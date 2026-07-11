Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xôn xao khoảnh khắc Ngọc Trinh đi chụp ảnh cưới

| | Lifestyle

Ngọc Trinh từng khẳng định nếu một ngày quyết định lên xe hoa thì đó sẽ là lựa chọn đến từ cảm xúc, chứ không phải vì danh tiếng.

Chuyện tình cảm của Ngọc Trinh nhiều năm qua luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Mạng xã hội hiện đang bàn luận xôn xao hình ảnh mới nhất của chân dài gốc Trà Vinh. Người đẹp bất ngờ xuất hiện trong tạo hình cô dâu với chiếc váy trắng cúp ngực, làm dấy lên nghi vấn cô đang âm thầm chuẩn bị cho hôn lễ. Được biết, Ngọc Trinh có mặt tại một studio chuyên chụp ảnh cưới ở Bình Dương.

Từ những hình ảnh được ghi lại, Ngọc Trinh xuất hiện trong thiết kế váy cưới cúp ngực ôm sát, phần thân váy đính kết cầu kỳ. Dù chỉ là khoảnh khắc hậu trường, người đẹp vẫn gây chú ý bởi thần thái rạng rỡ và vóc dáng nổi bật. Trên mạng xã hội, cô còn đăng tải hình ảnh chụp bó hoa cưới và viết dòng trạng thái ẩn ý chiêm nghiệm: "Mọi điều đẹp nhất đều cần thời gian để chờ đợi". Những hình ảnh này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu đây chỉ là một bộ ảnh thời trang, dự án quảng bá hay thực sự là ảnh cưới của Ngọc Trinh.

Khoảnh khắc Ngọc Trinh đi chụp ảnh cưới đang gây xôn xao mạng xã hội. Nguồn: Đi soi sao đi

Netizen rộ nghi vấn nữ diễn viên bí mật lên xe hoa. Nguồn: Đi soi sao đi

Netizen đặt câu hỏi liệu đây chỉ là một bộ ảnh thời trang, dự án quảng bá hay thực sự là ảnh cưới của Ngọc Trinh. Nguồn: Đi soi sao đi

Trên mạng xã hội, cô còn đăng tải hình ảnh chụp bó hoa cưới và viết dòng trạng thái ẩn ý chiêm nghiệm. Ảnh: Chụp màn hình

Khoảng một năm trở lại đây, người đẹp gốc Trà Vinh nhiều lần bày tỏ sự thay đổi trong quan điểm về tình yêu và hôn nhân. Nếu trước đây cô thường gây chú ý với những phát ngôn thẳng thắn về chuyện yêu đương thì sau nhiều biến cố, Ngọc Trinh cho biết bản thân có cái nhìn điềm tĩnh và trưởng thành hơn.

Cuối năm 2025, cô từng chia sẻ một bài viết dài trên trang cá nhân về quan điểm kết hôn. Ngọc Trinh cho biết cô không muốn lập gia đình chỉ vì áp lực tuổi tác hay kỳ vọng của người khác, mà chỉ kết hôn khi thật sự tìm được người khiến mình cảm thấy hạnh phúc và an tâm. Theo người đẹp, hôn nhân chỉ có ý nghĩa khi xuất phát từ sự tự nguyện và tình yêu chân thành của cả hai.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Ngọc Trinh cũng từng khẳng định nếu một ngày quyết định lên xe hoa thì đó sẽ là lựa chọn đến từ cảm xúc, chứ không phải vì danh tiếng, vật chất hay bất kỳ sự thúc ép nào.

Ngọc Trinh từng cho biết cô không muốn lập gia đình chỉ vì áp lực tuổi tác hay kỳ vọng của người khác. Ảnh: FBNV

Cô cũng từng khẳng định nếu một ngày quyết định lên xe hoa thì đó sẽ là lựa chọn đến từ cảm xúc, chứ không phải vì danh tiếng, vật chất hay bất kỳ sự thúc ép nào. Ảnh: FBNV

Thời gian qua, Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn từng nhiều lần bị cư dân mạng gọi tên trong nghi vấn hẹn hò. Nguồn cơn xuất phát từ một bài đăng lan truyền trên các diễn đàn giải trí, nhắc đến một cặp sao hạng A được cho là đã âm thầm gắn bó nhiều năm nhưng chưa từng công khai mối quan hệ. Từ những chi tiết được chia sẻ, không ít netizen đã réo tên Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn.

Sự việc càng thu hút sự chú ý khi cả hai vốn có mối quan hệ khá thân thiết. Không chỉ nhiều lần hợp tác trong công việc, Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, thoải mái tương tác và dành cho nhau nhiều lời khen trước truyền thông. Chính những lần đồng hành này khiến cư dân mạng liên tục đặt dấu hỏi về mối quan hệ của cả hai.

Bên cạnh đó, nhiều netizen cũng đào lại loạt tương tác của Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn trên mạng xã hội. Một số tài khoản còn cho biết từng bắt gặp cả hai đi ăn hoặc xuất hiện cùng nhau ngoài đời. Ngoài ra, việc nam diễn viên nhiều lần sử dụng các sản phẩm thuộc thương hiệu thời trang do Ngọc Trinh sáng lập cũng trở thành chi tiết được cộng đồng mạng nhắc đến. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng ở mức suy đoán của cư dân mạng. Đến nay, cả Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn đều chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ tình cảm.

Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh bị netizen gọi tên nghi vấn có mối quan hệ tình cảm. Ảnh: FBNV

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một thành phố Việt Nam góp mặt cùng Bắc Kinh, Seoul trong đề cử "Oscar du lịch": Hút mạnh khách Pháp, Mỹ, nửa năm thu hơn 10.300 tỷ đồng

Một thành phố Việt Nam góp mặt cùng Bắc Kinh, Seoul trong đề cử "Oscar du lịch": Hút mạnh khách Pháp, Mỹ, nửa năm thu hơn 10.300 tỷ đồng Nổi bật

Chiếc đồng hồ Thụy Sĩ và 3 giây của Messi

Chiếc đồng hồ Thụy Sĩ và 3 giây của Messi Nổi bật

Cuộc sống ở vạch đích của em trai "cầu thủ đắt giá nhất hành tinh" - Lamine Yamal

Cuộc sống ở vạch đích của em trai "cầu thủ đắt giá nhất hành tinh" - Lamine Yamal

12:40 , 11/07/2026
Khung hình quyền lực nhất làng WAGs thế giới: Vợ Messi đọ sắc cùng Victoria Beckham, khí chất sang - xịn khó ai bì kịp!

Khung hình quyền lực nhất làng WAGs thế giới: Vợ Messi đọ sắc cùng Victoria Beckham, khí chất sang - xịn khó ai bì kịp!

12:10 , 11/07/2026
Dàn phu nhân tỷ phú đổ bộ

Dàn phu nhân tỷ phú đổ bộ

11:50 , 11/07/2026
Trần Tiến: "Tôi cố gắng đến ngày hôm đó xuất hiện để mọi người biết Trần Tiến vẫn còn sống"

Trần Tiến: "Tôi cố gắng đến ngày hôm đó xuất hiện để mọi người biết Trần Tiến vẫn còn sống"

11:35 , 11/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên