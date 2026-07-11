Diễn viên từng lọt Top 15 Hoa hậu Việt Nam: Đóng vai nào cũng "cân", bí ẩn danh tính chồng

Từ Top 15 Hoa hậu đến gương mặt vàng của làng hài

Vân Dung sinh năm 1975 tại Thái Nguyên, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Năm 1992, khi mới 17 tuổi, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong và lọt vào Top 15 chung cuộc. Dù sở hữu ngoại hình nổi bật, Vân Dung không lựa chọn theo đuổi các cuộc thi sắc đẹp mà quyết định gắn bó với nghệ thuật.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ đến khi cô gia nhập Nhà hát Tuổi Trẻ và sau đó trở thành một trong những gương mặt nổi bật của chương trình Gặp nhau cuối tuần, rồi Táo Quân. Với lối diễn tự nhiên, duyên dáng cùng khả năng biến hóa đa dạng, Vân Dung luôn được đánh giá là một trong những nghệ sĩ hài nữ hàng đầu Việt Nam.

Không chỉ thành công ở mảng hài, những năm gần đây, Vân Dung còn ghi dấu ấn với nhiều vai diễn chính kịch trong các bộ phim truyền hình như Hướng dương ngược nắng, 11 tháng 5 ngày, Đấu trí, Gia đình mình vui bất thình lình... Dù đảm nhận vai hài hay bi, nữ nghệ sĩ đều nhận được nhiều lời khen bởi diễn xuất chân thật và giàu cảm xúc.

Trước khi trở thành danh hài hàng đầu, Vân Dung từng lọt Top 15 Hoa hậu. Ảnh: Tổng hợp

Nghệ sĩ Vân Dung là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các vai diễn hài hước và đặc biệt là hình tượng "Táo Y tế". Ảnh: Tổng hợp

Đời tư kín tiếng, bí ẩn thông tin chồng

Trái ngược với sự sôi nổi trên sân khấu, Vân Dung lại rất kín tiếng về cuộc sống riêng. Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô hầu như không chia sẻ hình ảnh hay thông tin về chồng trước truyền thông. Đây cũng là điều khiến nhiều khán giả tò mò. Trong suốt nhiều năm, hình ảnh người bạn đời của Vân Dung hiếm hoi xuất hiện qua vài bức ảnh cũ. Được biết, chồng nghệ sĩ Vân Dung là một doanh nhân thành đạt, sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Trong các cuộc phỏng vấn, Vân Dung nhiều lần cho biết cô muốn giữ sự bình yên cho gia đình và tôn trọng mong muốn không xuất hiện trước công chúng của ông xã. Chính vì vậy, nữ nghệ sĩ gần như chưa từng công khai diện mạo hay danh tính chồng.

Dù kín tiếng về hôn nhân, Vân Dung không giấu chuyện có con trai. Con trai của nữ nghệ sĩ là Long Vũ, sinh năm 2001, hiện cũng nối nghiệp mẹ khi theo đuổi diễn xuất. Anh được khán giả biết đến qua các bộ phim truyền hình như Đi giữa trời rạng rỡ, Không thời gian... Nhiều người nhận xét Long Vũ thừa hưởng nét duyên và khả năng diễn xuất từ mẹ.

Được biết, chồng nghệ sĩ Vân Dung là một doanh nhân thành đạt, sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Ảnh: Tổng hợp

Ở tuổi U55 vẫn miệt mài với nghệ thuật

Sau hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, NSND Vân Dung vẫn là gương mặt đắt show trên cả sân khấu lẫn màn ảnh nhỏ. Bên cạnh việc tham gia phim truyền hình và các chương trình hài, cô còn xuất hiện trong nhiều sự kiện, gameshow và các hoạt động nghệ thuật lớn.

Không ồn ào đời tư, không dùng chuyện cá nhân để thu hút sự chú ý, Vân Dung lựa chọn giữ khoảng cách giữa công việc và cuộc sống riêng. Với nhiều khán giả, chính sự bền bỉ với nghề, khả năng hóa thân đa dạng cùng lối sống kín tiếng đã giúp nữ nghệ sĩ giữ được tình cảm yêu mến của công chúng suốt nhiều năm qua.

Con trai của nữ nghệ sĩ là Long Vũ, sinh năm 2001, hiện cũng nối nghiệp mẹ khi theo đuổi diễn xuất. Ảnh: FBNV

NSND Vân Dung vẫn là gương mặt đắt show trên cả sân khấu lẫn màn ảnh nhỏ. Ảnh: FBNV