Thủ khoa đầu vào và tốt nghiệp Á khoa chuyên ngành Thính phòng, Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2014.

Sau khi tốt nghiệp, nữ ca sĩ tiếp tục sang Singapore theo học Thanh nhạc và Biểu diễn Jazz tại LASALLE College of the Arts. Nền tảng từ opera đến jazz giúp cô có kỹ thuật thanh nhạc vững, khả năng kiểm soát giọng hát tốt và cách xử lý ca khúc khó trộn lẫn.

Bùi Lan Hương thể hiện kỹ năng hát Opera

Năm 2018, Bùi Lan Hương được khán giả biết đến rộng rãi hơn khi tham gia Sing My Song với hai sáng tác Mâu Thuẫn và Bùa Mê . Dù không tiến sâu tại chương trình, cô vẫn nhanh chóng tạo dấu ấn bằng chất giọng lả lơi, bảng lảng cùng phần âm nhạc mang không khí u tối, mộng mị.

Bùi Lan Hương sở hữu chất giọng nữ trầm dày, ấm và có màu sắc rất riêng. Cách hát lả lơi, trễ nải cùng lối nhả chữ đặc trưng giúp tiếng hát của cô luôn mang cảm giác ma mị, quyến rũ và giàu màu sắc điện ảnh. Nữ ca sĩ còn được khán giả gọi là “Tiên Tóc” bởi mái tóc dài cùng cách hát gần như không cần mở khẩu hình lớn nhưng câu chữ vẫn rõ và mềm mại. Nền tảng thính phòng và jazz cũng giúp cô xử lý live chắc chắn, giữ được độ mượt và cảm xúc trong từng câu hát.

Bùi Lan Hương sở hữu chất giọng nữ trầm dày, ấm và có màu sắc rất riêng

Cũng trong năm này, Bùi Lan Hương phát hành album đầu tay Thiên Thần Sa Ngã . Sản phẩm theo đuổi dream pop, dòng nhạc khi đó vẫn còn khá mới với phần đông khán giả Việt. Cô trực tiếp tham gia sáng tác và sản xuất nhiều ca khúc, xây dựng một thế giới âm nhạc xoay quanh tình yêu, sự cô đơn và những cảm xúc nửa thực nửa mơ.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Bùi Lan Hương đến từ Ngày Chưa Giông Bão , ca khúc do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác cho phim Người Bất Tử. Màu giọng mong manh, lạnh cùng cách hát như thủ thỉ giúp bản nhạc nhanh chóng được yêu thích, trở thành một trong những ca khúc nhạc phim nổi bật của Vpop.

Ca khúc Ngày Chưa Giông Bão giúp tên tuổi Bùi Lan Hương được nhiều khán giả biết đến

Sau Ngày Chưa Giông Bão , Bùi Lan Hương tiếp tục gắn với nhiều ca khúc giàu màu sắc điện ảnh. ma mị như Kiều Mệnh Khúc, Đóa Bạch Trà, Sự Thật Vỡ Đôi và Vampire. Trong các sản phẩm cá nhân, nữ ca sĩ vẫn giữ dream pop làm màu sắc chủ đạo, đồng thời đưa thêm chất liệu jazz, electronic và pop đương đại vào âm nhạc. Các ca khúc như Mặt Trăng, Nữ Hoàng hay Sự Thật Vỡ Đôi tiếp tục phát huy thế mạnh ở không khí mơ hồ, u buồn và cách hát khó trộn lẫn của cô.

Sau Ngày Chưa Giông Bão, Bùi Lan Hương tiếp tục gắn với nhiều ca khúc giàu màu sắc điện ảnh. ma mị

Bên cạnh ca hát, cô còn thử sức với diễn xuất khi đảm nhận vai danh ca Khánh Ly trong phim Em Và Trịnh. Vai diễn sau đó mang về cho Bùi Lan Hương giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.

Visual được ví như minh tinh, "đẹp chấp 10 Hoa hậu"

Bên cạnh âm nhạc, Bùi Lan Hương còn được chú ý với vẻ đẹp cổ điển, sắc sảo và đậm chất điện ảnh. Mái tóc dài bồng bềnh, đôi mắt được trang điểm đậm cùng phong thái lạnh lùng từ lâu đã trở thành những đặc điểm quen thuộc trong hình ảnh của nữ ca sĩ.

So với giai đoạn đầu được biết đến qua Ngày Chưa Giông Bão, Mặt Trăng hay Đóa Bạch Trà, Bùi Lan Hương hiện cởi mở hơn trong cách xây dựng phong cách

So với giai đoạn đầu được biết đến qua Ngày Chưa Giông Bão, Mặt Trăng hay Đóa Bạch Trà, Bùi Lan Hương hiện cởi mở hơn trong cách xây dựng phong cách. Cô vẫn giữ nét ma mị, bí ẩn gắn với âm nhạc nhưng trở nên phóng khoáng hơn trên sân khấu, từ cách trình diễn đến lựa chọn trang phục.

Những năm gần đây, Bùi Lan Hương thể hiện sự thay đổi rõ rệt trong định hướng hình ảnh. Trên sân khấu, Bùi Lan Hương thường lựa chọn các thiết kế ôm dáng, xẻ cao hoặc có chi tiết cắt khoét, giúp tôn lợi thế hình thể. Mái tóc dài, lối trang điểm sắc nét và cách trình diễn mềm mại tiếp tục tạo nên vẻ quyến rũ pha chút cổ điển như minh tinh điện ảnh.

Nhờ sắc vóc nổi bật và khả năng làm chủ sân khấu, Bùi Lan Hương nhiều lần trở thành tâm điểm khi xuất hiện giữa dàn Hoa hậu, người mẫu

Nhờ sắc vóc nổi bật và khả năng làm chủ sân khấu, Bùi Lan Hương nhiều lần trở thành tâm điểm khi xuất hiện giữa dàn Hoa hậu, người mẫu. Những khoảnh khắc của cô trong các tạo hình ma mị, quyền lực hoặc gợi cảm thường được chia sẻ rộng rãi. Khán giả từng phong nữ ca sĩ là “thần”, gọi cô bằng biệt danh “cô tiên tóc”, thậm chí đề nghị Bùi Lan Hương “bỏ mic đi thi Hoa hậu”.

Từ hình ảnh “nữ hoàng dream pop” gắn với những bản nhạc u buồn, Bùi Lan Hương ngày càng cho thấy sự đa dạng cả trong âm nhạc lẫn phong cách trình diễn.

Từ hình ảnh “nữ hoàng dream pop” gắn với những bản nhạc u buồn, Bùi Lan Hương ngày càng cho thấy sự đa dạng cả trong âm nhạc lẫn phong cách trình diễn. Cô vẫn giữ chất giọng ma mị làm dấu ấn, đồng thời trở thành một trong những nữ ca sĩ thường xuyên được nhắc đến nhờ visual nổi bật trên sân khấu.

Ảnh: FBNV