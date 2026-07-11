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Khi nào mới nên bán vàng?

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Nhiều người dành nhiều thời gian để tìm thời điểm mua vàng, nhưng lại ít nghĩ đến khi nào nên bán. Thực tế, quyết định bán vàng không chỉ phụ thuộc vào giá, mà còn vào mục tiêu ban đầu khi bạn mua.

Một trong những sai lầm phổ biến là coi việc bán vàng chỉ là bài toán "đợi giá lên". Điều này khiến không ít người rơi vào vòng lặp quen thuộc: giá tăng thì muốn chờ tăng thêm, giá giảm lại không muốn bán vì sợ lỗ. Cuối cùng, quyết định không còn dựa trên kế hoạch mà phụ thuộc hoàn toàn vào diễn biến của thị trường.

Vì vậy, trước khi nhìn bảng giá vàng, hãy nhớ lại một câu hỏi đơn giản: Bạn mua vàng để làm gì?

Nếu mua vàng để tích lũy cho một mục tiêu cụ thể như mua nhà, thanh toán học phí, cưới hỏi hay chuẩn bị cho một kế hoạch đã xác định từ trước, thì thời điểm nên bán là khi khoản tiền đó thực sự cần được sử dụng. Mục tiêu đã hoàn thành cũng là lúc vàng hoàn thành vai trò của nó.

Khi nào mới nên bán vàng? - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Nếu mua vàng như một phần trong tài sản tích lũy dài hạn, việc bán cũng không nhất thiết phải diễn ra chỉ vì giá vừa tăng mạnh. Khi mục tiêu nắm giữ chưa thay đổi và bạn chưa cần dùng đến số tiền đó, biến động giá trong ngắn hạn chưa chắc đã là lý do để đưa ra quyết định.

Một trường hợp khác là khi cơ cấu tài sản của bạn đã thay đổi. Nếu giá vàng tăng trong thời gian dài khiến tỷ trọng vàng chiếm phần lớn tài sản, nhiều người sẽ cân nhắc bán bớt để phân bổ lại sang các mục tiêu hoặc tài sản khác. Mục đích không phải vì dự đoán giá sẽ giảm, mà để danh mục tài sản cân bằng hơn với kế hoạch tài chính của mình.

Ngược lại, cũng có những thời điểm không nên bán vàng chỉ vì tâm lý đám đông. Khi thị trường sôi động, thông tin về giá vàng xuất hiện liên tục, việc thấy nhiều người mua bán dễ tạo cảm giác mình cũng cần hành động ngay. Tuy nhiên, nếu nhu cầu sử dụng tiền chưa xuất hiện và kế hoạch ban đầu vẫn không thay đổi, việc mua hay bán chỉ vì thị trường biến động có thể khiến bạn liên tục chạy theo giá.

Thực tế, rất ít người bán được đúng đỉnh của thị trường. Cũng giống như rất ít người mua được đúng đáy. Vì vậy, cố gắng tìm "thời điểm hoàn hảo" thường khó hơn việc bám sát mục tiêu mình đã đặt ra từ đầu.

Suy cho cùng, câu hỏi quan trọng không phải là "Giá vàng hôm nay có đủ cao để bán chưa?" mà là "Khoản vàng này đã hoàn thành mục tiêu mình mua nó hay chưa?" Khi trả lời được câu hỏi đó, quyết định bán vàng thường sẽ rõ ràng hơn và ít bị chi phối bởi những biến động ngắn hạn của thị trường.

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
bán vàng

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