Dàn phu nhân tỷ phú đổ bộ

Một ngày trước, cựu phóng viên giải trí Lauren Sánchez thể hiện gu thời trang tươi trẻ, nữ tính, kết hợp áo sơ mi crop top và chân váy chữ A. Điểm nhấn xa xỉ của tổng thể trang phục là chiếc túi xách Birkin màu trắng. Theo Page Six, phong cách của Sánchez ngày càng được nâng tầm và mang đậm chất quyền lực kể từ khi gắn bó với ông trùm thương mại điện tử.