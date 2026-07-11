Cuộc sống ở vạch đích của em trai "cầu thủ đắt giá nhất hành tinh" - Lamine Yamal

Trước khi Mikel Oyarzabal ấn định chiến thắng 2-1 cho Tây Ban Nha trước Bỉ ở tứ kết World Cup 2026, một "ngôi sao" khác đã chiếm trọn sự chú ý trên sóng truyền hình.

Máy quay bất ngờ hướng lên khán đài và bắt trọn khoảnh khắc một cậu bé tóc xoăn liên tục vẫy tay, hét lớn, cười tít mắt khi chứng kiến đội tuyển Tây Ban Nha tiến gần hơn tới tấm vé bán kết. Chỉ vài giây xuất hiện trên màn hình lớn của sân SoFi (Mỹ), cậu bé đã được chia sẻ khắp mạng xã hội.

Đó là Keyne - em trai cùng mẹ khác cha của Lamine Yamal.

Tương tác của Keyne và Yamal trong trận Tây Ban Nha - Bỉ vào rạng sáng 11/7 (giờ Việt Nam) (Ảnh: @brfootball)

Màn cổ vũ của Keyne đang viral (Nguồn: MXH)

Ở tuổi lên 3, Keyne chưa biết rê bóng hay ghi bàn như người anh nổi tiếng, nhưng cậu bé đã có lượng người hâm mộ riêng. Mỗi lần xuất hiện cùng Yamal, Keyne đều nhanh chóng trở thành tâm điểm, thậm chí được nhiều CĐV gọi vui là "linh vật may mắn" của tuyển Tây Ban Nha.

Keyne sinh tháng 9/2022, là con trai của Sheila Ebana - mẹ của Lamine Yamal. Sau khi Sheila và cha của Yamal chia tay, cả hai đều có cuộc sống riêng nhưng vẫn giữ mối quan hệ gần gũi để cùng chăm sóc con.

Dù là em cùng mẹ khác cha, Keyne lại có mối quan hệ đặc biệt với Yamal. Ngôi sao 18 tuổi từng nhiều lần thừa nhận em trai là động lực lớn nhất trong cuộc sống: “Tôi xúc động khi thấy em trai mình hạnh phúc, cũng như khi nhìn thấy mẹ và bạn bè được sống cuộc đời họ từng mơ ước”.

Thậm chí, Yamal còn khiến nhiều người bất ngờ khi nói: “Em trai là tất cả đối với tôi. Tôi yêu em vô cùng, cảm giác như đó là con trai mình”.

Đó không phải một câu nói cho vui. Những người thân cận với cầu thủ 18 tuổi cho biết, ngay từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, ưu tiên lớn nhất của Yamal là giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn. Trong những chia sẻ hiếm hoi về tuổi thơ, anh từng kể mình lớn lên trong căn hộ nhỏ đến mức phòng ngủ và bếp gần như chung một không gian.

Vì vậy không khó hiểu khi ước mơ của Yamal là: “Bây giờ, điều khiến tôi hạnh phúc nhất là thấy mẹ mình hạnh phúc và thấy em trai có được tuổi thơ mà tôi từng mong ước”.

Lamine Yamal và em trai (Ảnh: Getty Images)

Với fan CLB Barcelona - nơi Yamal đang thi đấu, Keyne không phải gương mặt xa lạ. Từ khi Yamal ra mắt đội một năm 2023, cậu bé gần như có mặt ở hầu hết các trận đấu quan trọng. Keyne thường ngồi trên khán đài cùng mẹ, sau tiếng còi mãn cuộc lại xuất hiện trên sân, chạy nhảy cùng anh trai và các cầu thủ Barcelona.

Sau chức vô địch EURO 2024 của Tây Ban Nha, Keyne gây sốt khi lao xuống sân ăn mừng cùng Yamal và nghịch ngợm với các tuyển thủ. Trong lễ trao giải Quả bóng Vàng 2024, khi cả gia đình cùng sang Paris, Yamal tạo dáng trước ống kính còn Keyne lại mải mê chơi với quả bóng Champions League trên thảm đỏ.

Yamal đưa em trai tham dự tại các trận đấu quan trọng và cột mốc sự nghiệp của mình (Ảnh: Getty Images)

Bên cạnh đó, điều khiến Keyne được yêu thích không nằm ở việc cậu là em trai của Lamine Yamal, mà ở chính sự hồn nhiên, dễ thương và có phần hài hước. Trong các video của Yamal, hai anh em thường cùng nhảy theo nhạc, chơi bóng ngoài sân vườn hoặc thực hiện những màn bắt tay ngộ nghĩnh.

Có lúc Keyne lái chiếc Mercedes-Benz đồ chơi quanh nhà, có lúc phát âm ngọng nghịu tên những cầu thủ Barcelona yêu thích. Yamal cũng thường xuyên ghi lại những khoảnh khắc đời thường ấy rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Những khoảnh khắc tự nhiên ấy khiến Keyne được người hâm mộ yêu mến.

Những khoảnh khắc của 2 anh em Yamal khiến cư dân mạng nói đùa rằng: Dù có là cầu thủ đắt giá nhất hành tinh thì cũng phải trông em thôi! (Ảnh: IGNV)

Nếu Barcelona là nơi Keyne được biết đến thì World Cup 2026 là sân khấu giúp cậu bé nổi tiếng trên toàn thế giới.

Ở trận Tây Ban Nha thắng Áo tại vòng 1/8, khi Mikel Oyarzabal ghi bàn ấn định tỷ số 3 - 0, đạo diễn truyền hình ngay lập tức chuyển máy quay lên khán đài. Hình ảnh Keyne hét vang "Vamos!" (tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là “Tiến lên!”) rồi liên tục vung tay ăn mừng nhanh chóng lan truyền trên mọi nền tảng mạng xã hội.

Đến trận tứ kết gặp Bỉ, máy quay một lần nữa tìm đến cậu bé. Chỉ vài giây vẫy tay trên màn hình lớn cũng đủ để Keyne tiếp tục trở thành chủ đề được quan tâm.

Sự nổi tiếng của Keyne còn tạo nên nhiều tình huống thú vị. Dưới đoạn video do DAZN đăng tải, một tài khoản trên X than phiền rằng "người phụ nữ tóc vàng phía trước" đã che mất góc quay của Keyne. Tiền đạo Borja Iglesias lập tức đáp lại đầy hài hước: "Người phụ nữ tóc vàng đó vừa giúp các bạn có cú đúp đấy”. Người được nhắc tới chính là mẹ của Mikel Oyarzabal.

Trong khi đó, Instagram của mẹ Keyne hiện thu hút hơn 831.000 người theo dõi. Ngoài những khoảnh khắc đời thường, cậu bé cũng đã xuất hiện trong một số chiến dịch quảng bá thương hiệu. Theo The Athletic, nhiều nhãn hàng thậm chí đã chủ động liên hệ để tìm kiếm cơ hội hợp tác với Keyne.

Meme của Keyne được chia sẻ rầm rộ (Ảnh: MXH)

(Nguồn: People, The Athelic)