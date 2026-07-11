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Cô dâu người Đức lấy chồng Việt Nam hot rần rần MXH: Cả nhà gái mặc áo dài, đám cưới gì mà "ngập tràn visual"

| | Lifestyle

Cô dâu người Đức lấy chồng Việt Nam hot rần rần MXH: Cả nhà gái mặc áo dài, đám cưới gì mà "ngập tràn visual"

Nhan sắc của hai mẹ con được nhiều người nhận xét giống nhau từ nụ cười đến thần thái.

Những ngày gần đây, mạng xã hội không ngừng chia sẻ hình ảnh trong một lễ cưới đặc biệt giữa chú rể người Việt và cô dâu người Đức. Không chỉ gây ấn tượng bởi chuyện tình xuyên biên giới, hôn lễ còn khiến nhiều người thích thú khi mọi nghi thức cưới hỏi đều được tổ chức chỉn chu theo đúng phong tục truyền thống của Việt Nam.

Cô dâu là người Đức nhưng trong lễ gia tiên cô dâu vẫn chọn áo dài cưới thay vì váy cưới cầu kỳ đậm nét phương Tây. Cô dâu khoác lên mình bộ áo dài đỏ rực rỡ, kết hợp chiếc mấn đội đầu truyền thống.

Cô dâu người Đức lấy chồng Việt Nam hot rần rần MXH: Cả nhà gái mặc áo dài, nhìn mẹ cô dâu ai cũng hiểu vì sao con gái đẹp đến vậy - Ảnh 1.
Cô dâu người Đức lấy chồng Việt Nam hot rần rần MXH: Cả nhà gái mặc áo dài, nhìn mẹ cô dâu ai cũng hiểu vì sao con gái đẹp đến vậy - Ảnh 2.

Mái tóc nâu, đôi mắt sáng cùng nụ cười rạng rỡ khiến vẻ đẹp của cô càng nổi bật trong tà áo dài Việt Nam. Nhiều cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi, cho rằng cô dâu vừa sang trọng, vừa dịu dàng, toát lên thần thái rất hợp với trang phục truyền thống.

Cô dâu người Đức lấy chồng Việt Nam hot rần rần MXH: Cả nhà gái mặc áo dài, nhìn mẹ cô dâu ai cũng hiểu vì sao con gái đẹp đến vậy - Ảnh 3.
Cô dâu người Đức lấy chồng Việt Nam hot rần rần MXH: Cả nhà gái mặc áo dài, nhìn mẹ cô dâu ai cũng hiểu vì sao con gái đẹp đến vậy - Ảnh 4.

Điều khiến cư dân mạng xuýt xoa hơn cả lại xuất hiện khi những hình ảnh về gia đình cô dâu được chia sẻ. Chỉ cần nhìn sang mẹ cô dâu, nhiều người lập tức để lại bình luận: "Hiểu ngay vì sao cô dâu lại xinh đẹp đến thế!".

Cô dâu người Đức lấy chồng Việt Nam hot rần rần MXH: Cả nhà gái mặc áo dài, nhìn mẹ cô dâu ai cũng hiểu vì sao con gái đẹp đến vậy - Ảnh 5.
Cô dâu người Đức lấy chồng Việt Nam hot rần rần MXH: Cả nhà gái mặc áo dài, nhìn mẹ cô dâu ai cũng hiểu vì sao con gái đẹp đến vậy - Ảnh 6.

Mẹ cô dâu cũng diện một bộ áo dài nền nã trong ngày lễ ăn hỏi của con gái. Dù không trang điểm quá cầu kỳ, bà vẫn ghi điểm bởi vẻ ngoài phúc hậu, thanh lịch và trẻ trung. Nhan sắc của hai mẹ con được nhiều người nhận xét giống nhau từ nụ cười đến thần thái.

Cô dâu người Đức lấy chồng Việt Nam hot rần rần MXH: Cả nhà gái mặc áo dài, nhìn mẹ cô dâu ai cũng hiểu vì sao con gái đẹp đến vậy - Ảnh 7.
Cô dâu người Đức lấy chồng Việt Nam hot rần rần MXH: Cả nhà gái mặc áo dài, nhìn mẹ cô dâu ai cũng hiểu vì sao con gái đẹp đến vậy - Ảnh 8.

Không chỉ riêng mẹ, điều khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng chính là sự trân trọng văn hóa Việt của cả gia đình cô dâu. Từ bố mẹ đến hai em của cô cũng đồng loạt chọn mặc áo dài để tham dự ngày vui. Hình ảnh cả gia đình người Đức diện trang phục truyền thống Việt Nam tạo nên khung cảnh vừa đẹp mắt vừa đầy ý nghĩa, nhận được vô số lời khen trên mạng xã hội.

Cô dâu người Đức lấy chồng Việt Nam hot rần rần MXH: Cả nhà gái mặc áo dài, nhìn mẹ cô dâu ai cũng hiểu vì sao con gái đẹp đến vậy - Ảnh 9.
Cô dâu người Đức lấy chồng Việt Nam hot rần rần MXH: Cả nhà gái mặc áo dài, nhìn mẹ cô dâu ai cũng hiểu vì sao con gái đẹp đến vậy - Ảnh 10.

Dù chú rể là người Việt còn cô dâu đến từ Đức, toàn bộ các thủ tục cưới hỏi vẫn được thực hiện đầy đủ theo phong tục Việt Nam, từ lễ ăn hỏi, lễ gia tiên cho đến những nghi thức truyền thống. Điều đó không chỉ thể hiện sự tôn trọng dành cho gia đình hai bên mà còn cho thấy sự hòa hợp giữa hai nền văn hóa trong ngày hạnh phúc.

Cô dâu người Đức lấy chồng Việt Nam hot rần rần MXH: Cả nhà gái mặc áo dài, nhìn mẹ cô dâu ai cũng hiểu vì sao con gái đẹp đến vậy - Ảnh 11.
Cô dâu người Đức lấy chồng Việt Nam hot rần rần MXH: Cả nhà gái mặc áo dài, nhìn mẹ cô dâu ai cũng hiểu vì sao con gái đẹp đến vậy - Ảnh 12.

Một chi tiết khác cũng được nhiều người yêu thích là bó hoa cưới được kết từ những bông sen - loài hoa mang vẻ đẹp thanh khiết và được xem là biểu tượng của Việt Nam. Sự kết hợp giữa tà áo dài đỏ truyền thống và bó hoa sen tạo nên hình ảnh vừa tinh tế, vừa đậm bản sắc, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người xem.

Nguồn: @thuphanmakeup, @ngatyni_makeuphair)

Theo Tiểu Mai

Thanh niên Việt

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