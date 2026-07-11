Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khung hình quyền lực nhất làng WAGs thế giới: Vợ Messi đọ sắc cùng Victoria Beckham, khí chất sang - xịn khó ai bì kịp!

| | Lifestyle

Antonela Roccuzzo và Victoria Beckham vừa khiến mạng xã hội bùng nổ khi xuất hiện chung tại một sự kiện ở Miami với nhan sắc, thần thái và gu thời trang đẳng cấp.

Giữa lúc Lionel Messi cùng tuyển Argentina hướng đến vòng tứ kết World Cup 2026, bà xã anh - Antonela Roccuzzo - lại trở thành tâm điểm theo cách rất riêng. Antonela mới đây đã chia sẻ loạt ảnh tham dự sự kiện do Victoria Beckham tổ chức tại Miami (Mỹ). Ngay lập tức, khung hình có sự xuất hiện của hai người đẹp được người hâm mộ gọi vui là "bức ảnh quyền lực nhất làng WAGs".

Không cần những bộ váy cầu kỳ hay trang sức lấp lánh, Antonela vẫn ghi điểm với phong cách "quiet luxury" quen thuộc. Bà xã Messi diện trang phục tối giản nhưng sang trọng, kết hợp phụ kiện tinh tế và lối trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên vẻ đẹp thanh lịch vốn đã trở thành thương hiệu.

Trong khi đó, Victoria Beckham tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một biểu tượng thời trang. Cựu thành viên Spice Girls lựa chọn thiết kế mang phom dáng hiện đại, thần thái lạnh lùng và sang trọng đúng phong cách đã giúp cô xây dựng đế chế thời trang mang tên mình.

Sự kiện được tổ chức để đánh dấu việc Victoria Beckham khai trương không gian làm đẹp mới tại Bal Harbour - khu mua sắm cao cấp bậc nhất ở Miami Beach, bang Florida. Đây là địa điểm quy tụ nhiều thương hiệu xa xỉ và thường xuyên đón tiếp giới thượng lưu cũng như các ngôi sao quốc tế.

Ngoài Antonela, buổi khai trương còn có sự góp mặt của David Beckham, huyền thoại bóng đá Brazil Ronaldo Nazario cùng bà xã Celina Locks và nhiều khách mời nổi tiếng khác.

Trong nhiều năm qua, Antonela Roccuzzo và Victoria Beckham luôn được xem là hai biểu tượng hàng đầu của làng WAGs thế giới.

Nếu Victoria là người mở ra kỷ nguyên WAGs hiện đại từ những năm 2000, biến hình ảnh vợ cầu thủ thành một biểu tượng thời trang và kinh doanh toàn cầu, thì Antonela lại đại diện cho thế hệ WAGs kín tiếng nhưng đầy sức ảnh hưởng. Không ồn ào, không thị phi, bà xã Messi chinh phục người hâm mộ bằng hình ảnh gia đình hạnh phúc, gu thời trang tinh tế và phong cách sống đẳng cấp.

Chính vì vậy, màn hội ngộ tại Miami không đơn thuần là cuộc gặp gỡ giữa hai người đẹp, mà còn được xem như khoảnh khắc hiếm hoi quy tụ hai "nữ hoàng WAGs" của hai thế hệ trong cùng một khung hình.

Theo Tú

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một thành phố Việt Nam góp mặt cùng Bắc Kinh, Seoul trong đề cử "Oscar du lịch": Hút mạnh khách Pháp, Mỹ, nửa năm thu hơn 10.300 tỷ đồng

Một thành phố Việt Nam góp mặt cùng Bắc Kinh, Seoul trong đề cử "Oscar du lịch": Hút mạnh khách Pháp, Mỹ, nửa năm thu hơn 10.300 tỷ đồng Nổi bật

Chiếc đồng hồ Thụy Sĩ và 3 giây của Messi

Chiếc đồng hồ Thụy Sĩ và 3 giây của Messi Nổi bật

Dàn phu nhân tỷ phú đổ bộ

Dàn phu nhân tỷ phú đổ bộ

11:50 , 11/07/2026
Trần Tiến: "Tôi cố gắng đến ngày hôm đó xuất hiện để mọi người biết Trần Tiến vẫn còn sống"

Trần Tiến: "Tôi cố gắng đến ngày hôm đó xuất hiện để mọi người biết Trần Tiến vẫn còn sống"

11:35 , 11/07/2026
MC nổi tiếng bán nhà để kinh doanh, gặp biến cố liên tiếp trước khi thành chủ 6 nhà hàng chả cá ở TP.HCM, Hà Nội

MC nổi tiếng bán nhà để kinh doanh, gặp biến cố liên tiếp trước khi thành chủ 6 nhà hàng chả cá ở TP.HCM, Hà Nội

11:15 , 11/07/2026
24 giây lý giải vì sao đây là nữ diễn viên đông fan nhất Việt Nam: Visual hoàn hảo không lệch một ly

24 giây lý giải vì sao đây là nữ diễn viên đông fan nhất Việt Nam: Visual hoàn hảo không lệch một ly

10:47 , 11/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên