Showbiz Việt có mỹ nhân quê miền Tây visual chưa bao giờ biết xấu, càng nghĩ càng tiếc vì ở ẩn!

Trong showbiz Việt có những mỹ nhân càng xuất hiện càng gây tranh cãi, nhưng cũng có người gần như chưa bao giờ khiến khán giả phải thất vọng về nhan sắc. Hoa hậu Phương Khánh - mỹ nhân gốc Bến Tre (nay là Vĩnh Long) là trường hợp thứ 2. Dù đã nhiều năm không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, mỗi lần lộ diện, nàng hậu vẫn khiến cư dân mạng xuýt xoa vì visual gần như không có điểm trừ.

Năm 2018, Phương Khánh làm nên lịch sử khi vượt qua hơn 80 thí sinh để đăng quang Miss Earth. Đây là lần đầu tiên Việt Nam giành được chiếc vương miện ở đấu trường nhan sắc này, giúp cô trở thành một trong số ít người đẹp Việt chiến thắng tại hệ thống Big 4. Đáng nói, hành trình chinh phục vương miện của Phương Khánh không hề bằng phẳng. Trong suốt thời gian dự thi, cô từng trở thành tâm điểm tranh cãi khi bị nhận xét tăng cân, gương mặt kém thon gọn và vóc dáng thay đổi rõ rệt. Thậm chí, không ít người từng nghi ngờ khả năng làm nên chuyện của đại diện Việt Nam.

Thế nhưng, kết quả cuối cùng đã chứng minh tất cả. Không chỉ đăng quang, Phương Khánh còn được đánh giá cao bởi khả năng ngoại ngữ, phong thái tự tin và màn ứng xử thuyết phục. Chiếc vương miện Miss Earth 2018 đến nay vẫn được xem là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.

Hoa hậu Phương Khánh từng đăng quang một trong những cuộc thi nhan sắc lớn trên thế giới

Điều thú vị là sau khi đạt đến đỉnh cao, Phương Khánh lại chọn con đường hoàn toàn khác với nhiều hoa hậu cùng thời. Không chạy show liên tục, không lấn sân gameshow, cũng hiếm khi xuất hiện trên thảm đỏ hay tạo ồn ào để giữ sức nóng, nàng hậu dần rút khỏi ánh đèn sân khấu, tập trung cho việc học, kinh doanh và xây dựng cuộc sống riêng.

Dẫu vậy, mỗi lần xuất hiện, Phương Khánh vẫn đủ sức khiến mạng xã hội xôn xao. Nhan sắc của người đẹp sinh năm 1995 được nhận xét ngày càng mặn mà theo thời gian. Gương mặt hài hòa, sống mũi thanh thoát, nụ cười tươi cùng làn da khỏe khoắn giúp cô giữ được vẻ đẹp rất riêng, không chạy theo xu hướng thẩm mỹ đang phổ biến. Nhiều khán giả còn nhận xét Phương Khánh là một trong số ít hoa hậu Việt có visual "miễn nhiễm với thời gian", gần như chưa bao giờ bị chê xuống sắc.

Clip: Nhan sắc đời thường gây sốt của Hoa hậu Phương Khánh

Nhan sắc của Phương Khánh cũng khiến netizen thích thú vì càng xem càng cuốn

Không chỉ sở hữu đường nét đậm chất Á Đông, Phương Khánh còn ghi điểm bởi phong cách thời trang ngày càng sang trọng và tinh tế. Từ hình ảnh năng động thời điểm mới đăng quang, cô chuyển dần sang phong cách tối giản nhưng vẫn toát lên thần thái của một hoa hậu quốc tế. Dù chỉ đăng tải vài bức ảnh đời thường hay đi du lịch, mỗi lần cập nhật đều nhận về hàng nghìn lượt tương tác cùng những lời khen dành cho nhan sắc. Công chúng cho rằng với danh hiệu quốc tế, ngoại hình nổi bật và hình ảnh sạch scandal, nàng hậu hoàn toàn có thể trở thành một gương mặt đình đám nếu tiếp tục hoạt động mạnh mẽ trong làng giải trí.

Nhưng cũng có lẽ chính sự kín tiếng ấy lại giúp Phương Khánh giữ được sức hút riêng. Giữa một showbiz ngày càng ồn ào, nơi nhiều người phải liên tục tạo chủ đề để được nhắc tên, nàng hậu sinh năm 1995 chỉ cần một lần xuất hiện cũng đủ khiến khán giả bàn tán.

Phương Khánh còn từng được kỳ vọng thử sức phim ảnh khi có bộ ảnh mang khí chất của Nam Phương Hoàng hậu

Mỗi lần cô tái xuất sàn diễn đều nhận được sự quan tâm nhất định

Vẻ đẹp đời thường của Hoa hậu Trái đất ở tuổi 31

Phương Khánh ăn diện giản dị cũng đủ gây sốt

Netizen tiếc nuối khi Phương Khánh lui về ở ẩn sau đăng quang

Cuộc sống hiện tại của Phương Khánh

Trong vài năm gần đây Hoa hậu Phương Khánh ít tham gia các hoạt động giải trí mà tập trung vào công việc kinh doanh riêng. Nàng hậu có đam mê thêu nổi và thường xuyên mở các buổi workshop thu hút nhiều người tham gia. Phương Khánh sở hữu khối tài sản "không phải dạng vừa", cô sinh sống trong một căn biệt thự trắng thuộc khu nhà giàu ở TP.HCM. Hoa hậu Trái Đất 2018 có sở thích dùng đồ hiệu, mỗi lần check in "sống ảo" đều đính kèm 1 chiếc túi đắt đỏ. Hoa hậu Phương Khánh dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống, thường xuyên có những chuyến nghỉ dưỡng sang chảnh.

Biệt thự của Phương Khánh có màu trắng chủ đạo, phần cổng được dựng cao và vô cùng kín đáo. Bên trong khuôn viên nhà có đặt một hồ bơi to và nhiều bàn ghế xung quanh, đây là nơi Phương Khánh thường chụp ảnh, thêu, tập thể thao hoặc đọc sách. Gian nhà bếp có diện tích lớn, đầy đủ thiết bị phục vụ công việc nội trợ. Nhiều người cho rằng với vị trí đắc địa và độ bề thế thì biệt thự của Phương Khánh phải lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cô sống trong căn biệt thự rộng lớn ở khu nhà giàu

Ngôi nhà thứ 2 của Phương Khánh được bày trí và thiết kế theo phong cách hiện đại, lắp nhiều kính tạo không gian thoáng mát. Đặc biệt, từ ban công nhà, Hoa hậu Phương Khánh có thể nhìn trọn vẹn view cả thành phố. Nàng hậu chưa tiết lộ giá trị nhà mới nhưng dân tình cũng dự đoán cơ ngơi này tầm triệu đô.

Hoa hậu Phương Khánh còn là thành viên hội bạn quyền lực của Hà Tăng. Nàng hậu thường xuyên tụ họp và có những khung ảnh "đọ sắc" nét căng bên "ngọc nữ". Không chỉ góp mặt trong nhiều buổi tiệc ăn uống thân mật cùng Băng Di, Hà Tăng, Linh Rin, Tiên Nguyễn... Hoa hậu Phương Khánh là khách mời tham dự nhiều buổi tiệc của các con nhà tỷ phú John Hạnh Nguyễn. Phương Khánh từng dự đám cưới của Linh Rin ở Philippines, được Hà Tăng trao hoa "truyền vía" trong tiệc kỷ niệm 10 năm kết hôn.

Phương Khánh cũng sở hữu penthouse ở trung tâm TP.HCM

Mỹ nhân người miền Tây có kho đồ hiệu chẳng thua kém ai

Trong nhiều năm qua, Hoa hậu Phương Khánh rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trên mạng xã hội từng lan truyền thông tin người yêu của nàng hậu là thành viên hội bạn Hà Tăng nhưng cô không lên tiếng phản hồi. Trong lần hiếm hoi chia sẻ về tình yêu, Phương Khánh nhận xét bản thân là tuýp phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, có chính kiến riêng nên không cần đến bạn trai là đại gia, doanh nhân, bởi mình đã tạo được tài chính. Hoa hậu Phương Khánh sẽ yêu người đàn ông có thể chỉ dạy cho mình nhiều điều, có chí hướng và đam mê.

Phương Khánh vô cùng kín tiếng trong chuyện tình cảm

Cô còn là thành viên của hội bạn quyền lực Hà Tăng - Louis Nguyễn

Ảnh: FBNV